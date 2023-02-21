© Joo Group

Joo plant Investitionen in 29 energieeffiziente Gebäude mit 2 107 Wohnungen

Neue Wohnungen im Durchschnitt 18 Prozent energieeffizienter als vorgeschrieben

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Joo Group haben ein grünes Darlehen von 100 Millionen Euro für die Finanzierung energieeffizienter Wohngebäude unterzeichnet. Die Gruppe baut und verwaltet Mietimmobilien in Finnland. Sie verwendet die Mittel für ihre geplanten Investitionen in 29 energieeffiziente Gebäude mit 2 107 neuen Wohnungen in den Großräumen Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Hämeenlinna und Jyväskylä.

Das Projekt soll zur nationalen Strategie für Niedrigenergiegebäude beitragen, deren Energieverbrauch deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen an Wohngebäude in Finnland liegt. Die neuen Wohnungen werden 2023–2025 gebaut und im Durchschnitt um 18 Prozent energieeffizienter sein als derzeit vorgeschrieben. Das Projekt steht voll in Einklang mit den Prioritäten und Zielen der EU, wie sie im europäischen Grünen Deal festgelegt sind.

Antti Niskanen, CEO der Joo Group: „Wir sind stolz und glücklich über die Möglichkeit, das Leben der Menschen hier in Finnland zu verändern. Unser Team bei Joo will das städtische Leben neu erfinden. Dazu beschäftigen wir uns besonders mit einer Reihe von Energie- und Umweltthemen sowie Fragen der Lebensqualität. Ganz sicher hilft uns die Zusammenarbeit mit der EIB, dabei strukturiert vorzugehen, etwa wenn wir uns um die LEED-Platin-Zertifizierung für unsere neuesten Bauprojekte bemühen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Bezahlbarer energieeffizienter Wohnraum ist stark nachgefragt, und seit der Energiekrise und dem Ukrainekrieg werden die Wahl des Energieträgers und Heiz-/Kühlsysteme mit hohem Wirkungsgrad immer wichtiger. Wir freuen uns daher über unsere Beteiligung an diesem Projekt. Es entspricht den Zielen unserer Energiefinanzierungen, weil es die Förderkriterien für Energieeffizienz erfüllt und zu 100 Prozent zum Klimaschutz beiträgt.“

Janne Meriläinen, Finanzdirektor der Joo Group: „Die Zusammenarbeit mit dem professionellen und kompetenten EIB-Team war ein echtes Vergnügen. Die umfassende Bewertung hat uns zweifellos geholfen, unsere Prozesse mit neuen Augen zu sehen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der EIB.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß dem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die Joo Group baut, besitzt und verwaltet Immobilien in den Wachstumszentren Finnlands. Ihr Portfolio umfasst mehr als 6 000 Mietwohnungen im Wert von rund einer Milliarde Euro. Joo verspricht sorgenfreies Wohnen durch persönlichen und flexiblen Service, Förderung lebendiger und sozialer Mietgemeinschaften und nachhaltige Entscheidungen.