Die Europäische Union sichert das Kreditrisiko von Franfinance, einer Tochtergesellschaft der Société Générale-Gruppe, unter dem PF4EE-Instrument [1] ab und fördert damit Energieeffizienzinvestitionen von Unternehmen und Gebietskörperschaften

Franfinance gehört zu den wenigen französischen Finanzintermediären, die bislang von dem Instrument profitieren

Das Projekt dürfte Hunderten von französischen Unternehmen zugutekommen, vor allem kleinen und mittleren Betrieben

Das französische Energiewendegesetz gibt eine Senkung des Energieverbrauchs bis 2050 im Vergleich zu 2012 um 50 Prozent vor. Mit Blick auf dieses Ziel hat die Europäische Investitionsbank (EIB) beschlossen, Franfinance und seine Kunden mit dem PF4EE-Instrument zu unterstützen. Franfinance ist ein wichtiger Geldgeber für Unternehmen, die in Industrieausrüstung, Verkehr, Fördertechnik und andere High-Tech-Lösungen investieren. Außerdem kennt sich das Institut mit den rechtlichen Anforderungen für Energieeffizienzzertifikate aus.

Die EIB und Franfinance haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Finanzierung von Energieeffizienzprojekten zu beschleunigen.[2] Damit sollen Investitionen angekurbelt werden, die den Umweltzielen der EU entsprechen, die Energieversorgung der EU-Länder diversifizieren und ihre CO 2 -Emissionen verringern.

Die EIB-Garantie hilft Franfinance, seinen Kundinnen und Kunden weiterhin attraktive Finanzierungsbedingungen und lange Laufzeiten (bis 15 Jahre) anzubieten, die der Lebensdauer und der Art der finanzierten Anlagen entsprechen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Energieeffizienz ist für Unternehmen ein wichtiges Thema und ein zentrales Element ihrer Wettbewerbsfähigkeit geworden, wie unsere jüngste Umfrage zu Investitionen in Europa zeigt. Als Klimabank der EU, die die Energiewende finanziert, freuen wir uns, gemeinsam mit Franfinance Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen in die Energieeffizienz zu fördern.“

Olivier Delaporte, stellvertretender CEO von Franfinance: „Um die Energiewende zu vollziehen und gleichzeitig widerstandsfähig zu bleiben, müssen die französischen Unternehmen hinterfragen, wie sie Energie erzeugen und verbrauchen. Wir wollen sie bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen und ihnen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Die Garantie wird unsere Finanzierungskapazitäten stärken, insbesondere für kleine und mittlere Betriebe. Wir freuen uns, eines der ersten französischen Partnerinstitute zu sein, die von der Garantie profitieren.“

Hintergrundinformationen

Franfinance

Franfinance, eine Tochtergesellschaft der Société Générale-Gruppe, finanziert die Projekte von mehr als 1,5 Millionen Privatkundinnen und -kunden und 250 000 Firmenkunden.

Das Institut spielte eine wichtige Rolle für die Realwirtschaft, indem es Haushalte und Unternehmen mit innovativen Verbraucherkredit- und Leasinglösungen (Leasing und Mietleasing) begleitet. Diese Lösungen bieten Franfinance oder seine Partner auch Unternehmen der Société Générale-Gruppe und anderen Finanzinstituten an.

Franfinance engagiert sich als verantwortungsbewusster Akteur für die Energiewende, indem es sich auf Sanierungsmaßnahmen und auf Ausrüstung von Unternehmen konzentriert.

2022 verwaltete Franfinance mit 1 100 Mitarbeitenden in Frankreich 8,9 Milliarden Euro für Privatkunden und 9,3 Milliarden Euro für Unternehmen.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Sie hat die Aufgabe, mit ihren Finanzierungen zur Integration, zu einer ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten beizutragen. Dazu nimmt sie auf den Kapitalmärkten umfangreiche Mittel auf und vergibt sie zu günstigen Konditionen für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen wie die Energiewende und klimaneutrales Wachstum zu meistern. 2022 stellte die EIB 5,9 Milliarden Euro und damit mehr als zwei Drittel ihres Finanzierungsvolumens von 8,4 Milliarden Euro für Projekte in Frankreich bereit, die zum Klimaschutz beitragen. Fast ein Drittel (2,7 Milliarden Euro) war für Innovationen bestimmt.

[1] PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) ist ein Finanzierungsinstrument der EIB, das kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Energieeffizienzkrediten erleichtern soll.

[2] Angesprochen werden französische Unternehmen und Gebietskörperschaften, die über ihre Lieferanten – Partner von Franfinance – profitieren, sofern sie förderfähig sind und die Finanzierung von Franfinance genehmigt wird. Für eine Finanzierung kommt insbesondere Ausrüstung in Betracht, die eine Senkung des Energieverbrauchs von Dienstleistungs- und Industriegebäuden ermöglicht, wie etwa energieeffizientere Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen. Förderfähig sind auch Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Fotovoltaikanlagen und Ladestationen für den Ausbau der Elektromobilität.