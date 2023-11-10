Frühzeitige Zusage der Europäischen Investitionsbank von 35 Mio. US-Dollar mobilisierte weitere Investoren

Fonds investiert in kleine und mittelgroße wachstumsstarke Unternehmen im karibischen Raum

Fokus liegt auf vier wichtigen Dienstleistungsbranchen: Finanzen, Kommunikation, Verbraucherdienste und Gastgewerbe

Der Portland Caribbean Fund III hat seine erste Zeichnungsrunde abgeschlossen, nachdem die Europäische Investitionsbank (EIB) als Ankerinvestor frühzeitig 35 Millionen US-Dollar zugesagt hatte. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 350 Millionen US-Dollar investiert in vielversprechende kleine und mittlere (KMU) sowie Midmarket-Unternehmen in der Karibik.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Kleine und mittelgroße Unternehmen sind ein wichtiger Wirtschaftsmotor in den karibischen Ländern. Die EIB Global will mit ihren Finanzierungen im Privatsektor die sozioökonomische Entwicklung vorantreiben, das Eigenkapital-Ökosystem stärken und das Unternehmertum in der Region fördern. Es freut uns, dass wir durch unsere langjährige Partnerschaft mit Portland viele erfolgreiche karibische Unternehmen unterstützen konnten, die Tausenden Menschen Arbeit geben.“

Michael Lee-Chin, Chairman von Portland Private Equity: „Wir fühlen uns geehrt, dass die EIB sich in dieser schwierigen Zeit erneut als Ankerinvestor beteiligt. Portland Private Equity ist stolz, mit seinem langjährigen Engagement zur Entwicklung dieser vernachlässigten Region beitragen zu können. Mit dem PCF III festigen wir die führende Rolle unserer Fondsgesellschaft in Schlüsselbereichen wie genderorientierten Investitionen, und wir verankern wissenschaftsbasierte Klimaziele in unserer Investitionstätigkeit.“

Den Ländern in der Karibik fehlt es derzeit an privatem Risikokapital, was KMU und Midmarket-Unternehmen daran hindert, zu expandieren sowie effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden. Der Fonds legt den Fokus auf Unternehmen, die im karibischen Raum in vier Kernsektoren tätig sind: Finanzen, Kommunikation, Verbraucherdienste und Gastgewerbe.

Die EIB beteiligte sich bereits an den zwei früheren Portland-Fonds, dem AIC Caribbean Fund und dem Portland Caribbean Fund II. Diese sicherten mit ihren Investments in der Karibik fast 18 000 Arbeitsplätze.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in der Karibik seit 1978 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB fungiert seit 2007 als Ankerinvestor von Portland Private Equity.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Portland Private Equity

Portland ist ein führender Private-Equity-Fondsmanager, der in das Wachstum vielversprechender und verantwortungsvoller Unternehmen investiert, um nachhaltigen Wohlstand für alle zu schaffen. Sein Fokus liegt auf den großen vernachlässigten und unterversorgten Ländern des karibischen Raums und Lateinamerikas, für die er eine einzigartige regionale Plattform geschaffen hat. www.portlandpe.com