EIB-Gruppe und CEB laden zur diesjährigen Tagung der multilateralen Entwicklungsbanken zu Integrität im Privatsektor

Compliance-Fachleute sprechen über Umsetzung internationaler Sanktionen, Cybersicherheit und Digitalisierung

Finanz- und Compliance-Fachleute von mehr als 20 multilateralen Entwicklungsbanken aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa sind in Luxemburg zusammengekommen, um sich über Best Practices auszutauschen und auszuloten, wie sich im Privatsektor robustere Ethikstandards für Finanzierungen durchsetzen lassen.

Wie in den Vorjahren brachte die Tagung der multilateralen Entwicklungsbanken zu Integrität im Privatsektor ausgewiesene Fachleute zusammen. Im offenen Austausch wurde erörtert, wie die Institute ihre Compliance- und Integritätsfunktionen in den jeweiligen Geschäftsregionen stärken können.

Weitere Themen der zweitägigen Veranstaltung bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) waren die wirksame Umsetzung internationaler Sanktionen sowie neue Chancen und Herausforderungen in den Bereichen Cybersicherheit und Digitalisierung.

Gelsomina Vigliotti, EIB-Vizepräsidentin und Vorsitzende des Verwaltungsrats des Europäischen Investitionsfonds (EIF): „Die EIB-Gruppe weiß um die wichtige Rolle des Privatsektors bei der nachhaltigen Entwicklung. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass unsere Finanzierungen in einem sich stetig wandelnden finanziellen und geopolitischen Umfeld höchsten Standards in puncto Ethik und Compliance genügen. Wir freuen uns, die diesjährige Tagung der multilateralen Entwicklungsbanken zu Integrität im Privatsektor auszurichten. Sie kommt zur rechten Zeit und bietet eine gute Gelegenheit, die Compliance zu stärken, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam die finanzielle Integrität zu fördern.“

Sandrine Gaudin, Vize-Gouverneurin für Finanzstrategie der Entwicklungsbank des Europarates (CEB): „Wir freuen uns, diese Veranstaltung mit auszurichten. Das unterstreicht unser Engagement für Integrität, eine gute Corporate Governance und hohe ethische Standards bei unseren Projekten. Die Tagung bietet multilateralen Entwicklungsbanken eine einzigartige Plattform, um über komplexe Herausforderungen in der Compliance zu sprechen und weltweit ein verantwortungsvolles Geschäftsgebaren zu fördern.“

Stärkung von Best Practices in der Compliance für mehr Integrität bei Finanzierungen im Privatsektor

Integritätsstandards im Privatsektor stehen aktuell im Fokus. Vor diesem Hintergrund bot die Tagung 2023 den internationalen Finanzinstitutionen die Möglichkeit, ihre Zusammenarbeit und ihre Unterstützung für Investitionen im Privatsektor weltweit zu stärken.

Die Diskussionen helfen, spezifische Risiken und Integritätsprobleme, die Finanzierungen im Privatsektor im Wege stehen, besser zu erkennen, zu bewerten und abzufedern. Der Austausch über Best Practices in puncto Compliance und Integrität soll auch zu einem besseren Schutz vor Korruption und Geldwäsche beitragen.

Internationale Sanktionen: Relevanz und Veränderungsbedarf

In dieser Zeit einer komplexen geopolitischen Dynamik drehte sich viel um die internationalen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die eingehenden Gespräche brachten Klarheit und neue Einblicke in die Steuerung der Compliance inmitten sich wandelnder internationaler Beziehungen.

Digitalisierung der Compliance

Die Technologie transformiert ganze Branchen, und so ging es bei der diesjährigen Tagung auch um den Stand der Digitalisierung von Compliance-Prozessen. Vorträge und Diskussionen beleuchteten das Potenzial der Technologie, die Transparenz zu erhöhen, Abläufe zu straffen und Integritätsrisiken wirksam zu managen.

Die zentrale Rolle der Cybersicherheit

Fachleute für Cybersicherheit und Compliance sprachen bei der Tagung darüber, wie sich durch robuste Maßnahmen die Datensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften verbessern lässt.

Compliance-Fragen rund um politisch exponierte Personen und wirtschaftliches Eigentum

Ein großes Thema waren auch Compliance-Fragen rund um politisch exponierte Personen und die Komplexität des wirtschaftlichen Eigentums. Hier wurden praktische Lösungen erörtert und Best Practices aufgezeigt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Entwicklungsbank des Europarats (CEB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank mit der Aufgabe, den sozialen Zusammenhalt in ihren 43 Mitgliedstaaten in ganz Europa zu fördern. Die CEB finanziert Investitionen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und bezahlbarer Wohnraum, mit Schwerpunkt auf den Bedürfnissen vulnerabler Menschen. Zu ihren Kreditnehmern zählen unter anderem Staaten, lokale und regionale Körperschaften, öffentliche und private Banken und gemeinnützige Organisationen. Als multilaterale Bank mit erstklassigem Rating refinanziert sich die CEB über die internationalen Kapitalmärkte. Ihre Projekte genehmigt sie nach strengen sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien. Die CEB bietet auch technische Hilfe an und setzt ergänzend Gebermittel für ihre Projekte ein.