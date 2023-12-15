Finanzierung einer neuen Pilotanlage für innovative Batterieprodukte

Schaffung von mehr als 200 qualifizierten Arbeitsplätzen in hochmodernem Werk

Bank der EU fördert auch Forschung, Entwicklung und Innovation für die Produktion von Batterien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat dem griechischen Batteriehersteller Sunlight heute in Athen einen Kredit von 25 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren zugesagt. Mit dem Geld will das zur Olympia Group gehörende Unternehmen die Produktionskapazitäten in seinem modernen Werk im nordgriechischen Xanthi deutlich ausbauen und neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Kredit unterstützt eine innovative Investition, die es Sunlight ermöglicht, seine Produktionskapazitäten für Lithium-Batterien zu erhöhen, seine Forschung und Entwicklung auszuweiten und wichtige Komponenten zu produzieren, die derzeit von Dritten bezogen werden. Das Projekt dürfte 205 qualifizierte Arbeitsplätze in Xanthi schaffen, einer griechischen Region, die gemessen am Pro-Kopf-BIP als weniger entwickelt gilt. Mit der Finanzierung bekräftigt die EIB ihr Engagement für gerechtes Wachstum und regionalen Zusammenhalt.

Für die Bank ist es die zweite Zusammenarbeit mit Sunlight, das 2018 bereits einen EIB-Kredit von 12,5 Millionen Euro erhielt. Die Finanzierung ist Teil des speziellen Unterstützungspakets der EIB für REPowerEU und den Industrieplan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter. Damit sollen die Energiewende beschleunigt und Europas hochmoderne Produktionskapazitäten für strategische Technologien ausgebaut werden, die für die Dekarbonisierung der Wirtschaft erforderlich sind.

Kyriacos Kakouris, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Zypern: „Die Umstellung auf grüne Energie schreitet immer schneller voran. Deshalb sind innovative Batterien für unser modernes Leben unverzichtbar. Die Europäische Investitionsbank freut sich, Sunlights neue Investitionen in diesem Bereich zu unterstützen. Der Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren trägt dem besonderen Bedarf innovationsorientierter Unternehmen Rechnung und unterstreicht das starke Engagement der EIB für transformative Investitionen in Griechenland.“

Lampros Bisalas, CEO von Sunlight: „Die Unterstützung der EIB ist ein Beleg für unsere solide Geschäftsstrategie und unsere Vision. Wir wollen innovative Lithium-Ionen-Zellen für die industriellen Energiespeichersysteme in Europa entwickeln. Der Kredit für die Pilotanlage im Produktionsmaßstab für prismatische LFP-Zellen bestätigt uns in unseren Bestrebungen, die Pilotanlage in eine Gigafabrik mit einer jährlichen Produktion von 20 Gigawattstunden auszubauen.“

Innovationsschub für die Batterieentwicklung und -produktion

Sunlight ist aktuell der weltweit drittgrößte Hersteller von Batterien für die Antriebstechnik, mit einem konsolidierten Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro und etwa 3 100 Beschäftigten. Das Unternehmen zählt zu den führenden Innovatoren in seinem Segment und hat bislang hauptsächlich Blei-Säure-Batterien für den Sekundärmarkt produziert. Nun wandelt sich Sunlight zum Anbieter von Energiespeicherlösungen und direkten Zulieferer von Erstausrüstern im Bereich der industriellen Gabelstapler.

Mit dem Kredit der EIB kann das Unternehmen an seinem Standort in Xanthi bestehende Arbeitsplätze sichern, neue schaffen sowie die Produktion ausweiten. Das Geld fließt in die Entwicklung einer Pilotanlage zur Herstellung von Prototyp-Lithium-Zellen und in die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten für die Batterieentwicklung und -produktion.

EIB fördert ausländische Direktinvestitionen in Griechenland

Mit dem neuen Kredit an Sunlight unterstreicht die EIB ihr Engagement für ausländische Direktinvestitionen mit hohem Zusatznutzen in Griechenland.

Im vergangenen Jahr vergab sie in dem Land 2,2 Milliarden Euro für langfristige Investitionen in erneuerbare Energien, sauberen Verkehr, Energieversorgungssicherheit und Energieeffizienz. Außerdem erhielten Banken Mittel für Impact-Finanzierungen an KMU. 2022 unterzeichnete die EIB-Gruppe in Griechenland gemessen am BIP mehr Finanzierungen als in jedem anderen EU-Land.