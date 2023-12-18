Die Northern Fiber Holding Gruppe erhält einen Kredit über 175 Mio. Euro, um bis zu 340 000 Haushalte an ihr Glasfasernetz anzuschließen

Der EIB-Kredit bringt zusätzliche Mittel in das laufende Ausbauprojekt für Norddeutschland ein, dessen Gesamtvolumen jetzt 415 Millionen Euro beträgt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 175 Millionen Euro an die Northern Fiber Holding (NFH) Gruppe für den Ausbau ihres Glasfasernetzes in Norddeutschland. Zuvor hatte sich die Gruppe im April 2023 eine Finanzierung über 240 Millionen Euro gesichert. Der Kredit ist die erste strukturierte Finanzierung für den Ausbau der Glasfasernetze in Deutschland und setzt damit einen Meilenstein.

Die NFH ist die digitale Infrastrukturplattform der UBS Asset Management in Deutschland. Der EIB-Kredit ergänzt die Bankfinanzierung der Norddeutschen Landesbank (NordLB), der Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), der Kommunalkredit, der Raiffeisen-Bank International (RBI), Triodos Bank (Triodos) und der KFW-Bankengruppe.

Die insgesamt 415 Millionen Euro fließen in den Aufbau eines Glasfasernetzes in Norddeutschland, das bis zu 500 000 Haushalte in dünn besiedelten Gebieten anbinden soll.

Deutschland hinkt bei Glasfaser-Breitbandnetzen weit hinter anderen europäischen Ländern her. Das Projekt trägt zum Ziel der Digitalstrategie Deutschlands und des Digitalen Kompasses der EU bei, bis 2030 alle Haushalte mit Gigabit-Konnektivität zu versorgen. Die Kosten des Projekts sollen teilweise durch operative Cashflows finanziert werden, sobald das Netz in Betrieb ist.

NFH wurde von Macquarie Capital and Hogan Lovell beraten, die EIB von Ashurst.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland: „Die EIB freut sich, den umfassenden Ausbau des dringend benötigten Glasfasernetzes in Deutschland zu unterstützen. Glasfasernetze sind das Rückgrat einer digitalen Wirtschaft, die wiederum die Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Modernisierung und Transformation von Industrie und Dienstleistungen in Deutschland.“

Franz von Abendroth, CFO der NFH: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die EIB für die Finanzierung ins Boot holen konnten. Dies unterstreicht die positive Entwicklung und die solide Strategie der NFH im deutschen Glasfasermarkt. Die anderen Geldgeber begrüßen die Aufnahme der EIB in das Konsortium, das Glasfaser in alle Haushalte der Region bringen will.“

Richard Krause, CEO der NFH: „Der deutsche Glasfasermarkt bewegt sich. Wir schaffen zusätzlich wichtige überregionale Synergieeffekte, die den deutschen Markt nachhaltig beleben und von denen unsere Kundinnen und Kunden profitieren.“

Andrew Morris, Head of Infrastructure Equity, UBS Asset Management: „Das Engagement der EIB für die NFH zeigt das Vertrauen in unsere Investitionspläne in Norddeutschland und die Bedeutung der NFH als zentraler ländlicher Player auf dem deutschen Glasfasermarkt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt Mittel für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die Bank arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Northern Fiber Holding (NFH) ist die Infrastrukturtochter der UBS Asset Management Real Estate & Private Markets, eines Geschäftsbereichs der führenden Schweizer Bank UBS. Die NFH bündelt die UBS-Töchter Lünecom, sewikom und terralink für den Ausbau des Glasfasernetzes in Norddeutschland.