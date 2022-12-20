© Carraro

Bank der EU und Gruppo Carraro wollen gemeinsam Elektrifizierung von Landmaschinen und Antriebssystemen für Traktoren und andere Off-Highway-Anwendungen voranbringen

Zweite Finanzierung der EIB an Carraro – damit insgesamt 82 Millionen Euro

Darlehen der EIB mit Garantie des EFSI, Kernstück der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Carraro Finance, die für Finanz- und Treasury-Aktivitäten der Carraro-Gruppe zuständige Gesellschaft, haben einen Finanzierungsvertrag über 32 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld ist für Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Weltmarktführers für Antriebssysteme im Bereich Off-Highway-Fahrzeuge und Spezialtraktoren im Zeitraum 2023–2026 bestimmt. Mit dieser zweiten Finanzierung haben die EIB und Gruppo Carraro jetzt insgesamt 82 Millionen Euro besiegelt.

Dank des Darlehens der EU-Bank, das durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – des Kernstücks der Investitionsoffensive für Europa – garantiert wird, kann Carraro in Elektrifizierungstechnologien für Landmaschinen und Antriebssysteme für Traktoren und Off-Highway-Fahrzeuge investieren. Außerdem will das Unternehmen aus dem nordostitalienischen Campodarsego die Digitalisierung seiner betrieblichen Prozesse verbessern, um die digitale Infrastruktur und die Cybersicherheit zu stärken.

Die EIB hilft mit dem Darlehen, die ökologische Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung des Agrarsektors voranzutreiben. Seine Leistung und Energieeffizienz werden verbessert, und die Produktionskosten sowie der Verkaufspreis elektrifizierter Fahrzeuge für den Off-Highway- und kommerziellen Einsatz sinken.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die Elektrifizierung von Landmaschinen und Traktoren ist ein zentrales Element, um die Energieeffizienz zu verbessern, Betriebskosten zu senken und vor allem den Agrarsektor zu dekarbonisieren. Unsere Finanzierungsvereinbarung mit Carraro, einem weltweit führenden Hersteller von Antriebssystemen für Landmaschinen, bestätigt unser Engagement für italienische Unternehmen und unsere Schlüsselrolle als Klimabank der EU, die den grünen Wandel vorantreibt.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Die grüne Wende erfordert erhebliche Investitionen. Diese Vereinbarung ist ein gutes Beispiel für die umfangreiche finanzielle Unterstützung, die die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht, um die Dekarbonisierung zentraler Sektoren unserer Wirtschaft und damit den ökologischen Umbau voranzubringen. Das neue Programm ‚InvestEU‘ knüpft an das Erfolgsmodell Investitionsoffensive für Europa an und führt es weiter.“

Enrico Carraro, Präsident der Gruppo Carraro: „Im Agrarsektor, ebenso wie im Baumaschinensektor, finden tiefgreifende Veränderungen statt. Vor diesem Hintergrund müssen wir unsere Kompetenzen nutzen und systematisch in Forschung investieren. Innovation heißt, Mechanik, Elektronik und Elektrifizierung zu integrieren. Die erfolgreiche Kombination erlaubt es uns, umweltfreundliche Lösungen hervorzubringen, die die Effizienz und Produktivität der Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen, deutlich verbessern, und gleichzeitig den Verbrauch und die Emissionen zu senken. Auf die Vereinbarung mit der EIB sind wir besonders stolz – weil sie unser Engagement für Innovation würdigt und wir ganz im Sinne der ökologischen Wende beschleunigt in Forschung und Entwicklung investieren können.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Der EFSI

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe Projekte finanzieren kann, die mit höheren Risiken verbunden sind. Bisher haben die im Rahmen des EFSI genehmigten Projekte und Vereinbarungen insgesamt 524,3 Milliarden Euro mobilisiert, wovon über 1,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen profitiert haben. Die bislang in Italien vergebenen EFSI-Finanzierungen dürften zusätzliche Investitionen in Höhe von 76 Milliarden Euro anstoßen. Die Investitionsoffensive für Europa wurde inzwischen durch InvestEU abgelöst, einige bereits genehmigte Projekte können jedoch noch unterzeichnet werden.

Carraro

Carraro ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Antriebssysteme für Off-Highway-Fahrzeuge und Spezialtraktoren. Die Gruppe hat zwei Geschäftsbereiche:

Antriebssysteme (Achsen und Antriebe) und Komponenten, vor allem für Agrar- und Baumaschinen, sowie eine breite Produktpalette für die Automobilindustrie, Fördertechnik, Landwirtschaft und Baumaschinen.

Spezialtraktoren (Wein- und Obstbau, 60–100 PS) und Engineering für die Entwicklung innovativer Traktorreihen.

Carraro hat seinen Sitz in Campodarsego in der Provinz Padua. Es beschäftigt 3 505 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 1 536 in Italien (Stand 30. Juni 2022), und betreibt Werke in Italien (4), Indien, China und Argentinien.