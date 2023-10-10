Kyriacos Kakouris wird Mitglied des Direktoriums der EU-Bank

Er tritt die Nachfolge von Lilyana Pavlova an, die ab 2019 EIB-Vizepräsidentin war

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gibt die Ernennung von Kyriacos Kakouris zum Mitglied ihres Direktoriums bekannt. Damit ist Kakouris der erste EIB-Vizepräsident aus Zypern. Seine Ernennung erfolgt auf Beschluss der EU-Länder, die die Anteilseigner der Bank sind.

Kakouris hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und war fast 20 Jahre lang im Verwaltungsrat der EIB tätig, davon einige Jahre als Vorsitzender ihres Ethik- und Compliance-Ausschusses. Vor seiner Ernennung zum Vizepräsidenten der EIB leitete er die Direktion Strategie und Koordinierung im zyprischen Finanzministerium und davor dessen Direktion Internationale Finanzinstitutionen und zentrales Finanzmanagement.

Kyriacos Kakouris: „Nach dem EU-Beitritt Zyperns hat mein Land mich als Mitglied des Verwaltungsrats der EIB vorgeschlagen. In dieser Funktion habe ich gesehen, wie die Bank zur Erreichung kollektiver Ziele beträgt und dringend benötigte Mittel in Projekte für sozialen Zusammenhalt, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation lenkt. Es ist mir eine Ehre, Vizepräsident einer Einrichtung zu werden, die so viele verschiedene Branchen fördert und damit die Menschen in Europa und darüber hinaus unterstützt.“

Kakouris tritt die Nachfolge von Lilyana Pavlova an, die ab November 2019 Vizepräsidentin war.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Kyriacos war unser dienstältestes Verwaltungsratsmitglied, und auch in diesen schwierigen Zeiten für Europa und die Welt wird sich das Direktorium auf ihn verlassen können. Ich möchte Lilyana Pavlova für ihre wertvollen Dienste in den letzten vier Jahren danken und wünsche ihr alles Gutes für die Zukunft.“

Lilyana Pavlova: „Ich hatte vier Jahren lang das Privileg, Teil der EIB-Familie zu sein und eng mit engagierten Kolleginnen, Kollegen und Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. Wir haben uns in unsicheren Zeiten den Herausforderungen der Coronapandemie und der russischen Invasion in der Ukraine gestellt und dabei das Leben der Menschen in der Europäischen Union und darüber hinaus nachhaltig verbessert. Ich freue mich, dass Vizepräsident Kyriacos Kakouris meine Nachfolge antritt. Er kennt die Bank schon bestens, und ich wünsche ihm viel Glück für seine neue Aufgabe.“

Das Direktorium ist das ständige geschäftsführende Kollegialorgan der EIB. Es besteht aus neun Mitgliedern – dem Präsidenten und acht Vizepräsidenten. Es nimmt unter der Aufsicht des Präsidenten und der Kontrolle des Verwaltungsrats die laufenden Geschäfte der Bank wahr, bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor und sorgt für ihre Umsetzung. Seine Mitglieder werden vom Rat der Gouverneure – den Finanzministerinnen und Finanzministern der EU – auf Vorschlag des Verwaltungsrats bestellt.

Die EIB

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Die EIB finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität.

Als Reaktion auf den Ukrainekrieg hat die EIB ihr Finanzierungsvolumen für saubere Energie auf Rekordniveau erhöht und wichtige Investitionen gefördert, damit sich Europa von den Fesseln der fossilen Energie befreien kann. Außerdem hat die EU-Bank für Projekte im Bereich Sicherheit mehr Finanzierungen vergeben als je zuvor.

Die EIB hat als erste multilaterale Entwicklungsbank die Förderung für fossile Brennstoffe eingestellt und sich verpflichtet, bis 2030 mindestens eine Billion Euro für Investitionen in den Klimaschutz zu mobilisieren. Mehr als die Hälfte der Finanzierungen der EIB-Gruppe entfiel 2022 auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Gleichzeitig wurde fast die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU für Projekte in Kohäsionsregionen mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen unterzeichnet, was das Engagement der Bank für ein gerechtes Wachstum verdeutlicht.

Die EIB-Gruppe ist in Europa führend in der Innovationsfinanzierung. Der EIF verbessert den Finanzierungszugang kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa über eine Vielzahl ausgewählter Finanzintermediäre – von Banken, Garantieinstituten und Leasinggesellschaften über Anbieter von Mikrokrediten bis zu Private-Equity-Fonds. Er entwickelt Eigen- und Fremdkapitalinstrumente, mit denen er die Ziele der EU unterstützt und fördert mithilfe von Finanzierungsinstrumenten der EU wie dem Programm InvestEU wirksam Unternehmertum, Wachstum, Innovation, Forschung und Entwicklung, digitalen Wandel sowie die Beschäftigung. Anfang dieses Jahres startete der EIF die European Tech Champions Initiative, einen ehrgeizigen Dachfonds, der sicherstellen soll, dass Tech-Pioniere aus Europa in Europa bleiben.

Für die Finanzierungen der EIB außerhalb der EU ist die EIB Global zuständig. Als zentraler Partner bei Global Gateway der EU will die Bank bis 2028 Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Über ihre Büros in aller Welt ist sie nah an den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort. Dabei arbeitet sie als Teil von Team Europa eng mit anderen Instituten für Entwicklungsfinanzierung zusammen.

