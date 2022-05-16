GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA

Access to finance is one of the main market constrains in Zambia, particularly for long term financing. The proposed RSF and the complementary Agriculture Value Chain lending financing bear a longer maturity than typically available in the market. This operation will reduce credit risk for financial intermediaries financing primary and secondary agriculture projects, one of the drivers of the country's economy. The RSF will allow the FI to reduce the commonly very high collateral requirements when lending, mainly to SMEs active in the sector.

The EIB aims through this operation to generate opportunities to: (i) promote inclusive value chain development by integrating smallholders, increase income, more secure linkages and access to new markets and services (ii) foster green and sustainable agriculture and (iii) embrace digitization in the targeted sector.

The FI and potentially final beneficiaries will further benefit from Technical Assistance focussed on a broad range of capacity building activities.

The project is under the auspices of the EU's external action plan NDICI and its Investment Framework as well as the African Union's Agenda 2063 and the EU Sub-Saharan Africa Multi-Annual Indicative programme 2021-2027, which supports a stronger regional and continental economic integration.



