Die Finanzierung beflügelt die Forschung, Entwicklung und Innovation des spanischen Unternehmens

Ingeteam entwickelt damit neue Lösungen für die Netzintegration erneuerbarer Energien

Die Vereinbarung fällt unter das InvestEU-Programm

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Ingeteam haben einen Kredit über 46 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld finanziert das spanische Unternehmen sein zweijähriges Investitionsprogramm für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI). Ingeteam ist spezialisiert auf Elektrotechnik und entwickelt elektrische Anlagen, Motoren, Generatoren und Umrichter.

Mit Unterstützung des InvestEU-Programms fördert der Kredit die Forschung für neue Lösungen zur Netzintegration erneuerbarer Energien, Energiespeicherung, elektrischen Mobilität und verteilten Energieerzeugung.

Schwerpunkte der FEI-Strategie des Unternehmens sind die Ausreifung von Technologien und die Entwicklung neuer Produkte etwa für rotierende Maschinen, Nieder- und Mittelspannungselektronik und Steuerelektronik. Geplant sind auch Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz der Anlagen und ihrer digitalen Integration.

Die Finanzierung entspricht dem übergeordneten Ziel der EIB „Innovation, Digitalisierung und Humankapital“ sowie ihrem Querschnittsziel „Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit“. Da der Kredit an einen Ausrüster für Energieunternehmen in der EU geht, trägt er zu dem Ziel des REPowerEU-Plans bei, die Energieversorgung sicherer und die EU unabhängiger von Öl-, Kohle- und Gasimporten zu machen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Mit dieser neuen Finanzierung und einer InvestEU-Garantie im Rücken steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit von Ingeteam in strategischen Bereichen, die zur Energiewende und zur strategischen Autonomie der EU beitragen. Der Kredit unterstreicht unser Engagement für Innovation und den Einsatz von Spitzentechnologien. Außerdem kurbelt er das Wachstum eines spanischen Unternehmens an und sichert Arbeitsplätze für Fachkräfte.“

Adolfo Rebollo, CEO von Ingeteam: „Ingeteam hat von Anfang an entschlossen auf Technologie und Innovation gesetzt. Umso wichtiger ist für uns die finanzielle Unterstützung der EIB. So können wir weiter in Forschung, Entwicklung und Innovation investieren. Mit unserer Technologie für Spannungselektronik, Steuerelektronik und rotierende Maschinen begleiten wir unsere Kunden bei der Elektrifizierung für eine nachhaltige Zukunft.“

Diese Finanzierung ist die dritte, die die EIB mit Ingeteam unterzeichnet. Bereits 2015 und 2019 hat die Bank der EU FEI-Investitionen des Unternehmens gefördert, um Projekte im Rahmen seiner Strategiepläne zu entwickeln.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2022 in Spanien Finanzierungen von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Euro und unterstützte Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Rekordhöhe.

Die EIB und die Energiesicherheit

Im Jahr 2022 vergab die EIB-Gruppe über 17 Milliarden Euro für die Energiewende in Europa. In Spanien förderte sie Projekte für nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen mit einem Rekordbetrag von 3,197 Milliarden Euro, wodurch das Land zum zweitgrößten Empfänger von Finanzierungen in der EU wurde. Unsere Investitionen helfen Europa, die Energiewende zu beschleunigen und die Krise zu bewältigen, die der abrupte Gasstopp nach Russlands ungerechtfertigtem Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat.

In seiner Sitzung vom Juli 2023 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, die Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Der Plan soll Europas Abhängigkeit von Öl-, Kohle- und Gasimporten beenden. Mit den zusätzlichen Mitteln ergänzt die EIB ihr bereits starkes Engagement für saubere Energien und erhöht das im Oktober 2022 angekündigte 30-Milliarden-Euro-Paket um 50 Prozent.

Außerdem beschloss der Verwaltungsrat der EIB, den Kreis förderfähiger Sektoren zu erweitern, um die moderne Produktion strategischer Netto-Null-Technologien in der EU und die Gewinnung, die Verarbeitung und das Recycling kritischer Rohstoffe besser finanzieren zu können. Die Gelder werden bis 2027 eingesetzt und mobilisieren voraussichtlich Investitionen von insgesamt mehr als 150 Milliarden Euro für die Zielsektoren.

Weitere Informationen über EIB-Finanzierungen im Energiesektor

InvestEU

Das Programm InvestEU stellt langfristige Schlüsselfinanzierungen in der EU bereit, um umfangreiche private und öffentliche Mittel für eine nachhaltige Erholung zu mobilisieren. Es soll auch private Investitionen ankurbeln, die zu den Prioritäten der EU beitragen, etwa zum europäischen Grünen Deal oder zur digitalen Wende. InvestEU bündelt die vielen Finanzierungsinstrumente, über die die EU derzeit verfügt, um Investitionen zu fördern, wodurch die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler wird. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die in Projekte investieren und dafür die EU-Haushaltsgarantie im Gesamtvolumen von 26,2 Milliarden Euro abrufen können. Die Haushaltsgarantie ist für die Investitionsprojekte der Durchführungspartner bestimmt und erhöht ihre Risikotragfähigkeit. Sie soll zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden anstoßen.

Ingeteam

Ingeteam gehören rund 5 000 Mitarbeitende in 21 Ländern an – mit zusammen mehr als 80 Jahren Erfahrung in kreativen Lösungen für konkrete Probleme rund um eine innovative und nachhaltige Elektrifizierung der Gesellschaft durch Spitzentechnologien für die Umwandlung elektrischer Energie. Ingeteam will sich in folgenden Bereichen als führender Anbieter konsolidieren: Erzeugung erneuerbarer Energien (Wind-, Solar- und Wasserkraft), Speicherung, Steuer- und Spannungsanlagen für intelligente Verkehrsnetze, effizienter und sauberer Energieverbrauch. Dafür bietet das Unternehmen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Traktionssysteme für den Schienenverkehr, Umrichter und Motoren für Schiffs-, Stahl- und Bergbau, Gleichrichter für die Herstellung von grünem Wasserstoff sowie Tauchmotoren und -pumpen für Wasser an.