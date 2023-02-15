© Shutterstock

EIB-Darlehen für neun Windkraft- und Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 460 Gigawattstunden pro Jahr; entspricht dem Verbrauch von 190 000 Haushalten in Italien

Absicherung durch EU-Haushaltsgarantie im Rahmen von InvestEU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 50 Millionen Euro an Asja Ambiente Italia. Mit dem Geld baut das Unternehmen neun Windkraft- und Fotovoltaikanlagen in Basilikata, Kampanien, Sardinien und Sizilien. Das Darlehen ist durch eine InvestEU-Garantie besichert. Das Unternehmen aus Turin hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung, dem Bau und der Bewirtschaftung von Erneuerbare-Energien-Projekten. Die neuen Anlagen, die spätestens 2027 in Betrieb genommen werden, haben eine Gesamtleistung von 238 Megawatt Peak und erzeugen rund 460 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von 190 000 Haushalten in Italien.

Mit ihrem Darlehen hilft die EIB bei der Entwicklung und beim Bau von neun kleinen und mittelgroßen Erneuerbare-Energien-Anlagen. Geplant sind zwei Windparks in Basilikata und Kampanien, das Repowering eines Windparks in Sizilien und sechs Fotovoltaikanlagen in Basilikata, Sizilien und Sardinien.

Die EIB-Finanzierung ist durch eine Garantie im Rahmen von InvestEU besichert, dem Investitionsprogramm der Europäischen Union, das mit einer Garantie von 26,2 Milliarden Euro bis 2027 Investitionen von 372 Milliarden Euro mobilisieren soll.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Finanzierungen wie das Darlehen an Asja zeigen, wie intensiv sich die EIB für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und damit für den Klimaschutz und die Ziele des Grünen Deals engagiert. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB das REPowerEU-Programm der Europäischen Kommission. Dafür will sie in den nächsten fünf Jahren weitere 30 Milliarden Euro bereitstellen, um Investitionen von mehr als 115 Milliarden Euro anzustoßen, die die Energiewende fördern und die Europäische Union von fossilen Brennstoffen aus Russland unabhängig machen.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Eine schnellere grüne Wende in ganz Europa hat oberste Priorität. Das Darlehen zeigt eindrucksvoll, wie sich das mit InvestEU bewerkstelligen lässt. Ich freue mich, dass InvestEU mit dieser Finanzierung dazu beiträgt, Tausende Haushalte in Basilikata, Sardinien und Sizilien mit sauberem Strom aus Wind- und Sonnenenergie zu versorgen.“

Agostino Re Rebaudengo, Präsident von Asja Ambiente Italia: „Unser Planet liefert ohne Ende erneuerbare Energie für nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Strom, der uns unabhängig macht und die Versorgungssicherheit verbessert. Asja kann neue Erneuerbare-Energien-Anlagen mit immer nachhaltigeren technologischen Lösungen bauen und bewirtschaften. Mit dem Geld der EIB bauen wir neue Windkraft- und Fotovoltaikanlagen, die jährlich den Bedarf von 190 000 Haushalten decken können und in den nächsten 20 Jahren den Ausstoß von fünf Millionen Tonnen CO 2 vermeiden.“

Das Darlehen fällt auch unter das „Green Developer Financing Programme“, mit dem die EIB Projekte von Unternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und grüne Mobilität fördert. Die kleinen und mittleren Unternehmen spielen als Projektträger eine wichtige Rolle für neue Anlagen und Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen. Auch für die Energiewende sind sie unabdingbar. Die EIB-Finanzierung stützt sich auf die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens und wird aus dem Cashflow bestehender Anlagen bedient. So steht frühzeitig Geld für neue Projekte bereit. Durch das Programm können Projektträger bei der Finanzierung künftige Cashflows einsetzen. Zusammen mit Darlehen anderer Finanzinstitute stehen ihnen somit die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um neue Projekte schneller durchzuführen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 unterstützte die EIB-Gruppe die italienische Wirtschaft mit mehr als 46 Milliarden Euro.

Das Programm InvestEU mobilisiert über langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union umfangreiche öffentliche und private Mittel für eine nachhaltige Wirtschaft. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. InvestEU vereint alle EU-Finanzierungsinstrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.