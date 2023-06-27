© BankLeumi

Partnerschaft für Projekte in der Region mit Schwerpunkt Klimaschutz und Klimaanpassung, ökologische Nachhaltigkeit und blaue Wirtschaft

Präsident und CEO der Bank Leumi und EIB-Vizepräsidentin unterzeichnen Vereinbarung in Tel Aviv

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Bank Leumi haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Gemeinsam wollen die weltweit größte supranationale Bank und das führende Bankinstitut Israels künftig verstärkt Investitionen in Klimaschutz und -anpassung, ökologische Nachhaltigkeit und die blaue Wirtschaft des Landes fördern.

Expertinnen und Experten für Klimafinanzierung aus beiden Instituten werden Best Practices und Erfahrungen austauschen. Auf Basis der Vorreiterrolle der EIB bei grünen Anleihen streben sie nach einer stärkeren Wirkung der Finanzierungen für Klimatechnologie und -innovation.

Der Präsident und CEO der Bank Leumi Hanan Friedman und EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti unterzeichneten die Vereinbarung heute am Sitz der Bank in Tel Aviv. Samer-Haj Yehia, der Vorsitzende der Bank Leumi, und mehrere Mitglieder des Senior Managements waren ebenfalls anwesend.

Samer-Haj Yehia, Vorsitzender der Bank Leumi: „Im Rahmen unserer ESG-Strategie wollen wir auf lokaler und regionaler Ebene vermehrt grüne Projekte finanzieren, vor allem Klimatechnologien. Und die EIB ist dabei ein wichtiger Partner. Die Bank Leumi wurde vor 121 Jahren gegründet. Sie ist die traditionsreichste Bank im Nahen Osten und eine der größten Banken Israels. Wir sind stolz, die Wirtschaft nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit zu gestalten – für künftige Generationen.“

Hanan Friedman, Präsident und CEO der Bank Leumi: „Die heute besiegelte Vereinbarung ist wichtig – für uns, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Investoren und unsere Partner. Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, in der wir leben und arbeiten: das heißt für uns, auch entsprechend zu handeln. Daher sind wir sehr stolz, strategischer Partner der Europäischen Investitionsbank in Israel zu sein. Vielen Dank für die Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg zum Wohl des Staates Israel und der Region.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die engere Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Bank Leumi steht für unser gemeinsames Ziel, wirkungsvolle Investitionen zu mobilisieren – Investitionen, die die Anpassung an ein im Wandel befindliches, extremeres Klima und Innovationen für den Klimaschutz fördern, damit eine nachhaltigere Zukunft gelingt. Wenn beide Institute ihre Expertise und ihre Ressourcen kombinieren, sind sie gut aufgestellt, um die drängenden Herausforderungen des Klimawandels anzugehen, die ökologische Nachhaltigkeit voranzutreiben und Investitionen in die blaue Wirtschaft zu fördern.“

Dimiter Tzantchev, Botschafter der EU in Israel: „Wir werden dem Klimawandel nur beikommen, wenn sich der Privatsektor stärker beteiligt. Durch die Partnerschaft der EIB und der Bank Leumi können israelische Betriebe mehr ins Klima investieren und auf Erneuerbare umstellen. Die engere Zusammenarbeit mobilisiert Investitionen in Innovationen und ebnet den Weg in eine grünere, nachhaltigere Zukunft.“

Die heute unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarung sieht vor, gemeinsam neue Investitionen israelischer Unternehmen zu fördern, um die Energiekosten zu reduzieren, den Einsatz alternativer Energien zu erhöhen und die Anpassung an den Klimawandel voranzutreiben.

500 Millionen Euro für Klimainvestitionen israelischer Betriebe

Im ersten Halbjahr hat die EIB 500 Millionen Euro speziell für Klimakredite der Bank Leumi an Unternehmen in Israel bereitgestellt. Das bislang größte klimaspezifische Kreditprogramm für Unternehmen in Israel fördert Mitigations- und Adaptationsmaßnahmen im verarbeitenden Gewerbe, in der Landwirtschaft und im Handel.

Unter der neuen Vereinbarung sollen Best Practices und Erfahrungen ausgetauscht werden, über die die EIB als Pionier am grünen Anleihemarkt verfügt. Grüne Anleihen haben sich zu einem wichtigen Instrument entwickelt, um Investitionen in umweltfreundliche Projekte zu lenken.

Durch das besondere Know-how der EIB in diesem Bereich kann die Bank Leumi ihre nachhaltigen Finanzierungsaktivitäten in der Region ausbauen, zum Wachstum grüner Initiativen beitragen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.