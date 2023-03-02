© Shutterstock

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Orange ein Darlehen über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Damit baut die Gruppe ihr 5G-Mobilfunknetz in Frankreich aus und verstärkt das 4G-Netz in ländlichen Gegenden. Die Mittel wurden am 1. März 2023 ausgezahlt.

Das Darlehen trägt zur Strategie von Orange für verantwortungsvolle Innovation und bessere Konnektivität in ganz Frankreich bei. Die komplementären 4G- und 5G-Mobilfunknetze bieten den Privat- und Firmenkunden des Unternehmens landesweit die beste Qualität.

Die Finanzierung steht in Einklang mit dem Fahrplan der neuen „Lead the Future“-Strategie von Orange. Diese sieht vor, unter anderem mithilfe der Infrastruktur der Gruppe die führende Stellung von Orange bei der Qualität der Dienstleistungen und Netze zu festigen.

Ramon Fernandez, stellvertretender CEO Finance, Performance and Development von Orange: „Wir sind sehr zufrieden über unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank. Mit dem neuen Darlehen unterstützt die EIB Orange bei der Umsetzung seiner Innovationsstrategie rund um 5G und seiner Ziele für die digitale Inklusion. Das Darlehen hilft Orange, seine Führungsposition im Mobilfunknetzbereich in Frankreich zu festigen, sowohl bei Netzabdeckung, Netzempfang in Innenräumen und Sprachqualität als auch bei der Erfahrung für alle 5G- und 4G-Kundinnen und Kunden.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Finanzierung der Netzinfrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für eine bessere Konnektivität in der EU und einer der Förderschwerpunkte der Bank der EU. Deshalb begrüße ich das neue Darlehen an Orange für den Ausbau der Mobilfunknetze. Für eine erfolgreiche Energiewende braucht ganz Frankreich einen sehr guten Internetzugang, auch in den am wenigsten dicht besiedelten ländlichen Gegenden. So werden diese Gegenden attraktiver und der Alltag für die Menschen dort leichter.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Sie fördert mit ihren Darlehen die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Länder. Die EIB nimmt umfangreiche Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die vorrangigen Zielen der Europäischen Union entsprechen. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und CO 2 -armes Wachstum – zu meistern. 2022 flossen 70 Prozent der EIB-Finanzierungen von insgesamt 8,4 Milliarden Euro in Klimaprojekte und fast ein Drittel (2,7 Milliarden Euro) in Innovation.

Orange

Orange ist einer der führenden Telekommunikationsbetreiber der Welt und erzielte 2022 einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2022 hatte das Unternehmen 136 000 Beschäftigte weltweit, davon 75 000 in Frankreich. Die Gruppe betreute zum 31. Dezember 2022 insgesamt 287 Millionen Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt, davon 242 Millionen im Mobilfunk- und 24 Millionen im Festnetzbreitbandbereich. Sie ist in 26 Ländern tätig. Orange ist zudem ein führender Anbieter von globalen IT- und Telekommunikationsdiensten für multinationale Unternehmen unter der Marke Orange Business. Im Februar 2023 präsentierte die Gruppe ihren neuen „Lead the Future“-Strategieplan, der sich auf ein neues Geschäftsmodell stützt und an Verantwortung und Effizienz orientiert. So sollen die ausgezeichneten Netze dafür genutzt werden, die Führungsposition von Orange bei der Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (Symbol ORA) und der New Yorker Börse (Symbol: ORAN) notiert.

Weitere Informationen unter: www.orange.com, www.orange-business.com oder auf Twitter: @orangegrouppr.

Orange und alle anderen erwähnten Namen von Produkten oder Dienstleistungen von Orange sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.