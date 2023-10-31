Die EIB-Gruppe beteiligt sich mit insgesamt 380 Mio. Euro an der ersten ABS-Emission der Sabadell Consumer Finance

Das ICO investiert 95 Mio. Euro, damit KMU und Selbstständige leichter an Kredite kommen

Die Transaktion fördert grüne Projekte und hilft weniger entwickelten Regionen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF) und das Instituto de Crédito Oficial (ICO) haben Senior- und Mezzanine-Tranchen einer neuen Asset-Backed-Security(ABS)-Emission der Sabadell Consumer Finance gezeichnet. Auf diesem Wege will die spanische Bank den Betriebskapital- und Liquiditätsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen im Land bedienen und Investitionshindernisse beseitigen. Ein Teil der Finanzierungen fließt in grüne Projekte.

Viele KMU, die von der Vereinbarung profitieren werden, sind in weniger entwickelten Regionen ansässig, wo das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts liegt und der Kreditzugang besonders schwierig ist.

Die EIB erwirbt Verbriefungstranchen in Höhe von 350 Millionen Euro, der EIF investiert 30 Millionen Euro. Das ICO beteiligt sich mit insgesamt 95 Millionen Euro an der ABS-Transaktion. So kann die Banco-Sabadell-Gruppe 936 Millionen Euro in die Realwirtschaft lenken.

Die Gesamtinvestition der EIB-Gruppe (380 Millionen Euro) erfolgt über eine einzelne Verbriefung, deren Strukturierung auf eine optimale Effizienz ausgelegt ist.

Die Transaktion erleichtert KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen, und sie fördert und beschleunigt Investitionen des privaten Sektors. Mit den freigesetzten Mitteln werden Betriebskapital- und Liquiditätsbedarfe gedeckt und die Investitionen von Unternehmen stimuliert, die durch die Coronapandemie, den Krieg in der Ukraine, den anhaltenden Inflationsdruck und die steigenden Zinsen kaum noch Spielraum haben.

Die ABS-Verbriefung umfasst auch eine grüne Komponente aus der 30-Millionen-Euro-Investition des EIF. Banco Sabadell baut ein neues KMU-Kreditportfolio von 60 Millionen Euro auf, rund ein Drittel davon für grüne Projekte.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die EIB-Gruppe bündelt regelmäßig ihre Kräfte mit ICO und Banco Sabadell, um KMU und Midcaps den Zugang zu Krediten zu erleichtern und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandskraft zu steigern. Heute stehen wir an einer neuen Wegmarke auf unserer gemeinsamen Suche nach attraktiven Kreditlösungen, die die Aktivitäten von Unternehmen sichern und Investitionen voranbringen. Die Verbriefung ist ein echtes Plus, weil sie ein gerechtes Wachstum und das Zusammenwachsen der EU fördert, eines der Hauptziele der EIB.”

Antonio Cordero, ICO-Direktor für Finanzen und Strategie: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe und Banco Sabadell, die spanischen Firmen über öffentlich-private Partnerschaften Finanzierungen verschafft. Die Transaktion fügt sich in die Strategie 2022–2027 der ICO-Gruppe, deren Aktionspläne das Wachstum spanischer KMU und den sozialen und territorialen Zusammenhalt vorantreiben.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „KMU und kleine Midcap-Unternehmen sind die Motoren für Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung. Wir beim EIF sind stolz darauf, an neuen Finanzierungslösungen mitzuwirken und ein sozial gerechtes und grünes Wirtschaftswachstum in Spanien zu befördern. Die Beteiligung des EIF ist Beweis unseres Einsatzes für eine grüne und nachhaltige Transformation der spanischen Wirtschaft.“

Eduardo Currás, stellvertretender Generaldirektor und Leiter Firmenkundengeschäft von Banco Sabadell: „Die EIB-Gruppe aus EIB und EIF und das ICO sind seit Langem Schlüsselpartner für die Unternehmensentwicklung in Spanien. Für Banco Sabadell war die Zusammenarbeit mit ihnen immer sehr wichtig, denn wir wollen unseren Firmenkunden die besten Finanzierungsbedingungen für ihre Projekte bieten. Diese Transaktion ist besonders bedeutend und kommt genau zur rechten Zeit – wegen ihres Umfangs und wegen der Erholung und der künftigen Investitionen unserer Kunden.“

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe (bestehend aus EIB und EIF) letztes Jahr Finanzierungen über 9,9 Milliarden Euro. Davon entfiel ein Rekordbetrag auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Hauptaufgabe des Europäischen Investitionsfonds (EIF) ist es, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt er zu wichtigen Zielen der EU bei wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und vieles mehr.

Das ICO

Das Instituto de Crédito Oficial (ICO) ist Spaniens nationale Förderbank und untersteht dem Ministerium für Wirtschaft und Digitalisierung. Mit Krediten und anderen Finanzierungsinstrumenten für innovative, nachhaltige Projekte in Spanien und anderen Märkten trägt es zu nachhaltigem Wachstum bei. Als nationale Förderbank unterstützt es vor allem kleine und mittlere Betriebe und Selbstständige.

Banco Sabadell

Banco Sabadell besteht seit 140 Jahren und ist die viertgrößte private Bankengruppe Spaniens. Sie hat eine Bilanzsumme von mehr als 251 Milliarden Euro und rund 12 Millionen Kunden, mit denen sie langfristige Beziehungen aufbaut. Die Gruppe nimmt eine solide Marktposition in Spanien ein und ist klar führend im Firmenkundensegment. Im Privatkundengeschäft treibt sie die Umstellung auf ein digitales Modell voran.

Banco Sabadell hilft seit jeher Menschen und Unternehmen, ihre Projekte zu verwirklichen und dabei die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Wir handeln verantwortungsbewusst und engagieren uns entschlossen für Umwelt und Gesellschaft.