First Capital Bank und EIB unterzeichnen Darlehen über 10 Mio. US-Dollar

Entwicklungskredit soll Agrarsektor in Sambia voranbringen

First Capital Bank leitet Mittel an landwirtschaftliche KMU weiter

Die First Capital Bank Limited und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute einen Entwicklungskredit von zehn Millionen US-Dollar unterzeichnet. Der Kredit fällt unter die Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Mitgliedern der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten andererseits und soll Finanzinstituten in Sambia EIB-Mittel zugänglich machen.

Die Finanzierung soll das Wirtschaftswachstum im Agrarsektor in Sambia beschleunigen, indem die First Capital Bank Kredite für Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen in Sambia bereitstellt. Das Hauptziel der strategischen Partnerschaft ist es daher, die bestehenden Finanzierungslücken in der Landwirtschaft zu schließen und die Produktion zu stärken, was der Ernährungssicherheit des Landes unmittelbar zugutekommt.

Anlässlich der offiziellen Unterzeichnung der Kreditvereinbarung sagte Jaco Viljoen, Chief Executive Officer der FMBcapital Holdings (Holdinggesellschaft der First Capital Bank): „Wir freuen uns über die neuen Mittel für Sambia. Das ist das dritte Land, das von der Partnerschaft zwischen der First Capital Bank und der EIB zugunsten landwirtschaftlicher KMU profitiert. Die Initiative ist Teil des Engagements der First Capital Bank, den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, mit Respekt zu begegnen und unseren Beitrag zu leisten.“

Die First Capital Bank Limited glaubt an für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften, um ihre Kundschaft zu unterstützen. Der geschäftsführende Direktor Shashank Mehta kommentierte den Kredit wie folgt: „Wir wollen alle unsere Aktivitäten, die sich positiv auf die Wirtschaft und die Menschen auswirken, weiter ausbauen. Als Zeichen unseres Engagements für dieses Projekt wird Andre Potgieter, Gruppenleiter des Bereichs Landwirtschaft und Firmenkunden, ab sofort von Sambia aus arbeiten und sein Know-how in die Partnerschaft einfließen lassen.“

Die EIB stellt Kapital und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Sambia bereit und setzt sich dafür ein, dass sambische Agrarunternehmen in Zusammenarbeit mit lokalen Finanzpartnern Investitionen vornehmen können. EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Als Teil von Team Europa freuen wir uns, der First Capital Bank Limited zehn Millionen US-Dollar bereitzustellen, um private Investitionen in der Landwirtschaft zu beschleunigen und Arbeitsplätze zu schaffen, damit sich Sambia schneller von der Coronakrise erholt und Ernährungssicherheit erreicht.“

Karolina Stasiak, designierte EU-Botschafterin für Sambia und den Gemeinsamen Markt für das östliche und südliche Afrika (COMESA): „Heute haben wir einen weiteren Meilenstein in unserer langfristigen Zusammenarbeit mit Sambia erreicht, in deren Rahmen die EU immer öfter grüne Partnerschaften und Investitionen in nachhaltige wirtschaftliche Erholung, Wachstum und die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen in dem Land unterstützt. Die Finanzierung entspricht unserem Engagement für Global Gateway und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch die EU. Vorrang haben dabei Finanzierungen mit ökologischem, sozialem und wirtschaftlichem Effekt, die die Lebensgrundlage aller Kleinbäuerinnen und -bauern in Sambia verbessern.“

Die Zambia Agriculture Value Chain Facility, eine gemeinsame Initiative der EIB und der Europäischen Kommission, hilft vor allem kleinen und mittleren Unternehmen in Sambia, die in der Landwirtschaft und Aquakultur tätig sind, beim Zugang zu geeigneten Finanzierungen. Diese Projekte sind Beispiele für die enge, langjährige Zusammenarbeit der EIB mit der sambischen Regierung, lokalen Akteuren und der Europäischen Union.

Die Bank schätzt strategische Partnerschaften wie diese, weil sie es ihr ermöglicht, ihrem Ziel entsprechend Menschen zu befähigen, in ihrem Fachgebiet Außergewöhnliches zu leisten. Für Unternehmen sind Finanzierungen ein entscheidender Wachstumsfaktor. Die Bank wird deshalb weiterhin Partnerschaften pflegen, die entsprechende Möglichkeiten eröffnen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die First Capital Bank

Die First Capital Bank Sambia gehört zur FMBcapital Holdings PLC mit Tochtergesellschaften in Botswana, Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe. Die First Capital Bank ist im Geschäfts- und Privatkundengeschäft tätig.

Die First Capital Bank Sambia erhält nach der First Capital Bank Malawi und der First Capital Bank Simbabwe als dritte Tochtergesellschaft der Gruppe ein EIB-Darlehen.

Weitere Informationen zur First Capital Bank Sambia unter https://firstcapitalbank.co.zm

Die FMBcapital Holdings

Die FMBcapital Holdings Plc bietet Bank- und Finanzierungslösungen über ihre Tochtergesellschaften in fünf Ländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika: Botswana, Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe. In Mauritius hat sie ein gemeinsames Servicecenter für Informationstechnologie und Operationen. Die Gruppe hat eine Bilanzsumme von über 1,5 Milliarden US-Dollar und betreut mit mehr als 1 900 Beschäftigten Kundinnen und Kunden in ganz Afrika.

Weitere Informationen zur FMBcapital Holdings Plc unter https://fmbcapitalgroup.com