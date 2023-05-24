© Getty

2X Challenge der G7 übertrifft erneut ihr Ziel und sammelt 2021–2022 16,3 Milliarden US-Dollar ein

473 Betriebe in Asien, Afrika, Mittel- und Osteuropa, Lateinamerika und der Karibik profitieren von Investitionen der 2X Challenge

Künftig Zertifizierungsmechanismus für weltweite Gender-Finance-Branche

Die 2X Challenge hat ihr ehrgeiziges Ziel von 15 Milliarden US-Dollar übertroffen. Das gab die Leuchtturminitiative der 2X Global, die auf dem G7-Gipfel 2018 von Entwicklungsfinanzierern ins Leben gerufen wurde, heute bekannt.

Im Zeitraum 2021–2022 sammelte die 2X Challenge insgesamt 16,3 Milliarden US-Dollar für genderfokussierte Investitionen ein. Das Geld floss an 473 Betriebe in Asien, Afrika, Mittel- und Osteuropa, Lateinamerika und der Karibik.

Genderfokussierte Investitionen verschaffen Frauen einen besseren Zugang zu unternehmerischen Tätigkeiten, Führungspositionen und guter, qualifizierter Arbeit. Außerdem kommen Frauen auch leichter an Kredite sowie gendersmarte Produkte und Dienstleistungen, die ihre wirtschaftliche Teilhabe verbessern.

Leadership der 2X Global und nächste Stufe von Gender Finance

Die Bedeutung von Gender Finance wächst. Angesichts des starken Business und Impact Case sowie der engen Verflechtung mit Klimafinanzierungen haben viele Kapitalgeber Gender Finance in den vergangenen Jahren zur strategischen Priorität erklärt.

Die 2X-Investitionskriterien haben sich rasch als globaler Branchenstandard etabliert. Sie bieten eine einheitliche Definition mit messbaren (auf Rahmen wie IRIS+, HIPSO und WEPs abgestimmten) Kennzahlen, die zeigen, was „gut“ in puncto Gender Finance heißt.

Aktuell arbeitet 2X Global mit der weltweiten Gender-Finance-Branche an der Weiterentwicklung ihres Standards, damit auch „besser“ und „best-in-class“ abgedeckt werden können. Um die Transparenz, Zuverlässigkeit und Stringenz der Gender Finance zu steigern, soll in den nächsten Monaten ein Zertifizierungsmechanismus eingeführt werden.

Jessica Espinoza, CEO von 2X Global und Vorsitzende der 2X Challenge: „Wir freuen uns, dass die 2X Challenge weiter erfolgreich und im großen Maßstab gendersmartes Kapital aktiviert. Mittlerweile zählt 2X Global über 100 Mitgliedsinstitutionen aus allen Märkten weltweit. Jetzt ist es an der Zeit, die 2X Challenge für das gesamte Investorenspektrum zu öffnen. Wir sind gespannt auf das nächste Kapitel der 2X Challenge – mit einem beherzten neuen Ziel, das noch in diesem Jahr bekannt gegeben wird.“

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), einer Mitgliedsinstitution der 2X Challenge: „Der beeindruckende Erfolg der 2X Challenge belegt, wie wichtig gendersmarte Investitionen für eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft sind. Ich bin sehr stolz, dass die EIB als erste multilaterale Entwicklungsbank die Kriterien der 2X Challenge übernahm und weitere Akteure dazugekommen sind. Wir sind gerne dabei, um noch mehr 2X-konforme Investitionen zu aktivieren, die die wirtschaftliche Teilhabe und Gleichstellung von Frauen vorantreiben.“

Lori Kerr, CEO von FinDev Canada, G7-Entwicklungsfinanzierer und Gründungsmitglied der Initiative: „Die 2X Challenge spielt eine zentrale Rolle, weil sie den Business und den Impact Case für gendersmarte Investitionen demonstriert. 2X Global hat sich rasch zu einer weltumspannenden Brancheninitiative entwickelt und an die Spitze der Gender Finance gesetzt. Wir freuen uns darauf, mit den 2X-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um diese Wirkung auszubauen und zu vertiefen.“

2X-konforme, gendersmarte Investitionen für eine bessere finanzielle und soziale Wirkung:

Investitionen in Resilienz und Innovationen gendersmarter Unternehmen in der Ukraine

Mit dem HCGF IV hat der jüngste Fonds von Horizon Capital den Status eines 2X-Flaggschiff-Fonds der 2X Challenge erhalten. Die von Frauen gegründete und geführte Private-Equity-Firma investiert in der Ukraine und den umliegenden Regionen in wachstumsstarke Technologiefirmen und exportorientierte Unternehmen. Angesichts der russischen Invasion sammelte Horizon Capital 254 Millionen US-Dollar Investitionskapital und zig Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe für das Land ein. Außerdem wurde die feste Obergrenze des HCGF IV auf 300 Millionen US-Dollar erhöht, um vor dem letzten Zeichnungsschluss im September private Investoren zu mobilisieren. Ankerinvestitionen mehrerer 2X-Entwicklungsfinanzierer spielten eine entscheidende Rolle. Zu den Erfolgsstorys von Gründerinnen, die Horizon Capital unterstützt hat, gehören etwa Creatio und BetterMe.

Kapitalzugang und Kampagnen gegen systemische Ungleichheit

Die Kashf Foundation ist ein pakistanisches Finanzinstitut, das Frauen gehört und von Frauen gemanagt wird. Weil Frauen die Gründerin, den CEO, 38 Prozent des Boards, 30 Prozent des Senior Managements, 49 Prozent der Belegschaft und 100 Prozent der Kundschaft stellen, erfüllt das Institut sämtliche 2X-Kriterien. Die Kashf Foundation hat Unternehmerinnen die Kredittür geöffnet und als erste mit Kampagnen in Mainstream-Medien für soziale Themen sensibilisiert. Sie hielt der Gesellschaft einen Spiegel vor, um auf die Genderungleichheit aufmerksam zu machen, und positionierte Frauen nicht als Opfer, sondern als Akteurinnen des Wandels.

Frauen treiben digitale Innovation für Frauen voran

Just, ein Unternehmen in weiblicher Hand, unterstützt in Lateinamerika Gründerinnen am unteren Ende der Pyramide mit einer Technologieplattform. Für diese Frauen bedeutet das: Sie können ihr Geschäft ausbauen, weltweit Märkte erschließen und ihre Ware zu einem höheren Preis an ethisch bewusste Kundinnen und Kunden verkaufen. Kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen von Frauen eröffnen sich dadurch Vertriebs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die vielen sonst verschlossen blieben. Durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung fördert Just gleichzeitig das Geschäftswachstum und den Kapazitätsaufbau.

Frauen in Afrika wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen

Der African Development Partners III von DPI erhielt als erster Fonds den Status eines 2X-Flaggschiff-Fonds. Das langjährige Engagement von DPI für Gleichstellung und der wirtschaftliche Erfolg des Fonds zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsfinanzierern und proaktiven Fondsmanagern einen echten Entwicklungseffekt hat und gleichzeitig wirtschaftliche Erträge abwirft. DPIs Afrika-Portfolio fördert die UN-Entwicklungsziele 5 (Geschlechtergleichheit) und 10 (weniger Ungleichheiten).

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte in Europa und weltweit, die den Zielen der EU und den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung entsprechen. Die Anfang 2022 eingerichtete EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen.

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen sowie einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Gleichstellung und vor allem die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der EU.

Weitere Informationen zu EIB-Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit

2X Global

2X Global ist eine globale Mitgliederorganisation für Investoren, Kapitalgeber und Intermediäre aus den öffentlichen und privaten Märkten der Industrie- und Schwellenländer. Sie bringt Investoren, Kapitalgeber, Mobilisierer und Influencer aller Couleur zusammen, um den Markt und das Finanzsystem durch einen gendersmarten Kapitaleinsatz über Vermögensklassen und Märkte hinweg zu transformieren.

2X Challenge

Die 2X Challenge wurde von den Entwicklungsfinanzierungsinstituten der G7-Länder ins Leben gerufen. Sie soll mehr Kapital in Investitionen lenken, die Frauen in Entwicklungsländern den Einstieg in eine unternehmerische Tätigkeit oder Führungsposition, den Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen sowie zu Produkten und Dienstleistungen ermöglichen, die ihre wirtschaftliche Teilhabe stärken.

2X-Flaggschiff-Fonds

2X-Flaggschiff-Fonds sind gendersensible Fonds, die zwei Ziele verfolgen: die Stärkung der Genderdiversität in der Investmentbranche (bei den Fondsmanagern) und gendersmarte Portfolios, die sich an den 2X-Genderkriterien orientieren.