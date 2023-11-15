EIB Global vergibt 400 Millionen Euro an die Türkei für Wiederherstellung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur nach den Erdbeben vom Februar 2023

EIB-Kredit mit EU-Garantie ist Teil der Mittelzusage von Team Europa auf der Geberkonferenz vom 20. März 2023 für die Erdbebenhilfe

Kredit für bessere Lebensbedingungen und Wasserversorgung, Stärkung der öffentlichen Gesundheit, Senkung der Treibhausgasemissionen durch effizientere Abwasserreinigung und neue Arbeitsplätze in der Region

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, hat mit der Türkei eine Kreditvereinbarung über 400 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem vollständig von der EU garantierten Kredit wird die Wiederherstellung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur in den von den Erdbeben am 6. Februar 2023 im Südosten der Türkei betroffenen Provinzen finanziert. Vergeben wird der Kredit von der EIB Global, dem Geschäftsbereich der EIB für Finanzierungen außerhalb der EU. Als Intermediär fungiert İller Bankası (İlbank).

Der Kredit folgt auf die Geberkonferenz, die die Europäische Kommission und der schwedische EU-Ratsvorsitz am 20. März 2023 einberufen hatten. Auf der Konferenz sagte Team Europa 3,6 Milliarden Euro zur Unterstützung der Menschen in der Türkei und Syrien zu.

Das mit dem EIB-Kredit finanzierte Projekt umfasst die Wiederherstellung sowie den Bau und Ausbau der Wasser- und Abwasserinfrastruktur in den betroffenen Regionen. Neben der Rückkehr zu normalen Lebensbedingungen für die Menschen geht es darum, die öffentliche Gesundheit zu stärken, die Wasserversorgung zu verbessern und durch eine effizientere Abwasserbehandlung die Treibhaugasemissionen zu senken. Die Schaffung von Arbeitsplätzen stärkt außerdem die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Nach den tragischen Erdbeben in der Türkei Anfang des Jahres hat sich die EIB als Bank der EU an die Seite der internationalen Gemeinschaft gestellt, um den von diesen verheerenden Ereignissen betroffenen Menschen zu helfen. Unsere Finanzierung von 400 Millionen Euro für eine neue Wasserinfrastruktur trägt dem aktuellen Bedarf Rechnung und ist Teil des Pakets von Team Europa.“

Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung: „Ich freue mich, dass die Europäische Investitionsbank gestützt auf eine EU-Garantie diesen wichtigen finanziellen Beitrag zur Unterstützung betroffener Kommunen nach den verheerenden Erdbeben vom Februar leistet. Damit beweist die EU ihre Solidarität mit den Menschen in der Türkei. Ich möchte daran erinnern, dass Team Europa mehr als drei Milliarden Euro für die Menschen in der Türkei zugesagt hat, darunter eine Milliarde Euro an Zuschüssen aus dem EU-Haushalt.“

Recep Türk, Generaldirektor der İlbank: „Nach dem Erdbeben hat die İlbank Finanzierungsverhandlungen mit internationalen Finanzinstituten aufgenommen, um der Erdbebenregion zu helfen. Im Rahmen dieser Verhandlungen einigten sich vier internationale Institute darauf, Mittel bereitzustellen, darunter die EIB.Die Unterzeichnung der Kreditvereinbarung zwischen dem türkischen Finanzministerium und der EIB über 400 Millionen Euro ist ein wichtiger Schritt für die Projekte dieses Finanzierungspakets, das von der İlbank umgesetzt wird.“

Mehmet Şimşek, türkischer Finanzminister: „Wir begrüßen die Unterstützung unserer Wiederaufbauanstrengungen durch die EIB und danken der EU für ihre Solidarität mit der Türkei. Wir geben dieses Jahr rund drei Prozent des BIP für den Wiederaufbau der von den Erdbeben im Februar betroffenen Region aus.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.