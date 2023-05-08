EIB-Global-Delegation unter Leitung von EIB-Vizepräsidentin Pavlova sprach in Pristina über mögliche Kooperationen für bessere Konnektivität, mehr Energiesicherheit und den Privatsektor im Kosovo

Pavlova unterstrich im Vienna Economic Forum die Bedeutung von unterstützender Infrastruktur, Partnerschaften und Finanzierungsinstrumenten gegen die Klima-, Energie-, Gesundheits- und Ernährungskrise

Seit 2020 hat die EIB Global 108,8 Millionen Euro für die Verbesserung des Schienenverkehrs, der Abwasserinfrastruktur und des Kreditzugangs kleiner Firmen im Kosovo mobilisiert

Beim Besuch einer EIB-Global-Delegation in Pristina bekräftigte EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova den Willen der EU-Bank, den Kosovo* gemäß den EU-Prioritäten und den Zielen der Global-Gateway-Strategie der EU zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen für die Bank dabei eine schnellere grüne Wende, nachhaltige Konnektivität und der digitale Wandel.

In bilateralen Treffen diskutierte Pavlova mit Premierminister Albin Kurti, Finanz-, Arbeits- und Transferminister Hekuran Murati und dem Leiter des EU-Büros im Kosovo Tomáš Szunyog, wie die Bank über die EIB Global, ihren Geschäftsbereich für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union, zu einer widerstandsfähigeren Wirtschaft beitragen kann. Die EIB wird dem Kosovo weiter dabei helfen, eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, Erneuerbare-Energien-Projekte, die Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie ein solides Bildungs- und Gesundheitssystem zu entwickeln.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Wir wollen den Volkswirtschaften im Westbalkan helfen, zu wachsen und sich an eine neue Normalität anzupassen, in der das einzig Sichere die Unsicherheit ist. Wir finanzieren Schlüsselinvestitionen, die die Konnektivität verbessern und somit zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum beitragen und den Kosovo in das regionale und wirtschaftliche EU-Umfeld einbinden. Indem sie bei jedem Projekt die hohen Umwelt-, Klima- und Sozialstandards der EU anlegt, schafft die Bank einen Mehrwert für Mensch, Umwelt und Wirtschaft.“

2022 vergab die EIB Global 2,1 Millionen Euro Zuschüsse in Form von technischer Hilfe für neue Energieeffizienzprojekte im Wärmesektor und im Hochschulbereich. Die Bank der EU stellte kürzlich ein Darlehen über 38 Millionen Euro für die Sanierung der 148 Kilometer langen Eisenbahnlinie 10 bereit. Damit hat sie die Modernisierung des Schienennetzes im Kosovo mit insgesamt 80 Millionen Euro gefördert. Mit Blick in die Zukunft will die Bank zum Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft beitragen, indem sie den Bau eines 100-Megawatt-Solarparks in der Region Obiliq finanziert. Um die Konnektivität zu verbessern, plant sie Kredite für eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur.

Pavlova weiter: „Als Klimabank der EU wollen wir dem Kosovo helfen, ein Wachstumsmodell zu verwirklichen, von dem alle profitieren: durch neue Arbeitsplätze, einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und stärkere Klimaresilienz. Dafür arbeiten wir im Rahmen der Global-Gateway-Strategie eng mit der Europäischen Kommission zusammen, und wir kooperieren auch mit anderen Finanzierungspartnern. Über die EIB Global wollen wir dafür sorgen, dass die Region ihre Chancen nutzen kann. Dazu helfen wir auch schon im Vorfeld, damit die Projekte die Bedingungen für diese Mittel erfüllen.“

Seit 2020 hat die EIB als Teil von Team Europa 108,8 Millionen Euro für die soziale und wirtschaftliche Erholung des Kosovos mobilisiert. Die Mittel flossen in den Schienenverkehr, kleine und mittlere Unternehmen und den Bau von Kläranlagen in Mitrovica und Gjilan.

Hekuran Murati, Minister für Finanzen, Arbeit und Transfers: „Wir schätzen die Zusammenarbeit zwischen dem Kosovo und der EIB, einem führenden Entwicklungspartner unseres Landes, sehr. In wichtigen Bereichen wie Energie, Verkehr, Gesundheit, Umwelt und Bildung müssen wir noch enger kooperieren, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und zu den Aussichten des Kosovos auf eine Zukunft in der EU beizutragen.“

Tomáš Szunyog, EU-Botschafter im Kosovo: „Unsere gemeinsamen Finanzierungen für den Kosovo in Form von EIB-Krediten sowie Mitteln aus dem Instrument für Heranführungshilfe der EU und dem Investitionsrahmen für den Westbalkan liefern greifbare Ergebnisse und damit bessere Lebensbedingungen für die Menschen im Kosovo. Die Straßen- und Schieneninfrastruktur, das Gesundheitswesen, die digitale Konnektivität und die Wasserwirtschaft sind nur einige Bereiche, in denen wir den Kosovo unterstützen. Genau so tragen wir zu einer Modernisierung des Bildungssystems und der Verwaltung bei und angesichts der Energiekrise auch zur Energieeffizienz und dem Umstieg auf nachhaltige und grüne Energiequellen.“

Bei ihrem Besuch nahm EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova am Vienna Economic Forum teil, das unter der Schirmherrschaft des kosovarischen Premierministers Albin Kurti organisiert wurde. Sie betonte, dass „globales Wachstum auf einer soliden Basis beruhen muss. Dabei müssen langfristige Herausforderungen erahnt und angegangen werden. Gleichzeitig müssen unterstützende Infrastruktur, Partnerschaften und Instrumente gegen die Klima-, Energie-, Gesundheits- und Ernährungskrise entstehen.“

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global im Westbalkan

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region nahezu 10,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Neben der Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB im Westbalkan: www.eib.org/de/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Weitere Informationen über die Projekte der EIB im Kosovo: https://www.eib.org/de/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.