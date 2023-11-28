© UNICEF

UNICEF erhält 200 000 Euro vom EIB-Institut für psychologische Unterstützung von Flüchtlingskindern und ihren Familien in Armenien sowie ihre Versorgung im Winter

Dank der Spende können bis zu 26 000 Kinder und ihre Familien psychologische Hilfe in Anspruch nehmen und Hunderte Familien gut durch den Winter kommen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat über ihre philanthropische Einrichtung, das EIB-Institut, 200 000 Euro an UNICEF gespendet. Das Geld fließt in die psychologische Betreuung und die Deckung des Winterbedarfs der armenischen Kinder, die infolge der militärischen Eskalation im September 2023 von Berg-Karabach nach Armenien flohen. UNICEF finanziert mit dem Geld die psychologische Unterstützung von bis zu 26 000 Kindern und ihren Familien durch eine Beratungshotline für mentale Gesundheit, persönliche psychologische und psychosoziale Betreuung sowie Gutscheine, damit die Flüchtlinge gut durch den Winter kommen.

Ende September suchten mehr als 100 000 Menschen Zuflucht in Armenien, davon waren mehr als ein Drittel Kinder. Die Familien brauchen nachhaltige psychologische und psychosoziale Hilfe, um ihr Leben neu zu ordnen.

Mit der EIB-Spende kann UNICEF zwei Jahre lang eine Beratungshotline für mentale Gesundheit mit 20 Fachkräften betreiben. Die Kinder und ihre Bezugspersonen können auch persönliche psychologische Betreuung im Rahmen von Spiel- und Kunsttherapien oder Gruppensitzungen in Anspruch nehmen. Zudem werden aus der Spende Gutscheine finanziert, um den Grundbedarf der Flüchtlingsfamilien im kommenden Winter zu decken.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen in Armenien: „Wir freuen uns, dass wir Flüchtlingskindern und ihren Familien in Armenien über UNICEF helfen können, ihre dringendsten Bedürfnisse zu decken. Mit unserer Spende kann UNICEF die Flüchtlinge gezielt psychologisch unterstützen und sie gut durch den Winter bringen.“

Shiva Dustdar, Direktorin und Dekanin des EIB-Instituts: „Kinder leiden besonders stark unter dem Konflikt und der Vertreibung. Für das EIB-Institut hat es oberste Priorität, ihnen die dringend notwendige Hilfe und Fürsorge zukommen zu lassen, damit sie sich mit ihren Familien niederlassen und in eine bessere Zukunft blicken können. Mit unserer Spende kann das UNICEF-Programm für mentale Gesundheit die Kinder und Familien erreichen, die am meisten Hilfe benötigen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Vorhaben, die den Zielen der EU entsprechen und unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB ist seit 2008 in Armenien tätig. Bislang hat die Bank dort 17 Projekte mit insgesamt 480 Millionen Euro kofinanziert und damit die Europäische Nachbarschaftspolitik und die Östliche Partnerschaft unterstützt.

Das EIB-Institut wurde innerhalb der EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds) eingerichtet, um gemeinsam mit europäischen Partnern und der breiten Öffentlichkeit soziale, kulturelle und akademische Initiativen zu fördern. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Engagement.