Die Verbindung unter dem Fluss bietet eine Alternative zur Rontegi-Brücke und entlastet den Verkehr an kritischen Stellen im Straßennetz

Das multimodale Projekt, das auch künftige Infrastruktur für die U-Bahn umfasst, verkürzt die Fahrzeiten und senkt die Treibhausgas-Emissionen

Die Finanzierung ist auf die Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen abgestimmt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 200 Millionen Euro mit Interbiak unterzeichnet. Interbiak ist ein öffentliches Unternehmen, das der Abteilung für Infrastruktur und territoriale Entwicklung der Provinz Bizkaia untersteht. Mit den Geldern wird der Bau eines Straßentunnels unter der Mündung des Flusses Nervión im Ballungsraum der baskischen Stadt Bilbao finanziert.

Der Tunnel wird zwischen zwei Kreisverkehren in den Orten Getxo und Portugalete verlaufen und bietet damit eine Alternative zur Rontegi-Brücke, auf der das Verkehrsaufkommen besonders hoch ist: In Spitzenzeiten überqueren sie bis zu 165 000 Fahrzeuge pro Tag. Dieser Engpass belastet nicht nur das gesamte Verkehrsnetz, sondern verlängert auch die Fahrstrecken zwischen den beiden Flussufern. Der Tunnel ist außerdem eine Maßnahme gegen die hohe Verkehrsdichte und den stockenden Verkehr im Ballungsgebiet, vor allem auf kritischen Streckenabschnitten wie etwa an der A-8. Für einen flüssigeren und sichereren Verkehr ist er also unerlässlich.

Der Tunnel unterquert den Fluss auf einer Länge von 3,9 Kilometern und besteht aus zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrspuren in einer Richtung. Zwei Knotenpunkte und drei höhengleiche Kreuzungen runden das Projekt ab. Sein Zusatznutzen besteht unter anderem darin, dass der Tunnel multimodal ausgerichtet ist: In einer der Röhren kann eine Schienenstrecke verlegt werden, die die zwei wichtigsten U-Bahn-Linien auf beiden Seiten des Flusses verbindet. Weitere Vorteile sind Zeitersparnis und weniger Luftverschmutzung und Treibhausgas-Emissionen. Außerdem erleichtert der Tunnel die Zufahrt vom Großraum Bilbao zum Atlantik-Korridor des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V).

Das Projekt ist auf die Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen abgestimmt. Es trägt zum übergeordneten Finanzierungsziel „Nachhaltige Städte und Regionen“ der EIB-Gruppe bei, stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt von fünf Kommunen im Großraum Bilbao und schafft Verkehrsinfrastruktur, die mit der regionalen und städtischen Mobilitätsplanung vereinbar ist.

Gilles Badot, Direktor für Finanzierungen in Spanien und Portugal bei der EIB: „Dieses Projekt ist entscheidend für die künftige Mobilität der Menschen in Bilbao. Es entlastet den Straßenverkehr und setzt auf ein multimodales und nachhaltiges Verkehrssystem. Wir unterstützen es daher gerne. Die EIB trägt so dazu bei, dass der Verkehr sicherer und effizienter wird. Und dank einer alternativen Verbindung unter dem Fluss kommen Menschen und Güter flüssiger voran, was die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt fördert.“

Imanol Pradales, in der Provinz Bizkaia zuständig für Infrastruktur und territoriale Entwicklung: „Die Unterstützung der EIB ist ein klares Signal für die Solidität und das Potenzial unseres Projekts: In seinem Mittelpunkt stehen eine nachhaltige Entwicklung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt. Es ist das Ergebnis einer monatelangen, umfassenden Analyse aller relevanten wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und technischen Aspekte.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2022 in Spanien Finanzierungen von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Euro und unterstützte Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Rekordhöhe.

Die EIB und nachhaltiger Verkehr

In Einklang mit ihren Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen fördert die EIB Projekte, die den Verkehr umweltfreundlicher, sicherer und besser zugänglich machen. Nach der Annahme des Klimabank-Fahrplans und des europäischen Grünen Deals hat die Bank diese Leitlinien im Juli 2022 aktualisiert. Darin sind die vorrangigen Investitionen festgelegt, mit denen sich die Probleme im Verkehrssektor am wirksamsten bewältigen lassen und die somit maßgeblich dazu beitragen, den Sektor nachhaltiger zu gestalten. Sicher, zugänglich, grün und effizient. Das sind die vier miteinander verzahnten Grundpfeiler eines nachhaltigen Verkehrs. 2022 stellte die EIB-Gruppe mehr als 10 Milliarden Euro bereit, um den Verkehr in Europa nachhaltiger zu machen. In Spanien vergab sie dafür im gleichen Jahr 1,598 Milliarden Euro.

Weitere Informationen über die Unterstützung der EIB für den Verkehrssektor

Interbiak

Interbiak ist ein öffentliches Unternehmen, das der Abteilung für Infrastruktur und territoriale Entwicklung der Provinz Bizkaia untersteht. Es spielt eine Schlüsselrolle in der Straßeninfrastruktur der Provinz (einschließlich Maut-, Autobahn- und Tunnelverwaltung) und in der Instandhaltung und Entwicklung des regionalen Verkehrssystems.

Das Unternehmen nimmt eine Reihe grundlegender Aufgaben in diesem Bereich wahr wie die Erstellung von Studien oder die Planung, den Bau, die Erhaltung, Instandhaltung, Finanzierung und den Betrieb von Straßen (direkt oder über Dritte). Damit kommt Interbiak eine wesentliche Bedeutung für ein effizientes und sicheres Verkehrsnetz in der Provinz Bizkaia zu.