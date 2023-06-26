Durch das neue Projekt kann Israel mit seinen Entsalzungsanlagen künftig 85 Prozent des Trinkwasserbedarfs decken

Erste Entsalzungsanlage im Norden Israels

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt voraussichtlich 150 Millionen Euro für die Planung und den Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage in Westgaliläa bereit. Damit entsteht die erste Entsalzungsanlage im Norden Israels. Das Projekt kostet insgesamt 425 Millionen Euro.

Alon Tavor, CEO der IDE Technologies Group: „Entsalzungsanlagen sind wichtig, denn sie schützen die Naturressource Wasser. Und die IDE will mit moderner Technik die Versorgung mit Trinkwasser verbessern. Die EIB ist ein wichtiger Geldgeber für solche Projekte in Israel. Sie stellt jetzt 150 Millionen Euro für die neue Anlage in Westgaliläa bereit, die die Wasserversorgung im Norden Israels verbessert.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB unterstützt weltweit transformative Klima- und Wasserprojekte. Wir freuen uns, die neue Anlage in Westgaliläa mit 150 Millionen Euro zu fördern und damit unsere Unterstützung für hochwirksame Anpassungs- und Wasserprojekte im Nahen Osten auszuweiten. Damit knüpfen wir an unsere vorangegangenen Finanzierungen für vier andere Großprojekte zur Meerwasserentsalzung in Israel und visionäre Projekte in Jordanien und Dschibuti an. Mit dem neuen Darlehen unterstreicht die EIB ihr Engagement für Klimaanpassung, Klimaresilienz und eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in wasserarmen Regionen.“

Dimiter Tzantchev, EU-Botschafter in Israel: „Israel und die EU wollen noch mehr für den Klimaschutz und die grüne Wende tun. Die Unterstützung der EIB für die erste Entsalzungsanlage mit erneuerbarer Energie in Israel zeigt, wie eng wir beim Klimaschutz und bei Projekten für mehr Wassersicherheit zusammenarbeiten.“

Die Anlage in Westgaliläa ist das siebte Projekt, mit dem Israel auf die drängendsten Herausforderungen der Wasserknappheit und die Folgen des Klimawandels in der Region reagiert. Mit modernster Entsalzungstechnik macht die Anlage aus Meerwasser Trinkwasser und sorgt damit im Norden Israels für eine sichere, nachhaltige Wasserversorgung.

Die EIB-Finanzierung wurde heute auf einem hochrangig besetzten Symposium für Klimafinanzierungen in Tel Aviv von EIB-Vizepräsidentin Vigliotti und IDE-Chef Tavor bestätigt. Veranstaltet wurde das Symposium vom israelischen Klimaforum, ECOPEACE und der EIB. Die Finanzierungsverträge sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Mehr Entsalzungskapazitäten in Israel

Die neue Entsalzungsanlage „Birkat Miriam“ in Westgaliläa ergänzt die bereits laufenden Großanlagen Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Hadera und Sorek 1 in Israel. Die IDE baut auch noch Sorek 2. Dank dieser Anlagen verfügt Israel über große Kapazitäten für die Entsalzung von Meerwasser. Zusammen mit der neuen Anlage in Westgaliläa kann das Land künftig fast 900 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr entsalzen und damit 85–90 Prozent des Verbrauchs von Haushalten und Industrie decken.

PPP-Finanzierung für den Klimaschutz

Die IDE errichtet die Anlage im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) zusammen mit dem Staat Israel, vertreten durch das Finanz- und das Energieministerium, und der israelischen Wasserbehörde. Die IDE ist auch für die Planung, die Finanzierung und den Betrieb der Anlage über einen Zeitraum von 25 Jahren zuständig.

Durch ihre langjährige Zusammenarbeit können die EIB und der Projektträger IDE Know-how in gutem Wassermanagement, Innovation und Entsalzung austauschen, um weltweit die Wirkung ähnlicher Projekte zu verbessern.

Bei dem Projekt arbeiten Einrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors zusammen, die es mit ihren jeweiligen Stärken und Fachkenntnissen besonders wirkungsvoll machen. Die PPP-Struktur ermöglicht eine effiziente Projektdurchführung und gewährleitet, dass das Projekt langfristig nachhaltig ist und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördert.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.