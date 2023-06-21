Die synthetische Verbriefung von EIF und EIB fördert nachhaltige Investitionen

Die EIB-Gruppe reduziert damit das Kreditrisiko, sodass die ProCredit Bank rund 416 Millionen Euro neu an kleinere Unternehmen vergeben kann

Die ProCredit Bank Bulgaria (PCBB) fördert kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Bulgarien künftig noch umfassender. Möglich macht dies eine synthetische Verbriefung mit der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe). Durch einen Mechanismus zur Risikoreduzierung setzt dieses Finanzierungsinstrument Kapital der PCBB frei, sodass die Bank neue Kredite für nachhaltige Investitionen vergeben kann.

Die PCBB verpflichtet sich im Rahmen der Verbriefung, in einem Zeitraum von drei Jahren neue Kredite von insgesamt 813 Millionen Lew (416 Millionen Euro) an KMU und kleine Midcap-Unternehmen auszureichen. Mindestens 30 Prozent davon fließen in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, entsprechend dem Bekenntnis beider Häuser dazu, den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft zu fördern.

Ermöglicht wird die höhere Kreditvergabekapazität der PCBB durch einen Schutz, den die Europäische Investitionsbank (EIB) und ihre Tochter, der Europäische Investitionsfonds (EIF), bereitstellen. Der EIF leistet den Schutz über eine Mezzanine-Tranche (41 Millionen Euro) und eine Senior-Tranche (254 Millionen Euro) eines KMU-Kreditportfolios mit einem ausstehenden Saldo von insgesamt ca. 300 Millionen Euro. Das Gros des EIF-Exposures wird mit einer Rückgarantie der EIB besichert. Durch die Kapitalentlastung der PCBB kann diese die Realwirtschaft wieder mit neuem Geld versorgen.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die Inflation und die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen schwächen die Investitionskraft kleiner Unternehmen. Deshalb ist die EIB-Gruppe fest entschlossen, all ihre Mittel und Instrumente zu mobilisieren, um der Realwirtschaft, vor allem in Kohäsionsregionen, in diesen schwierigen Zeiten zu helfen.“

Diese erste Verbriefung zwischen der EIB-Gruppe und der PCBB fördert das Entstehen eines funktionierenden Verbriefungsmarkts in Bulgarien und zählt zu den ersten synthetischen Verbriefungen im Land.

Bei einer synthetischen Verbriefung wird das mit einem Kreditpool verbundene Risiko in Tranchen aufgeteilt. Ein Teil dieses Risikos (nicht die Kreditpositionen selbst) wird über Garantien oder Derivatkontrakte auf einen Sicherungsgeber (die EIB-Gruppe) übertragen. Damit werden das Kreditrisiko und die damit verknüpften Kapitalanforderungen für den Sicherungsnehmer wirksam verringert.

Die neue Finanzierung unterstützt das Bestreben der EIB-Gruppe, gerechtes Wachstum und den territorialen und sozialen Zusammenhalt zu fördern, weil sie Regionen der EU zugutekommt, die gemessen am Pro-Kopf-Einkommen weniger entwickelt sind.

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Dieser Deal leistet einen wichtigen Beitrag zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Bulgarien. Er zeigt, wie der EIF und die EIB-Gruppe innovative Finanzierungsinstrumente wirksam für nachhaltige Investitionen einsetzen können.“

Ivan Dachev, Executive Director und Mitglied des Management Board der PCBB: „Dank der langjährigen, guten Zusammenarbeit mit EIF und EIB konnten wir Wachstum und Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld effizient unterstützen. Wir werden aber auch grüne Investitionen fördern – getreu der strategischen Priorität von ProCredit, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB unterstützt Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der EIB-Gruppe. Über eine Vielzahl ausgewählter Finanzintermediäre – von Banken, Garantieinstituten und Leasinggesellschaften über Anbieter von Mikrokrediten bis zu Private-Equity-Fonds – verbessert er den Finanzierungszugang kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa. Der EIF entwickelt Eigen- und Fremdkapitalinstrumente, mit denen er die Ziele der EU in den Bereichen Unternehmertum, Wachstum, Innovation, Forschung und Entwicklung, grüner und digitaler Wandel sowie Beschäftigung unterstützt.

Die ProCredit Bank Bulgaria (PCBB) ist eine Universalbank mit Fokus auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrie, Handel und Landwirtschaft. Neben einer soliden Finanzanalyse beruht ihr Firmenkreditgeschäft auch auf einer guten Kenntnis ihrer Kunden. Daraus entstehen langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften. Die PCBB ist in Bulgarien und Griechenland tätig. 100-prozentiger Eigentümer ist die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (PCH) mit Sitz in Frankfurt am Main als kontrollierende Gesellschaft der ProCredit-Bankengruppe. Neben Bulgarien und Griechenland vergibt die ProCredit-Gruppe auch Kredite in Serbien, der Ukraine, dem Kosovo, Nordmazedonien, Ecuador, Georgien, Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Albanien, Moldau und Deutschland.