Beim Wettbewerb für Soziale Innovation 2023 des EIB-Instituts ging der erste Preis in der allgemeinen Kategorie an die Schweizer Entwickler von SOPHIA CHATBOT, eine digitale Begleiterin, die Opfern häuslicher Gewalt hilft

In der Sonderkategorie „Lösungen für nachhaltige Städte und Gemeinden“ gewann mit dem französischen Unternehmen GRIBOUILLI ein großer Berufsverband für Babysitter und Tagesmütter mit einer Geschäftsidee für die weitgehend unsichtbare Gruppe eingewanderter Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen

Erster Preis jeweils mit 100 000 Euro dotiert

Preisträger des Wettbewerbs wurden am Donnerstagabend in der Fotografiska in Stockholm ausgezeichnet

Nach einem spannenden Wettbewerb mit innovativen Ideen zukunftsweisender Start-ups wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs für Soziale Innovation des EIB-Instituts auf einer feierlichen Veranstaltung in Stockholm bekannt gegeben.

Veranstalter des jährlichen Wettbewerbs ist das EIB-Institut, das zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe gehört. Prämiert werden die besten europäischen Sozialunternehmerinnen und ‑unternehmer, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen vor allem soziale, ethische oder ökologische Ziele verfolgen.

Auf der Veranstaltung am 28. September in der Fotografiska, dem zeitgenössischen Museum für Fotografie, Kunst und Kultur in Stockholm, stellten die Finalistinnen und Finalisten einem sehr vielfältigen Publikum von Impact-Investorinnen, Entscheidungsträgern und anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Start-up-Ökosystem ihre Lösungen vor.

Der zweite Preis in der allgemeinen Kategorie ging an das Unternehmen BRAINTRIP aus Malta. Braintrip ist ein KI-gestützter, nicht invasiver Demenztest, der mithilfe eines EEG durchgeführt wird.

In der Sonderkategorie gewann SMART FIBER von FIBSEN den zweiten Preis. Die neuen Lösungen der spanischen Firma verbessern das Wassermanagement und helfen gegen akute Wasserknappheit.

Beide Unternehmen erhielten jeweils 40 000 Euro.

Der mit 10 000 Euro dotierte Publikumspreis ging ebenfalls an SMART FIBER von FIBSEN.

Die 15 Finalistinnen und Finalisten kommen aus zehn europäischen Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Malta (erstmals dabei), Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien. Nach ihrer Auswahl aus fast 300 Bewerbern im Mai dieses Jahres nahmen sie an einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Training teil, bevor sie ihre Projekte vor der Jury verteidigten.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Unternehmerische Initiative ist entscheidend für Wachstum und Beschäftigung mit positiven sozialen oder ökologischen Effekten. Beim diesjährigen Wettbewerb für Soziale Innovation in Stockholm haben die Finalistinnen und Finalisten aus ganz Europa erstaunliche Geschäftsideen vorgestellt und verteidigt. Ich gratuliere den Preisträgern zu ihren vielfältigen Innovationen und freue mich darauf zu sehen, wie sie ihre Geschäftsideen in die nächste Phase bringen. Gleichzeitig gebührt allen Finalisten ein großes Lob. Denn mit ihren innovativen Ideen tragen sie dazu bei, Lösungen für die Probleme des gesellschaftlichen Wandels zu finden.“

Beim Wettbewerb für Soziale Innovation geht es nicht nur um das Preisgeld. Die Finalistinnen und Finalisten jedes Jahrgangs werden Mitglieder des Alumni-Netzwerks, das sie untereinander und mit anderen ausgewählten Sozialunternehmen verbindet. Als Alumini stehen ihnen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Innovationsförderprogramm offen.

Der Wettbewerb für Soziale Innovation fand erstmals 2012 in Luxemburg statt. Seitdem konnten Dutzende Start-ups aus ganz Europa ihre Ideen in die Praxis umsetzen – mit dem Preisgeld, vor allem aber auch mit weiteren EU-Fördergeldern und Mitteln privater Investoren.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2023

Allgemeine Kategorie

Erster Preis:

SOPHIA CHATBOT – „Sophia“ ist eine digitale 24-Stunden-Begleiterin, die Opfern häuslicher Gewalt Mut macht und Kraft gibt, zu handeln und sich aus der Not zu helfen (Schweiz)

Zweiter Preis:

BRAINTRIP – Braintrip ist ein KI-gestützter Demenztest des 21. Jahrhunderts. Der Test ist nicht invasiv und wird mithilfe eines EEG durchgeführt (Malta)

Sonderkategorie

Erster Preis:

GRIBOUILLI – Gribouilli ist ein großer Berufsverband für Babysitter und Tagesmütter. Er vertritt eine weitgehend unsichtbare Gruppe eingewanderter Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen (Frankreich)

Zweiter Preis:

SMART FIBER von FIBSEN – Smarte Sensoren, die Wasserlecks aufspüren, bieten eine intelligente Lösung gegen Wasserknappheit und für eine sichere Wasserversorgung in der Zukunft (Spanien)

Publikumspreis

SMART FIBER von FIBSEN – Smarte Sensoren, die Wasserlecks aufspüren, bieten eine intelligente Lösung gegen Wasserknappheit und für eine sichere Wasserversorgung in der Zukunft (Spanien)

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Das EIB-Institut wurde innerhalb der EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds) eingerichtet, um gemeinsam mit europäischen Partnern und der breiten Öffentlichkeit soziale, kulturelle und akademische Initiativen zu fördern. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Engagement.