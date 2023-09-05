©Romolo Tavani/ Shutterstock

Der Vinci Climate Change Fund investiert in Brasilien in Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasser, Abwasser, Verringerung der CO 2 -Emissionen, Energiespeicherung und Energieeffizienz; der brasilianische Fondsmanager fördert Klimainvestitionen von insgesamt bis zu 400 Millionen US-Dollar

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute auf dem „Finance in Common“-Gipfel bekannt gegeben, dass sie sich mit 52,5 Millionen US-Dollar am Vinci Climate Change Fund (der „Fonds“) beteiligen wird, einem Eigenkapitalfonds mit einem Zielvolumen von 400 Millionen US-Dollar, der von der Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda gemanagt wird. Neben der EIB wird sich auch der Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF), ein von AllianzGI gemanagter und von der EIB beratener Dachfonds, mit 25 Millionen US-Dollar an dem Fonds beteiligen.

Der Vinci Climate Change Fund wird Eigenkapital in die Entwicklung und den Bau mittelgroßer bis großer Infrastrukturobjekte und -plattformen in Brasilien investieren. Im Stromsektor liegt der Fokus des Fonds vor allem auf Erneuerbare-Energien-Projekten im Kraftwerksmaßstab, aber er dürfte auch in dezentrale Solaranlagen für kommerzielle und industrielle Nutzer investieren. Im Wasser- und Abwassersektor wird der Fonds gemeinsam mit strategischen Akteuren Konzessionen für Kommunen betreiben und umfangreiche Investitionsprogramme für mehr Netzabdeckung und weniger Wasserverluste durchführen. Im Energiesektor konzentriert er sich auf Energieeffizienz- und Energiespeicherprojekte, um die Einspeisung intermittierender erneuerbarer Energien in das Netz zu erleichtern.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Ich freue mich, dass die 52,5 Millionen US-Dollar der EIB in Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte fließen. Die Brasilianerinnen und Brasilianer profitieren von zusätzlichem Strom für unterversorgte Netze und unterversorgte Teile der Bevölkerung und davon, dass umweltschädliche Erzeugungsquellen ersetzt und neue Wasser- und Abwasserinfrastrukturen geschaffen werden. Das wiederum senkt die öffentlichen Gesundheitsausgaben, verbessert die Qualität der Oberflächengewässer und reduziert Treibhausgasemissionen.“

Tobias Pross, CEO bei Allianz Global Investors: „Weil derzeit dringend benötigtes privates Kapital nur eingeschränkt zur Verfügung steht, freuen wir uns als Fondsmanager, mit den gebündelten Mitteln des EMCAF umfangreiches Kapital für Schwellenländer zur Verfügung zu stellen. Mit unserem Beitrag können wir für den Klimaschutz und die Klimaanpassung in Brasilien wirklich etwas bewegen.“

Die EIB ist die größte supranationale Bank der Welt und ein führender Geldgeber für erneuerbare Energien und Klimaschutz weltweit. Als langjähriger Partner für regenerative Energien und Klimaschutzprojekte in Brasilien und weltgrößter Klimafinanzierer kann die EIB durch die Beteiligung an dem Vinci Climate Change Fund Investitionen in saubere Energie und die Entwicklung der erneuerbaren Energien in dem Land vorantreiben.

Die Beteiligung fällt unter die Global-Gateway-Initiative der EU für eine bessere globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung und trägt zum Ziel der EIB bei, bis 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitzustellen. Nicht zuletzt lehnt sie sich strategisch eng an die Ziele der EU in Brasilien an, in Einklang mit dem Grünen Deal von Team Europa für Brasilien.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Mit technischer und wirtschaftlicher Erfahrung und Kompetenz helfen wir, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Brasilien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde 2022 als Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Brasilien ist der Hauptempfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Seit der Aufnahme ihrer Aktivitäten in dem Land im Jahr 1997 hat die Bank der EU über 5,4 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen bereitgestellt – was die Laufzeit und was die Zinsen betrifft. Damit will sie die Lebensqualität der Menschen in Brasilien verbessern. Auf Brasilien entfallen rund 40 Prozent des Portfolios der EIB in Lateinamerika.

Die EIB Global in Lateinamerika

Die EIB Global unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika aktiv und hat rund 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway, einer EU-Initiative für eine bessere globale und regionale Konnektivität in puncto Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Dabei schöpft sie aus der 65-jährigen Erfahrung der Bank in diesem Bereich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Brasilien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.

Der EMCAF

Der EMCAF ist ein innovativer Fonds, der Mittel aus verschiedenen Quellen kombiniert. Er wurde von der EIB und Allianz Global Investors (AllianzGI) gemeinsam initiiert, um Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Umweltprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten zu finanzieren. Auf ihrem Gipfeltreffen im Juni 2022 in Elmau begrüßte die Gruppe der Sieben (G7) den EMCAF als Beispiel für einen konkreten innovativen und marktgesteuerten Ansatz, um private Investitionen in klimarelevante Infrastrukturen zu mobilisieren und multilaterale Finanzierungen und Partnerschaften voranzubringen.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors (AllianzGI) ist ein führender aktiver Vermögensverwalter. Mit über 600 Investmentprofis in 20 Büros weltweit verwaltet er ein Vermögen von 520 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in allen Phasen des Prozesses einen Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren. Dabei entwickeln wir Lösungen, die sich auf die Kapazitäten in den öffentlichen und privaten Märkten stützen. Durch unsere Fokussierung auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden engagieren wir uns für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen voranzutreiben. Wir wollen unseren Kunden eine erstklassige Anlageerfahrung bieten, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

* Daten per 30. Juni 2023