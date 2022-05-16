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GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2023 : 10.000.000 €
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16/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 10 Mio. US-Dollar an First Capital Bank Limited für kleine und mittlere Agrarunternehmen
Übergeordnetes Projekt
GREEN AFRICAN AGRICULTURE VALUE CHAIN GA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2023
20220385
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
FIRST CAPITAL BANK ZAMBIA LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for First Capital Bank Zambia for on-lending to eligible small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps active in agriculture value chains.

Financing of primarily agriculture value chain projects carried out by final beneficiaries including small and medium-sized enterprises.

Additionality and Impact

Access to finance is one of the main market constrains in Zambia, particularly for long term financing. The proposed RSF and the complementary Agriculture Value Chain lending financing bear a longer maturity than typically available in the market. This operation will reduce credit risk for financial intermediaries financing primary and secondary agriculture projects, one of the drivers of the country's economy. The RSF will allow the FI to reduce the commonly very high collateral requirements when lending, mainly to SMEs active in the sector. 

The EIB aims through this operation to generate opportunities to: (i) promote inclusive value chain development by integrating smallholders, increase income, more secure linkages and access to new markets and services (ii) foster green and sustainable agriculture and (iii) embrace digitization in the targeted sector.

The FI and potentially final beneficiaries will further benefit from Technical Assistance focussed on a broad range of capacity building activities. 

The project is under the auspices of the EU's external action plan NDICI and its Investment Framework as well as the African Union's Agenda 2063 and the EU Sub-Saharan Africa Multi-Annual Indicative programme 2021-2027, which supports a stronger regional and continental economic integration.  


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158031539
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220385
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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