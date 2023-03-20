EIB-Vizepräsidentin Pavlova präsentiert in Brüssel Details zur umfassenden Hilfe der EIB-Gruppe für den Neustart und Wiederaufbau nach dem Erdbeben

Anteilseigner der EIB entscheiden über bis zu 500 Millionen Euro für schnellen Infrastrukturaufbau, erdbebensichere Gebäude und wirtschaftliche Erholung

Beratungsteam der EIB steht für Projektvorbereitung bereit; Gespräche über EIF-Finanzierungsprogramm für Betriebe

EIB-Gruppe arbeitet eng mit türkischen und internationalen Partnern zusammen, um Wiederherstellung der Infrastruktur und Grundversorgung maximal zu unterstützen

Auf der Geberkonferenz für die vom Erdbeben betroffene Bevölkerung in der Türkei und in Syrien hat die Europäische Investitionsbank (EIB) in Brüssel heute die Details eines Pakets von bis zu 500 Millionen Euro im Rahmen der EU-Hilfe für den Neustart und Wiederaufbau nach dem Erdbeben vorgestellt. Eingeladen hatten die Europäische Kommission und der schwedische Ratsvorsitz.

Den 500 Millionen Euro der EIB Global, die Teil der bei der Geberkonferenz angekündigten Finanzmittel der EU sind, ging bereits eine Spende voraus. Gleich in den ersten Tagen nach dem Erdbeben leitete die EIB 500 000 Euro für humanitäre Hilfe an eine renommierte Organisation weiter, die Soforthilfe und Unterkünfte für Betroffene in der Türkei und Syrien bereitstellt.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova bei der Geberkonferenz: „Nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar möchte ich den Menschen in der Türkei und in Syrien im Namen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe mein tiefes Mitgefühl und meine Solidarität bekunden. Die EIB-Gruppe will gemeinsam mit allen Partnern, die an dieser Geberkonferenz teilnehmen, langfristig helfen, Wohnungen, Betriebe und Gemeinden wieder aufzubauen. Sobald die Bedarfsanalyse und die detaillierte Antwort der EIB bestätigt wurden, empfehlen wir unseren Anteilseignern, den 27 EU-Ländern, ein umfassendes Paket von 500 Millionen Euro zu verabschieden. Mit dem Geld wollen wir – im Rahmen der EU-Hilfe für die zerstörte Region und in enger Koordination mit türkischen Partnern und internationalen Gebern – Wohnungen und Infrastruktur aufbauen und der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen.“

Erdbebensichere neue Gebäude

Mit dem Hilfspaket der EIB Global, das noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Verwaltungsrat steht, sollen über 1,7 Millionen Menschen, die vom Erdbeben betroffen sind, wieder alles Lebensnotwendige erhalten. Dazu gehören die Reparatur beschädigter Infrastruktur und Investitionen in erdbebensichere Gebäude, die künftigen Beben besser standhalten können. Vorgesehen ist ein eigenes Kreditprogramm für den Wiederaufbau.

Technische Expertenteams und Branchenfachleute der EIB unterstützen die Projektvorbereitung und die Durchführung des Infrastruktur-Wiederaufbauprogramms.

Finanzierungen für Städte, Gemeinden und Unternehmen

Die Hilfe der EIB Global dürfte auch Finanzierungen für Städte und Gemeinden in direkt vom Erdbeben betroffenen Regionen der Türkei enthalten. Sie werden damit in die Lage versetzt, die Grundversorgung wieder herzustellen und Infrastruktur zu reparieren.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF), ebenfalls Teil der EIB-Gruppe, analysiert aktuell den Investitionsbedarf der Betriebe vor Ort. Er evaluiert die Vergabekapazität einheimischer Finanzierungspartner, um die Wirkung einer Garantieinitiative für den Neustart der Wirtschaft nach dem Erdbeben zu verstärken.

Koordination langfristiger Investitionen mit türkischen und internationalen Partnern

Die Unterstützung der EIB Global beim Wiederaufbau der Infrastruktur und bei Firmenkrediten wird mit der Europäischen Kommission, internationalen Gebern und den türkischen Behörden abgestimmt, um das Geld möglichst effizient dorthin zu lenken, wo es am nötigsten ist.

Wiederaufbauhilfe für die Erdbebenregionen der Türkei

Die heute vorgestellte Erdbebenhilfe der EIB-Gruppe konzentriert sich auf türkische Regionen, die direkt vom Erdbeben heimgesucht wurden. Vorgesehen ist eine gezielte Unterstützung für den Wiederaufbau der grundlegenden Infrastruktur und der Grundversorgung sowie für den Neustart von Wirtschaft und Unternehmen. Dabei soll gewährleistet werden, dass alle Investitionen klimafest sind und künftigen Erdbeben besser standhalten können.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Leitungsorgane der EIB dürfte die neue Finanzierung den Wiederaufbau über die nächsten vier Jahre unterstützen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/