EIB-Garantie für Santander ermöglicht neue Kredite von bis zu 400 Mio. Euro für mittelgroße portugiesische Unternehmen und erleichtert ihnen Zugang zu Kapital

Die neuen Kredite kommen Unternehmen in weniger entwickelten Regionen Portugals zugute

Santander Portugal und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Garantievereinbarung unterzeichnet, die mittelgroßen portugiesischen Unternehmen im aktuellen Umfeld hoher Zinsen und verschärfter Liquiditätsbedingungen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern soll. Mithilfe der EIB-Garantie kann Santander ein Portfolio neuer, günstiger Kredite im Volumen von 400 Millionen Euro aufbauen.

Die EIB stellt eine 50-prozentige Garantie, die es Santander ermöglicht, neue Kredite von insgesamt bis zu 400 Millionen Euro zu vergeben. Das dürfte Investitionen von bis zu 560 Millionen Euro mobilisieren und damit die portugiesische Wirtschaft ankurbeln.

Bei der Unterzeichnung in Lissabon waren EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und Vorstandsmitglieder Amílcar Lourenço und Isabel Guerreiro von Santander Portugal anwesend. Sie unterstrichen die Bedeutung der Finanzierung mittelgroßer Unternehmen im Land, unter anderem in weniger entwickelten Regionen.

Mourinho Félix: „In diesem schwierigen, von Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfeld – von unterbrochenen Lieferketten bis hin zu hoher Inflation – haben Unternehmen einen sehr hohen Finanzierungsbedarf. Gemeinsam wollen wir einige dieser Schwierigkeiten lindern und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzstabilität in Portugal beitragen.“

Amílcar Lourenço unterstrich die Bedeutung dieser Kredite für das Wachstum portugiesischer Unternehmen: „Santander hat das Wohl der Unternehmen im Blick. Wir versuchen laufend, ihnen die bestmöglichen Konditionen zu bieten, damit sie wachsen können und unsere Wirtschaft ankurbeln. Die Vereinbarung mit der EIB beweist, dass wir unseren Kunden zur Seite stehen, Investitionen fördern und Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land schaffen.“

Banco Santander ist einer der aktivsten Geschäftspartner der EIB. Die Bank vergibt in Ländern wie Portugal, Spanien und Polen klassische Finanzierungen, setzt Durchleitungsdarlehen um und übernimmt Risiken aus Unternehmensportfolios und Projektfinanzierungen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, hat 2022 mit Unterzeichnungen von insgesamt 1,7 Milliarden Euro erneut beeindruckende Ergebnisse in Portugal erzielt.

Santander

Santander Portugal ist eine führende Bank im portugiesischen Finanzsektor. Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohlstand von Menschen und Unternehmen zu mehren, zur besten digitalen und offenen Plattform für Finanzdienstleistungen zu werden, verantwortungsbewusst zu handeln und sich dauerhaft das Vertrauen von Beschäftigten, Kundinnen und Kunden, Anteilseignern und der Gesellschaft zu erarbeiten. Gemessen an Rentabilität und Kreditvolumen ist Santander die größte privatwirtschaftliche Bank. Ihre Bilanzstärke spiegelt sich in der hohen Eigenkapitalquote (hartes Kernkapital von 17,6 Prozent im Juni 2023 und damit über der Mindestanforderung von 8,3 Prozent), der soliden Aktivaqualität (NPE-Quote von 2,1 Prozent) und niedrigen Risikokosten wider. Die Bank passt ihr Geschäft an neue Kundenanforderungen an und investiert in Prozesse, Digitalisierung und Technologie, um eine bestmögliche Serviceerfahrung zu gewährleisten und ihren treuen Kundenstamm zu erweitern.