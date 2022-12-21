© Marposs

Darlehen für die Entwicklung flexibler Prozess-Mess- und ‑Kontrollsysteme, von Messsystemen für Elektromobilitätsanwendungen sowie von Geräten und Messsystemen für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien

Dritte EIB-Finanzierung an Marposs erhöht Unterzeichnungen auf insgesamt 102 Millionen Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt an Marposs ein Darlehen von 40 Millionen Euro zur Finanzierung der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationaktivitäten. Seit 2013 hat der weltweit führende Anbieter von Präzisionsinstrumenten für Messung und Kontrolle in der verarbeitenden Industrie drei EIB-Darlehen über insgesamt 102 Millionen Euro erhalten.

Diesmal sind die Mittel speziell für die Entwicklung flexibler Prozess-Mess- und ‑Kontrollsysteme, von Messsystemen für Elektromobilitätsanwendungen sowie von Geräten und Messsystemen für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien bestimmt. Die Finanzierungsvereinbarung erleichtert und beschleunigt die Entwicklung und den Einsatz von Technologien für Elektrofahrzeuge sowie von innovativen Lösungen zur Förderung von Energieeffizienz und fortschrittlichen Herstellungstechnologien. Darüber hinaus treibt sie die Digitalisierung vor allem in der Automobil-, Elektronik- und Pharmabranche voran.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Mit dieser Finanzierung zeigt die Bank der EU ihre Unterstützung für die italienische Wirtschaft, indem sie ein Unternehmen wie Marposs fördert, das zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung zahlreicher Schlüsselsektoren wie etwa Verkehr beiträgt.“

Alessandro Strada, CEO von Marposs: „Im Rahmen eines wichtigen Wachstumsprojekts verfolgt die Marposs-Gruppe erfolgreich eine Strategie, die auf der Expansion in neue Marktsektoren und der Entwicklung innovativer Lösungen für Elektroautos und Brennstoffzellen beruht. Wir freuen uns über die fortlaufende Unterstützung der EIB und über ihr Vertrauen in unsere Fähigkeit, auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität neue Maßstäbe für die Qualitätskontrolle zu setzen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Marposs

Marposs wurde 1952 gegründet und wird vom Präsidenten der Gruppe, Stefano Possati, geleitet. Das Unternehmen hat sich seit jeher auf modernste Lösungen für die Qualitätskontrolle in einer Produktionsumgebung spezialisiert: Präzisionsmessung mechanischer Komponenten vor, während und nach dem Bearbeitungsverfahren, Prüfung der Prozesse und des Zustands von Werkzeugmaschinen und Dichtigkeitskontrollen in allen Industriezweigen sowie automatische Montage- und Kontrollstraßen. Marposs fördert als führender Zulieferer für große Automobilhersteller den Übergang zur Elektromobilität, ist aber auch in den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Biomedizin, Unterhaltungselektronik, Halbleiter und Glas tätig. Die Gruppe hat weltweit rund 3 500 Beschäftigte und mehr als 80 Niederlassungen in 34 verschiedenen Ländern.