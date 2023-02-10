Finanzierung für drei Kernsäulen: FuE-Aktivitäten, Unternehmensbeteiligungen und Bau der Biologika-Anlage J.POD ® Toulouse, France (EU)

Weitere Finanzierung nach 75-Millionen-Euro-Darlehen im Jahr 2017

Unbesichertes Darlehen, zugeschnitten auf strategische Pläne von Evotec

Evotec SE und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute bekannt gegeben, dass die EIB Evotec ein unbesichertes Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt. Damit unterstützt sie Evotecs FuE-Aktivitäten, Unternehmensbeteiligungen und den Bau der neuen J.POD®-Anlage für die Herstellung von Biologika auf dem Campus Curie im französischen Toulouse.

Mit dieser neuen Finanzierung von 150 Millionen Euro knüpft die EIB an ein Darlehen von 75 Millionen Euro an, mit dem sie Evotec bereits im Jahr 2017 unterstützte. Die neue Vereinbarung soll während einer Besichtigung des Geländes, auf dem die neue Produktionsstätte für Biologika in Toulouse errichtet wird, unterzeichnet werden.

Als Wissenschaftskonzern, der sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung neuartiger Präzisionsmedizin konzentriert, zielt Evotec auf einen weltweiten Zugang zu first- und best-in-class Therapeutika ab. Das Unternehmen arbeitet mit allen Top-20-Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen sowie anderen Interessengruppen im Gesundheitswesen zusammen, um ein besseres Krankheitsverständnis zu erreichen und unabhängig von der therapeutischen Modalität neuartige und zielgerichtetere Therapieansätze bereitzustellen.

Die EIB-Finanzierung unterstützt die Unternehmensstrategie von Evotec mit einer speziellen, innovativen und flexiblen Struktur, die einen niedrigen festen Zinssatz sowie eine erfolgsbasierte Komponente für die EIB umfasst. Das Darlehen von insgesamt 150 Millionen Euro soll über einen Zeitraum von drei Jahren investiert werden. Die Rückzahlung jeder Tranche erfolgt sieben Jahre nach der Inanspruchnahme. Evotec nutzt das Darlehen, um interne FuE-Aktivitäten, Unternehmensbeteiligungen sowie die neue Produktionsanlage für Biologika J.POD® Toulouse, France (EU) zu finanzieren.

Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für proprietäre Forschung in einem breiten Spektrum derzeit unterversorgter therapeutischer Bereiche ermöglicht die EIB Evotec, zusätzliche innovative FuE-Aktivitäten zu initiieren sowie durch den Einsatz ihrer Plattformen für Präzisionsmedizin Möglichkeiten für neue Partnerschaften zu schaffen. Seit 2016 treibt Evotec zudem als „Operational VC“-Investor medizinische Innovationen junger Biotechnologieunternehmen – Spin-offs, Joint Ventures sowie unabhängige Start-ups – voran. Mit der Finanzierung der EIB kann Evotec sein Portfolio weiter ausbauen, das derzeit mehr als 90 aktive Projekte in mehr als 30 Unternehmen weltweit umfasst.

Zusätzlich wird die EIB mit ihrer Finanzierung den Bau einer hochinnovativen Anlage für die Produktion von Biologika im kontinuierlichen Herstellungsverfahren unterstützen. J.POD® Toulouse, France (EU) auf dem Campus Curie ist bereits die zweite Anlage dieser Art und die erste in Europa. Der J.POD® wird in der EU nicht nur ein fortschrittliches Herstellungsverfahren, sondern auch dringend benötigte Kapazitäten für die klinische und kommerzielle Herstellung von Biologika bereitstellen. Der Bau wird zusätzlich von der französischen Regierung, der Region Okzitanien, Bpifrance, der Präfektur Haute-Garonne sowie Toulouse Métropole mit bis zu 50 Millionen Euro unterstützt.

Enno Spiller, Chief Financial Officer von Evotec: „Wir freuen uns sehr über diese zweite Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank. Durch die Finanzierung transformativer Projekte in Schlüsselbereichen von großem öffentlichem Interesse ist die EIB ein wichtiger Treiber von Innovationen in der EU. Wir sind geehrt und freuen uns auf neue Möglichkeiten für FuE-Partnerschaften – und darauf, durch das innovative Finanzierungsmodell der EIB unter sehr attraktiven Konditionen Europas erste J.POD®-Produktionsanlage für Biologika etablieren zu können. Diese neue Vereinbarung mit der EIB knüpft an die hervorragende Beziehung an, die wir im Rahmen der ersten Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2017 aufgebaut haben. Die Unterstützung der EIB wird uns helfen, unsere Mission ‚Together for Medicines that Matter‘ voranzutreiben.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir sind sehr erfreut, Evotecs Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation mit dieser zweiten Vereinbarung zu unterstützen. Die EIB bestätigt damit ihr Engagement für europäische Biotech-Unternehmen, die in einer von starkem globalen Wettbewerb geprägten Branche an der Spitze der Innovation stehen. Die EIB-Investition wird sich auch erheblich auf die Großregion Toulouse auswirken, weil in dem 12 000 Quadratmeter großen Werk mehr als 200 Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Fachkräfte entstehen.“

Das Darlehen wird heute auf dem Campus Curie in Toulouse von Mitgliedern des Evotec-Vorstands und EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle unterzeichnet. Dieses ebenso wie das vorherige EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro im Jahr 2017 wurde in Kooperation mit der kENUP Foundation, einer NGO zur Förderung von Innovation in Europa, entwickelt.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB will der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen – vor allem im Gesundheitswesen. Als Covid-19 eine Gesundheitskrise auslöste, stellte die EIB sechs Milliarden Euro für Investitionen im Gesundheitssektor bereit. Mit dem Geld wurden medizinische Einrichtungen, zusätzliche Forschung und andere Investitionen im Zusammenhang mit Impfstoffen und Medikamenten finanziert. 2022 stellte die EIB in Frankreich Darlehen über 8,4 Milliarden Euro bereit, wovon 31 Prozent oder 2,7 Milliarden Euro auf Innovationen entfielen. Als Klimabank der EU gehört die EIB zu den wichtigsten Geldgebern für die grüne Wende und ein CO 2 -armes, nachhaltiges Wachstum.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned FuE-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4 500 hoch qualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Homepage www.evotec.com und auf Twitter (@Evotec) und LinkedIn.