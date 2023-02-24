Erste Finanzierung der EIB in Tansania seit sieben Jahren

Wirtschaftsforum EU-Tansania in Daressalam: EIB-Vizepräsident unterzeichnet mit CRDB, NMB und KCB Darlehen von 270 Millionen Euro, um Firmenkredite von insgesamt 540 Millionen Euro zu ermöglichen

Zusammenarbeit mit führenden tansanischen Banken zur Förderung frauengeführter Firmen und Unternehmen der blauen Wirtschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die CRDB, die NMB und die KCB Bank Tanzania ermöglichen Kredite von 540 Millionen Euro (1,3 Billionen Tansania-Schilling) für neue Investitionen von Unternehmen in Tansania. Das wurde heute auf dem Wirtschaftsforum EU-Tansania in Daressalam bekannt gegeben.

Erstmals seit sieben Jahren vergibt die EIB, die weltweit größte multilaterale Bank, wieder einen Kredit in Tansania und unterstützt voraussichtlich neue Investitionen frauengeführter Unternehmen mit 170 Millionen Euro und Investitionen von Unternehmen der blauen Wirtschaft mit 100 Millionen Euro. Dies ist der bisher umfangreichste Beitrag der EIB zu Investitionen in die blaue Wirtschaft weltweit.

Die Finanzierungsinitiative wird eine besonders starke Wirkung für Gesellschaft und Entwicklung haben, weil verschiedene Mittelquellen mit Rückhalt der Europäischen Union kombiniert werden. Sie bewirkt unter anderem, dass neue Kreditnehmer Zugang zu Kapital erhalten und mehr Unternehmen erreicht werden.

Unterzeichnet wurde der bisher größte Kredit der EIB zugunsten von Unternehmen von EIB-Vizepräsident Thomas Östros, Abdulmajid Nsekela, Group CEO und Managing Director der CRDB Bank, Aziz Chacha, Treasurer der NMB Bank, und Cosmas Kimario, Regional Businesses Director der KCB Group und Managing Director der KCB Bank Tanzania, im Beisein von Hussein Ali Mwinyi.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB freut sich, wieder in Tansania tätig zu werden und ihren bislang größten Kredit für Investitionen von Firmen und kleinen Geschäftsleuten im ganzen Land zu bestätigen. Diese neue Initiative von EIB, CRDB, NMB und KCB ermöglicht neue Investitionen tansanischer Unternehmen von 540 Millionen Euro, darunter Investitionen von frauengeführten Firmen und Unternehmen der blauen Wirtschaft. Die heute in Daressalam vereinbarte Initiative bezeugt die enge Zusammenarbeit zwischen Tansania und europäischen Partnern. Gemeinsam stellen sie sicher, dass tansanische Unternehmen in den kommenden Jahren expandieren, Arbeitsplätze für Fachkräfte schaffen und neue Geschäftschancen nutzen können.“

Abdulmajid Nsekela, Group CEO und Managing Director der CRDB Bank: „Durch den EIB-Kredit über 150 Millionen Euro an die CRDB erhalten kleinste, kleine und mittlere Unternehmen überall in Tansania besseren Zugang zu Kapital. Zudem ist ein Teil der Kreditmittel für frauengeführte Firmen und Unternehmen der blauen Wirtschaft vorgesehen. Mit dem Geld der EIB werden wir das Wirtschaftswachstum fördern, für mehr Gendergerechtigkeit sorgen, die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken und Unternehmen der blauen Wirtschaft dabei helfen, in eine bessere Zukunft zu investieren. Das Team um Vizepräsident Östros konnte sich hautnah davon überzeugen, wie die Geschäftskunden der CRDB Arbeitsplätze schaffen und Kompetenzen aufbauen.“

Aziz Chacha, Treasurer der NMB Bank: „Durch den neuen EIB-Kredit über 100 Millionen Euro an die NMB können Unternehmen in Tansania auf Wachstumskurs gehen. Da der Schwerpunkt auf frauengeführten Firmen und Unternehmen der blauen Wirtschaft liegt, kann Tansania sein ganzes Potenzial erschließen und Hindernisse abbauen, die lange Zeit Investitionen und neuen Jobs im Weg standen.“

Cosmas Kimario, Regional Businesses Director der KCB Group und Managing Director der KCB Bank Tanzania: „Die KCB Bank Tanzania und die EIB wollen dasselbe – sicherstellen, dass tansanische Unternehmen Zugang zu Kapital haben und in eine bessere Zukunft investieren können. Die neue Kooperation im Umfang von 20 Millionen Euro kommt zur richtigen Zeit für Unternehmen in Tansania: Frauengeführte Unternehmen können effizienter werden, und mehr Menschen erhalten eine Chance zur wirtschaftlichen Teilhabe. Außerdem fördert sie Innovationen von Unternehmen der blauen Wirtschaft in eine nachhaltigere Zukunft.“

Botschafter Manfredo Fanti, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Tansania und für die Ostafrikanische Gemeinschaft: „Die Europäische Union will die Entwicklung des Privatsektors in Afrika voranbringen. Durch die neue Kooperation von EIB Global, CRDB, NMB und KCB, die heute auf dem Wirtschaftsforum EU-Tansania in Daressalam vereinbart wurde, können tansanische Unternehmen in den kommenden Jahren investieren und Arbeitsplätze schaffen. Sie hilft Unternehmerinnen, auf Wachstumskurs zu gehen, und Unternehmen der blauen Wirtschaft, Jobs zu schaffen und neue Märkte zu erschließen.“

170 Millionen Euro für das Wachstum frauengeführter Unternehmen

Schätzungsweise 75 Prozent der frauengeführten Unternehmen in Tansania haben keinen Zugang zu den Finanzierungen, die sie benötigen. Grund dafür sind unter anderem fehlende Sicherheiten und begrenztes Wissen über verfügbare Finanzprodukte.

Die neue, von der EIB mitgetragene Initiative mobilisiert 170 Millionen Euro für Investitionen in frauengeführte Unternehmen. Die Investitionen entsprechen den 2X-Kriterien, dem globalen Branchenstandard für genderorientierte Investitionen. 2019 übernahm die EIB als erste multilaterale Entwicklungsbank die 2X-Kriterien.

Die Finanzierungen in Tansania tragen auch zur SheInvest-Initiative bei, mit der die EIB zwei Milliarden Euro für mehr wirtschaftliche Teilhabe von Frauen in Afrika, Lateinamerika und Asien mobilisieren will.

Unternehmerinnen weltweit brauchen unbedingt einen besseren Zugang zu hochwertigen Finanzprodukten und ‑dienstleistungen. Überall auf der Welt tragen kleine und mittlere Unternehmen maßgeblich zum Wirtschaftswachstum in ihrem Land bei. Für sie und vor allem für Firmen in Frauenhand ist es jedoch besonders schwer, Wachstumskapital aufzunehmen.

Studien belegen, dass Unternehmerinnen oft zur „vernachlässigten Mitte“ gehören. Das sind private Unternehmen, die für Geschäftsbanken oft zu klein oder zu risikoreich für herkömmliche Kredite sind. In Tansania sind 48 Prozent der Erwachsenen nach wie vor von formellen Finanzdienstleistungen ausgeschlossen – die Genderkluft beläuft sich auf 13 Prozentpunkte. Mit ihren attraktiven Finanzierungskonditionen unterstützt die EIB die finanzielle Teilhabe von Frauen in Tansanias Wirtschaft.

Bisher größter EIB-Kredit für Investitionen von Unternehmen der blauen Wirtschaft

Die neue Initiative verbessert den Zugang von Unternehmen der blauen Wirtschaft zu Kapital und mobilisiert voraussichtlich 100 Millionen Euro für neue Investitionen. Gefördert werden maritime Unternehmen – Meeresfischerei, Seeverkehr und Tourismus – sowie damit zusammenhängende Bereiche wie Meeresfrüchteverarbeitung, Häfen und Werften. Außerdem werden Investitionen finanziert, die die Auswirkungen landgestützter Unternehmen auf die Meeresumwelt eindämmen.

Austausch von Best Practices bei der Unternehmensfinanzierung

Zur Umsetzung der neuen Initiative ist auch der Austausch von Best Practices im technischen und im Finanzbereich, zur gendergerechten Finanzierung und für Investitionen in die blaue Wirtschaft vorgesehen. Dafür sind Programme für technische Hilfe geplant sowie eine finanzielle Unterstützung der Europäischen Union über die Investitionsplattform für Afrika der Europäischen Kommission.

Die neue Initiative entspricht den Zielen der Global-Gateway-Initiative der EU, die unter anderem den Zugang zu Kapital verbessern soll. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Firmen, die Frauen gehören oder von Frauen geleitet werden.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

NMB Bank Plc.

Die NMB Bank Plc. (NMB) ist eine universelle Geschäftsbank mit Sitz in der Vereinigten Republik Tansania. Über ihre drei Hauptgeschäftsbereiche Retail Banking, Wholesale Banking und Treasury bietet die NMB eine Reihe von Finanzdienstleistungen und ‑produkten für Privatkunden, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Institutionen und staatliche Stellen an. Die Bank hat 228 Filialen und betreibt landesweit mehr als 750 Geldautomaten. Die NMB hat über sechs Millionen Kunden und beschäftigt über 3 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist an der Börse in Daressalam, Tansania, notiert.