EIB-Gruppe unterstützte 2022 29 Projekte und Finanzierungsvereinbarungen in Portugal mit Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro

Portugal war in Prozent des BIP sechstgrößter Empfänger von Mitteln der EIB-Gruppe in der EU

Die meisten Gelder flossen 2022 in nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen, nachhaltige Städte und kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Mit über 12 Milliarden Euro in fünf Jahren ist Portugal einer der zehn Hauptempfänger von EIB- und EIF-Mitteln

Die EIB-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), hat ihre Ergebnisse 2022 für Portugal vorgestellt. Vergangenes Jahr unterzeichnete die Gruppe 29 Projekte im Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro in dem Land. Ein Schwerpunkt war der Klimaschutz. Gemessen am BIP war Portugal damit 2022 der sechstgrößte Empfänger von Geldern der EIB-Gruppe. In den vergangenen fünf Jahren erhielt Portugal über 12 Milliarden Euro an Finanzierungen der EIB-Gruppe, was das Land zu einem der zehn Hauptempfänger macht.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix in Lissabon: „Portugal konnte auch 2022 trotz einer weltweit schwierigen Wirtschaftslage auf gezielte Finanzierungen der EIB-Gruppe zählen. Das belegt unser Engagement für die Wirtschaft des Landes. Nach einem Rekordjahr für die EIB-Gruppe in Portugal, in dem wir Unternehmen während der Pandemie halfen, stützten wir die Wirtschaft 2022 mit Investitionen von 1,7 Milliarden Euro. Die EIB setzt sich entschlossen für den Übergang des Landes zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft und für ein besseres und grüneres Portugal für alle ein.“

Ergebnisse der EIB-Gruppe in Portugal und Highlights 2022

Knapp die Hälfte der Finanzierungen der Gruppe für Portugal floss in nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen, um die Menschen mit grüner und sauberer Energie zu versorgen. Ein erheblicher Teil entfiel auch auf KMU-Förderung und Investitionen in nachhaltige Städte und Regionen.

Die EIB ist einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber für Klimaprojekte und hat 2022 ihre Position als Klimabank der EU konsolidiert. Ein herausragendes Beispiel ist die anhaltende Unterstützung für die Klimaresilienz der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Die Bank der EU hat dort bereits mehrere Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität finanziert. Vergangenes Jahr wurde das Entwässerungssystem modernisiert, um Lissabon weniger anfällig für Überschwemmungen zu machen.

2022 war auch ein Jahr wichtiger Veranstaltungen für die EIB-Gruppe in Portugal. Auf der UN-Ozeankonferenz in Lissabon hob die EIB ihren Einsatz für den Wassersektor hervor, beim Web Summit ihre Investitionen in Innovation und auf der gemeinsamen Konferenz mit der ISEG (Lisbon School of Economics and Management) unter der Schirmherrschaft des portugiesischen Staatspräsidenten ihren Aktionsschwerpunkt Nachhaltigkeit und Krisenfestigkeit.

REPowerEU – mehr Energiefinanzierungen der EIB-Gruppe

Die EIB-Gruppe bewährte sich 2022 als verlässlicher Geldgeber für langfristige Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Portugal.

Im vergangenen Jahr stockte die EIB weltweit ihre Mittel für nachhaltige Energieprojekte auf. Damit unterstützt sie das REPowerEU-Ziel, Europas Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu beenden. In Portugal investierte die EIB in saubere Energie einschließlich Übertragungsinfrastruktur und Solaranlagen. Sie stellte Galp eine Finanzierung über 22 Millionen Euro für E-Auto-Ladestationen bereit, um den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu beschleunigen. Damit trägt sie auch zum ehrgeizigen EU-Ziel bei, bis 2025 eine Million öffentliche Lade- oder Betankungsstationen an Europas Straßen anzubieten.

Die Bank der EU vergab ein grünes Darlehen von 70 Millionen Euro für die ersten Fotovoltaikparks von Iberdrola in Portugal (Projektportfolio mit einer Gesamtleistung von rund 188 Megawatt) und ein Darlehen von 300 Millionen Euro an den portugiesischen Strom- und Gasbetreiber REN. So unterstützt sie die Modernisierung und den effizienten Betrieb des Stromübertragungsnetzes in dem Land, den Anschluss und die Integration neuer Erzeuger regenerativer Energien und eine sichere, zuverlässige und hochwertige Stromversorgung.

EIB-Gruppe fördert portugiesische KMU

Die Finanzierungen wurden meist über Finanzpartner der EIB-Gruppe in dem Land ausgereicht. Kleinbetriebe sind das Rückgrat der portugiesischen Wirtschaft. Umso bedeutsamer sind die EIB-Gelder für diesen Sektor.

Der EIF tätigte 2022 fünf Eigenkapitalinvestitionen. Dafür sagte er 123 Millionen Euro zu, die Beteiligungskapital von 500 Millionen Euro aktivierten. Das sind die höchsten Volumina, die der EIF jemals für portugiesische Risikokapital- und Private-Equity-Fonds bereitgestellt hat.

Gesamtergebnisse der EIB-Gruppe

Im Jahr 2022 vergab die EIB-Gruppe Finanzierungen von 72,5 Milliarden Euro. Sie dürften Investitionen von rund 260 Milliarden Euro mobilisieren und bis 2026 etwa 950 000 neue Jobs schaffen. Darüber hinaus kam 2022 fast die Hälfte (46 Prozent) der Finanzierungen der EIB Projekten in Kohäsionsregionen zugute.

Bei grünen Finanzierungen für die ökologische Wende registrierte die EIB mit 36,5 Milliarden Euro (58,3 Prozent aller Finanzierungen) erneut ein Plus. Die Zusage, mindestens die Hälfte ihrer Mittel dem Klimaschutz und der ökologischen Nachhaltigkeit zu widmen, hat die Bank also deutlich vor 2025 erfüllt. In den vergangenen zwei Jahren unterstützte die EIB-Gruppe Investitionen von 222 Milliarden Euro und ist damit ihrem Ziel näher gekommen, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für grüne Finanzierungen zu mobilisieren.

Hilfe für die Ukraine

Aus ihrem Soforthilfe-Paket für die Ukraine stellte die EIB vergangenes Jahr 1,7 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Infrastruktur des Landes bereit.

Die EIB Global

Die EIB Global unterzeichnete 2022 neben der Ukrainehilfe neue Finanzierungen von 9,1 Milliarden Euro. Damit erzielte der Geschäftsbereich, der vor einem Jahr eingerichtet wurde und die Tätigkeit der EIB außerhalb der EU ausweiten soll, ein Volumen von insgesamt 10,8 Milliarden Euro.

Aktivitäten des EIF

2022 unterstützte der EIF kleine Unternehmen und grüne Projekte mit über 9 Milliarden Euro. Damit sollen Investitionen von rund 97 Milliarden Euro für die Klimaneutralität, die Digitalisierung der EU-Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen mobilisiert werden. Angesichts der schwierigen Konjunkturaussichten für 2023 will der EIF das InvestEU-Programm, den REPowerEU-Plan und andere Aktionen wie die European Tech Champions Initiative vorantreiben.

Hilfe in der Pandemie

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, richtete die EIB-Gruppe zusammen mit 22 Mitgliedstaaten den Europäischen Garantiefonds (EGF) ein, der in den rund zwei Jahren seines Bestehens Darlehen, Garantien und Eigenkapital-Finanzierungen von 20,9 Milliarden Euro bereitstellte (bei einem Gesamtvolumen von 24,4 Milliarden Euro). Die Mittel kommen vor allem kleinen Unternehmen in der Europäischen Union zugute. Die im Rahmen des EGF vergebenen Finanzierungen sollen Investitionen von rund 183,5 Milliarden Euro anschieben.

Ein Factsheet und ein Video informieren über die Aktivitäten der EIB-Gruppe 2022 in Portugal.