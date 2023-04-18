EIB-Darlehen von rund 330 Millionen marokkanischen Dirham (30 Millionen Euro) an CaixaBank zur Unterstützung kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen in Marokko

Finanzierung über spezialisierte Finanzinstitute im Rahmen der Initiative „Tajawouz“ fördert finanzielle Teilhabe marokkanischer Firmen

Darlehen entspricht nationalen Zielen der Industriepolitik und zur Integration von KKMU in globale Wertschöpfungsketten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt über die EIB Global, ihren neuen Geschäftsbereich für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung, ein Darlehen über 330 Millionen marokkanische Dirham (30 Millionen Euro) an die CaixaBank. Mit dem Geld sollen kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) in Marokko noch mehr unterstützt werden. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Initiative „Tajawouz“, die Geschäftsbanken hilft, noch mehr KKMU mit einem größeren Angebot an Krediten zu optimalen Konditionen zu erreichen. Die Initiative „Tajawouz“ unterstützt auch die Ziele der Grünen Partnerschaft, die die EU und Marokko im Oktober 2022 unterzeichnet haben.

Die CaixaBank fördert vor allem KKMU, die bereits enge Beziehungen zu Europa pflegen und in Sektoren und Wertschöpfungsketten tätig sind, die den Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Mittelmeers zugutekommen. Die CaixaBank nutzt ihr Know-how und ihre Erfahrung aus Spanien, um innovative Finanzprodukte für KKMU auf den marokkanischen Markt zu bringen.

Die Finanzierung entspricht der KMU-Förderpolitik der marokkanischen Regierung und ihrem Programm für industrielle Entwicklung. Darin betont sie, wie wichtig es ist, marokkanische Unternehmen in die globalen Wertschöpfungsketten zu integrieren und dabei ihre technischen, ökologischen, sozialen und Governance-Standards sowie ihre Produktivität zu verbessern. Die Finanzierung hilft den marokkanischen Unternehmen auch, die Standards und Anforderungen der europäischen Abnehmer besser zu erfüllen und dadurch wettbewerbsfähiger zu werden.

Durch das Darlehen kann die marokkanische Niederlassung der CaixaBank mehr Kredite in marokkanischen Dirham an einheimische Zulieferer großer marokkanischer Unternehmen vergeben. So können mithilfe zusätzlicher EU-Mittel kleine Unternehmen vor Wechselkursrisiken geschützt werden.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix: „Für viele kleinste, kleine und mittlere Unternehmen in Marokko ist es schwierig zu investieren und zu wachsen. Deshalb wollen wir sie über die EIB Global, unseren neuen Geschäftsbereich für Entwicklungsfinanzierung, weiter unterstützen. Damit fördern wir die marokkanische Wirtschaft, die finanzielle Teilhabe und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Mit unserem ersten Darlehen an die marokkanische Niederlassung der CaixaBank wollen wir mehr Unternehmen in Nischenmärkten erreichen, ihnen den Zugang zu Krediten erleichtern und sie bei der Integration in lokale und internationale Wertschöpfungsketten unterstützen.“

Ignacio Pino, Country Manager der CaixaBank in Marokko: „Als größte Bank Spaniens verpflichtet sich die CaixaBank, Unternehmen zu finanzieren und die Wirtschaftsstruktur zu fördern. Das gilt auch für Marokko, wo wir seit 15 Jahren eine Banklizenz haben und mit drei Niederlassungen in Casablanca, Tanger und Agadir vertreten sind. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns die EIB mit diesem ersten Darlehen entgegenbringt. Mit dem Geld verleihen wir kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in Marokko neuen Schub.“

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in Schlüsselsektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die CaixaBank

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 590 Milliarden Euro ist die CaixaBank die größte Finanzgruppe in Spanien und spielt auch in Europa ganz vorne mit. In Portugal ist sie ebenfalls sehr präsent und kontrolliert dort zu 100 Prozent die BPI. Die Gruppe hat mehr als 20 Millionen Kundinnen und Kunden, betreibt in Spanien und Portugal das größte Filialnetz und die meisten Geldautomaten und ist mit über elf Millionen Online-Kunden die größte digitale Bank.

Die CaixaBank hat seit 2009 eine Banklizenz in Marokko und betreibt dort drei Niederlassungen in Casablanca, Tanger und Agadir. Von dort aus bietet sie Außenhandelsfinanzierungen und Dienstleistungen im Firmenkundengeschäft für spanische Unternehmen an, die entweder bereits auf dem marokkanischen Markt tätig sind oder dies planen, sowie für große marokkanische und multinationale Unternehmen.