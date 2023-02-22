© KenGen

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat heute das Erdwärmekraftwerk Olkaria der Kenya Electricity Generating Company (KenGen) besucht.

Das Treffen unterstreicht die langjährige Partnerschaft beider Seiten. In den Gesprächen ging es um mögliche Bereiche für die künftige Zusammenarbeit.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB will in Afrika helfen, erneuerbare Energien schneller zu erschließen. In den vergangenen 41 Jahren haben wir KenGen bereits bei visionären Investitionen in das Kraftwerk Olkaria unterstützt.“

Für Thomas Östros ist das Erdwärmekraftwerk in Kenia ein gutes Beispiel, wie sich mit erneuerbaren Energien die Folgen globaler Energieschocks abfedern und die weltweiten CO 2 -Emissionen senken lassen.

Der Besuch kommt zu einer Zeit, da Kenia versucht, mit erneuerbaren Energien bis 2030 die komplette Energiewende zu schaffen.

EIB-Vizepräsident Östros hatte Gelegenheit zu einem Rundgang an der kürzlich in Betrieb genommenen 86-Megawatt-Anlage von Block 6 des Erdwärmekraftwerks Olkaria I, die das Land nun mit zusätzlicher Ökoenergie versorgt.

Im Rahmen des Besuch tauschten sich beiden Seiten zu möglichen Bereichen für die künftige Zusammenarbeit aus. Im Mittelpunkt stehen grüne Energieprojekte, die nicht nur helfen, Kenias Stromversorgung zu stabilisieren, sondern auch zur globalen Klimaschutzagenda beitragen.

Empfangen wurde die EIB-Delegation von Abraham Serem, CEO von KenGen. Er begrüßte den Besuch des EIB-Vizepräsidenten und dankte für die Unterstützung, die KenGen im Laufe der Jahre von der EIB erhalten habe. Dadurch habe sich Kenia in der Welt als Erneuerbare-Energien-Vorreiter positionieren können.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

KenGen

Mit mehr als 60 Prozent der insgesamt installierten Kapazitäten ist die Kenya Electricity Generating Company PLC (KenGen) der führende Stromerzeuger in Ostafrika. KenGen versorgt das Land sicher, zuverlässig und preisgünstig mit Strom, der ökologisch verträglich und nachhaltig erzeugt wird. Dabei schafft der Stromerzeuger einen Wertzuwachs für seine Stakeholder.

Das Unternehmen, das seinen Strom zu über 86 Prozent aus grünen Quellen erzeugt, verfügt aktuell über eine installierte Leistung von 1 904 Megawatt. Davon entfallen 826 Megawatt auf Wasserkraft, 799 Megawatt auf Geothermie, 253 Megawatt auf thermische Energieträger und 25,5 Megawatt auf Windenergie.