Der Fonds „France Investissement Tourisme 2“ (FIT 2) wurde im August 2020 im Rahmen des Plans zur Wiederbelebung des Tourismus eingerichtet, um französische KMU und Midcaps des Sektors bei der Erholung von der Coronakrise zu unterstützen. Der Plan wird von der Banque des Territoires und der Bpifrance gemeinsam durchgeführt. Zunächst wurde der Fonds mit 186 Millionen Euro ausgestattet. Durch die Aufstockung um 54 Millionen Euro, an der sich die bisherigen Zeichner beteiligen, erhöht sich sein Gesamtvolumen auf 240 Millionen Euro, sodass die Investitionen 2023 fortgesetzt werden können.

Fonds zur Unterstützung und Neuausrichtung von Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

FIT 2 ist ein Sektorfonds für Tourismus und Freizeit. Er wurde im August 2020 als Reaktion auf die Coronakrise aufgelegt. Finanziert wird er von der Banque des Territoires, der Bpifrance, die auch als Fondsmanager fungiert, und der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Sein Ziel ist, Unternehmen der Reisebranche, die während der Pandemie einen Konjunkturschock erlitten haben, mit Entwicklungskapital zu unterstützen, damit sie die Krise meistern können. Er kann sich auch an Konsolidierungsmaßnahmen beteiligen.

Der Fonds richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcaps, die älter als drei Jahre sind, einen Umsatz von mehr als drei Millionen Euro erwirtschaften und vor Corona rentabel waren. FIT 2 übernimmt Minderheitsbeteiligungen in Form von Eigenkapital oder Quasi-Eigenkapital zwischen 500 000 Euro und zehn Millionen Euro, je nach Größe und Entwicklungspotenzial des Unternehmens.

Die wichtigsten Zielbranchen sind: a) Beherbergung (Hotels, Outdoor-Unterkünfte, Jugendherbergen, außergewöhnliche Übernachtungen usw.), b) Freizeitaktivitäten (Sporthallen, botanische Gärten, Freizeitparks, Bootsverleih usw.), c) Gastronomie (Fastfood, klassisch, Mischformen), d) Reisebüros und Touristik (Reisebüros, Reiseveranstalter usw.) und e) Lösungen für den Tourismus (Yield Management, Digitalisierung von Backoffice-Aufgaben usw.).

156 Millionen Euro wurden bereits zur Unterstützung der Reisebranche eingesetzt

Seit seiner Gründung hat der Fonds 44 Unternehmen unter die Arme gegriffen und bis zum 31. Dezember 2022 54 Beteiligungen in Gesamthöhe von 156 Millionen übernommen.

45 Prozent des Fondsportfolios entfallen auf den Beherbergungssektor, 25 Prozent auf Freizeitaktivitäten, 16 Prozent auf die Gastronomie, 9 Prozent auf Reiseveranstalter und 5 Prozent auf Branchenlösungen.

Mit den Beteiligungen von FIT 2 wurde zunächst das Eigenkapital der KMU und Midcaps gestärkt, um sie durch die Krise zu bringen. Anschließend wurden sie mit Entwicklungskapital bei der Neuausrichtung begleitet.

Die Mittel aus FIT 2 können auch für neue Investitionen genutzt werden. Dies war bei acht Portfoliogesellschaften (Groupe Bourdoncle, Groupe Touriste, Arkose, Voyageurs du Monde, Urban Loisirs, Experimental Group, Groupe WS und Outsite) der Fall, die zusätzliche Mittel vor allem für offensive Neuinvestitionen erhielten.

Zusätzliche 54 Millionen Euro

Angesichts der raschen Ausschöpfung des Fonds haben die Banque des Territoires, die Bpifrance und die EIB beschlossen, das Fondsvolumen um 54 Millionen Euro auf 240 Millionen Euro aufzustocken. Bpifrance wurde als Fondsmanager von FIT 2 bestätigt.

Sowohl die Banque des Territoires als auch die Bpifrance setzen ihre Beteiligung fort, die im August 2020 im Rahmen des französischen Plans zur Wiederbelebung des Tourismus begonnen hat. Die Beteiligung der EIB erfolgt unter dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) der Investitionsoffensive für Europa (auch Juncker-Plan genannt).

Damit können die Beteiligungsübernahmen ein weiteres Jahr fortgesetzt werden. Das Ziel bleibt mehr oder weniger dasselbe: die wirtschaftliche Erholung von Tourismusunternehmen mit Entwicklungskapital voranzutreiben. Dafür will FIT 2 auch Ko-Investoren mobilisieren, um einen Katalysatoreffekt zu erzielen und das Vertrauen der Investoren in dieses Segment zurückzugewinnen. Neben der Finanzierung bietet die Bpifrance auch maßgeschneiderte Beratung an, deren zwei Hauptpfeiler die Digitalisierung und die Einbeziehung von Umweltaspekten sind.

Serge Mesguich, Leiter von FIT 2 bei der Bpifrance: „Wir sind stolz darauf, Unternehmen aller Größen und aus allen Bereichen der Reisebranche mitten in der Coronakrise begleitet zu haben. Der Erholungstrend bei den Unternehmen im Jahr 2022 hat uns in unserer Einschätzung der Krisenresistenz des Sektors weitgehend bestätigt. Dank der Aufstockung des Fonds können wir die Unternehmen der Branche weiterhin bei ihren Entwicklungsprojekten begleiten und so diesen französischen Spitzensektor stärken.“

Antoine Troesch, Leiter der Abteilung Beteiligungen der Banque des Territoires: „Mit der Aufstockung des Fonds FIT 2 bekräftigt die Banque des Territoires ihr Engagement für den Tourismussektor, der in den französischen Regionen Arbeitsplätze sichert und sich als ein guter Vektor für die Erfüllung unseres Auftrags zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes erwiesen hat. Die Banque des Territoires intensiviert damit auch ihre Partnerschaft mit der Bpifrance, da sich die Aktivitäten der beiden Institute perfekt ergänzen: Investitionen in Immobilien für die Banque des Territoires, in Unternehmen für die Bpifrance.“

Jochen von Kameke, Teamleiter für Finanzierungsinstrumente bei der EIB: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg dieses Beteiligungsfonds. Es handelt sich um ein innovatives Finanzierungsinstrument zur Unterstützung von KMU im Tourismussektor, die stark von der Coronakrise betroffen sind. Die EIB konnte sich an diesem Fonds dank der Unterstützung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen – den „Juncker-Plan“ – beteiligen.“

Beteiligte:

Banque des Territoires: Christophe des Roseaux

Christophe des Roseaux Bpifrance Participations: Serge Mesguich, Pierre Bollengier

Serge Mesguich, Pierre Bollengier EIB: Jochen Von Kameke

Stärkung des Eigenkapitals / Unterstützung eines Hauptakteurs: Potel et Chabot ist ein international anerkannter Premium-Caterer für Events und Branchenführer im Großraum Paris. 2020 ging der Umsatz der Gruppe drastisch auf ein Viertel des Vorjahres zurück. FIT 2 beteiligte sich im Mai 2021 am Kapital von Potel et Chabot, um gemeinsam mit den historischen Aktionären das Eigenkapital wieder aufzufüllen. Dank dieser Maßnahme und der Bemühungen der Banken überstand das Unternehmen die schwierige Zeit und erlebte 2022 eine deutliche Erholung.

Alain Postic, Präsident der Momense-Gruppe, zu der die Marken Potel et Chabot und Saint Clair gehören: „Ich freue mich sehr über die Unterstützung durch den Fonds FIT 2. So konnte die Gruppe ihren Umbau fortsetzen, 2022 ein historisches Jahr in Bezug auf Umsatz und EBITDA erzielen und die Grundlagen für ihre künftige Entwicklung schaffen.“

Konsolidierung / externe Wachstumsstrategie: Im Juli 2020 beteiligte sich FIT 2 an der Gruppe Voyageurs du Monde, einem Veranstalter von Abenteuer- und maßgeschneiderten Reisen, um die Eigenmittel des Unternehmens zu stärken. Eine weitere wichtige Beteiligung erfolgte dann im April 2021 im Rahmen einer Kapitalerhöhung von 130 Millionen Euro, um die Entwicklung der Gruppe zu beschleunigen und gleichzeitig die branchenspezifischen ESG-Herausforderungen umzusetzen. So konnte das Unternehmen im Mai 2022 die Übernahme der österreichischen Eurofun-Gruppe (80 Millionen Euro im Jahr 2019), des europäischen Marktführers bei Fahrradreisen, abschließen. Damit hat die Gruppe ihre Präsenz in einem Geschäftssegment mit geringem CO 2 -Ausstoß in Europa, das weniger anfällig für die Folgen von Pandemien ist, verstärkt und gleichzeitig auf internationalen Märkten expandiert.

Organisches Wachstum: FIT 2 investierte 2022 in das Unternehmen Parc Animalier de Sainte Croix. Dieser avantgardistische und in seiner Art einzigartige Tierpark möchte die Menschen wieder mit der Natur verbinden, indem er starke Werte und ein Engagement für die Erhaltung der Biodiversität vermittelt. Der Aufenthalt in den 46 Lodges im Herzen des Tierparks macht ihn zu einem außergewöhnlichen Naturreiseziel von europäischer Dimension (Nähe zu Luxemburg, Belgien, Deutschland und der Schweiz), das dem Wohlergehen der Tiere verbunden ist (Tiere in naturnaher Haltung). Die Beteiligung des Fonds ermöglicht die Errichtung neuer, naturnaher Lodges sowie ein zusätzliches gastronomisches Angebot im Park.

Laurent Singer, Präsident des Tierparks von Sainte-Croix: „Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, die den Fonds FIT 2 im Strategieausschuss von Sainte-Croix seit 2022 vertreten, stellt für die Entwicklung unseres Unternehmens einen großen Mehrwert dar. Gemeinsam mit den Fachleuten der Bpifrance gestalten wir die Zukunft des Parks in Einklang mit unseren Werten.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Seit 2019 wandelt sie sich zur Klimabank und will ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen einsetzen. In Frankreich hat sie dieses Ziel schon 2022 weitgehend erreicht. Dort stellte die EIB mehr als zwei Drittel ihres Investitionsvolumens von 8,4 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität bereit.

Die Bpifrance

Die Eigenkapitalfinanzierungen der Bpifrance werden von Bpifrance Investissement durchgeführt.

Die Bpifrance steht Unternehmen in jeder Phase ihrer Entwicklung mit Darlehen, Garantien und Eigenkapital zur Seite. Die Bpifrance unterstützt sie bei ihren Innnovationsvorhaben und international. Mittlerweile bietet die Bpifrance auch eine große Palette von Versicherungen für die Exporttätigkeit der Unternehmen an. Des Weiteren gehören Beratung, Schulungsmaßnahmen und Förderprogramme für Start-ups, KMU und Midcaps zum Angebot für Unternehmen.

Mit der Bpifrance und ihren 50 regionalen Niederlassungen verfügen Unternehmerinnen und Unternehmer über einen alleinigen Ansprechpartner in ihrer Nähe, der sie bei ihrer Entwicklung effizient begleitet.

Die Banque des Territoires:

Die Banque des Territoires wurde 2018 als eine der fünf Geschäftssparten der Caisse des Dépôts eingerichtet. Sie vereint das interne Know-how zur Förderung der Regionen Frankreichs. Als zentrale Anlaufstelle für Gebietskörperschaften, Träger des sozialen Wohnungsbaus, lokale öffentliche Unternehmen sowie Angehörige von Rechtsberufen bietet sie maßgeschneiderte Beratungs- und Finanzierungslösungen. Von ländlichen Gebieten bis hin zu Ballungsräumen ist sie in allen Regionen Frankreichs aktiv mit dem Auftrag, soziale und territoriale Ungleichheiten abzubauen. Die Banque des Territoires ist in den 16 Regionaldirektionen und 37 Niederlassungen der Caisse des Dépôts in ganz Frankreich tätig, um eine große Kundennähe zu gewährleisten.

Für attraktive, inklusive, nachhaltige und gut angebundene Regionen.