Finanzierung soll Kreditzugang im Baltikum verbessern; grüne Wende steht im Mittelpunkt

Vereinbarung ermöglicht Neukredite von mehr als 332 Mio. Euro

Zielgruppe sind kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Luminor Bank AS haben heute eine Vereinbarung über 115 Millionen Euro unterzeichnet, um die Vergabe zusätzlicher Kredite an kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen in Estland, Lettland und Litauen zu erleichtern. Durch die Kombination des EIB-Darlehens mit Mitteln von Luminor können günstige Neukredite von mehr als 332 Millionen Euro an Firmen im Baltikum vergeben werden.

Mit dem Darlehen will die EIB das Wachstum im Baltikum ankurbeln und den Umstieg auf eine grüne Wirtschaft voranbringen. Das Geld ist für Projekte bestimmt, die die Treibhausgasemissionen senken und den baltischen Ländern helfen, ihre Klimaziele zu erreichen. Rund 85 Prozent der mithilfe der EIB mobilisierten Mittel fließen in Kohäsionsregionen und tragen so dazu bei, regionale Einkommensunterschiede zu verringern.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über das Geschäft der Bank im Baltikum: „Die baltischen Länder sind dynamisch und zukunftsorientiert und setzen in der Wirtschaft zunehmend auf die grüne Wende. Deshalb brauchen kleine Firmen und Midcap-Unternehmen unbedingt Zugang zu den nötigen Krediten. Nur so bleiben sie finanziell tragfähig und können wachsen. Und das stärkt letztlich die Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt in Estland, Lettland und Litauen.“

Palle Nordahl, CEO von Luminor: „Wir wollen die Finanzkraft unserer Kunden und der baltischen Länder stärken. Der Wirtschaftsausblick in Europa ist zwar weiter unsicher, aber mit dieser Initiative können wir kleine und mittlere Firmen noch besser unterstützen, wenn die Kreditnachfrage anzieht. Wir begrüßen auch die Zusage der EIB, Investitionen zu finanzieren, die die grüne Wirtschaftswende voranbringen und gleichzeitig das Wachstum in unseren Ländern fördern.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als die Hälfte der EIB-Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Luminor

Luminor ist die führende unabhängige Bank im Baltikum. Sie ist der drittgrößte Anbieter von Finanzdienstleistungen in der Region und betreut Privatkunden, Familien und Unternehmen. Luminor will die Finanzkraft seiner Kunden stärken und das Wachstum im Baltikum fördern.