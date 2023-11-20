Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute ihr neues Regionalzentrum in Kairo eröffnet, um ihre Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen Partnern im Nahen Osten und in Nordafrika weiter zu stärken.

Der ägyptische Ministerpräsident Mustafa Madbuli, die Ministerin für internationale Zusammenarbeit Rania el-Maschat und EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti haben das neue Regionalzentrum heute in Anwesenheit von 150 führenden ägyptischen, regionalen und internationalen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem Bankensektor eingeweiht.

Rania el-Maschat: „Die EIB ist der wichtigste internationale Finanzpartner Ägyptens. In den vergangenen 40 Jahren hat sie finanzielle und technische Unterstützung für Investitionen in Klimaschutz, Unternehmen, Energie, Wasser und Verkehr geleistet. Dadurch wurden in Ägypten neue Chancen und bessere Dienstleistungen geschaffen. Ägypten begrüßt die Entscheidung der EIB, ihr Regionalzentrum in Kairo einzurichten, und ich heiße Guido Clary als neuen Leiter des Regionalzentrums herzlich willkommen. Die verstärkte Präsenz in Kairo wird unsere Partnerschaft mit der EIB vertiefen und in den kommenden Jahren neue Chancen eröffnen.“

EIB-Vizepräsidentin Vigliotti: „Es ist wichtig, die Präsenz der EIB Global vor Ort auszubauen, um Investitionshindernisse besser überwinden zu können und den Dialog mit öffentlichen und privaten Investitionspartnern zu intensivieren. Das neue Regionalzentrum stärkt die Zusammenarbeit der EIB mit Ägypten und anderen Ländern, von Libanon bis Marokko.“

Christian Berger, EU-Botschafter und Leiter der EU-Delegation in Ägypten: „Die Europäische Union begrüßt die Entscheidung der EIB als Bank der EU, den Dialog durch das neue Regionalzentrum zu intensivieren. Die EIB verfügt über einzigartiges finanzielles, technisches, ökologisches und soziales Know-how. Sie wird neue Investitionen in Ägypten und anderswo fördern, die das tägliche Leben der Menschen verbessern und die wirtschaftlichen Chancen erhöhen.“

Die EIB ist seit Jahrzehnten in Ägypten aktiv

Die Europäische Investitionsbank ist die größte supranationale Bank der Welt. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1979 hat die EIB in Ägypten mehr als 15 Milliarden Euro für transformative Projekte im öffentlichen und privaten Sektor bereitgestellt.

In den letzten Jahren hat die EIB in Ägypten Projekte von Unternehmen sowie in den Bereichen Wasser, erneuerbare Energien und nachhaltiger Verkehr finanziert.

Das neue Regionalzentrum baut auf der ständigen Präsenz der EIB in Kairo seit 2002 auf. Es befindet sich direkt neben der EU-Delegation in Kairo.

Guido Clary zum Leiter des EIB-Regionalzentrums ernannt

Guido Clary wurde zum Leiter des Regionalzentrums der EIB ernannt. Sein Team von Expertinnen und -experten für Finanzen und andere Fachbereiche in Kairo arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen in sechs Büros der EIB in der gesamten Region sowie in der Zentrale in Luxemburg zusammen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.