In Nairobi hat heute das 5. East African Banking and Microfinance Forum begonnen, das von der Trade and Development Bank Group (TDB Group) und Europäischen Investitionsbank (EIB) ausgerichtet wird. Ziel des Forums ist es, Best Practices für Investitionen in der Region zu fördern. In diesem Jahr nehmen über 500 Fachleute von führenden afrikanischen und internationalen Banken, Finanzinstituten und Bankenverbänden teil.

Die jährliche Veranstaltung bringt Expertinnen und Experten von Entwicklungsbanken, Mikrofinanzinstituten, Zentralbanken, Geschäftsbanken und anderen Finanzinstituten sowie Unternehmen zusammen. Es bietet die Gelegenheit, Lösungen für die wichtigsten Probleme zu diskutieren, vor denen der ostafrikanische Bankensektor heute steht.

Die diesjährige 5. Ausgabe des Forums steht – wenige Wochen nach dem ersten Weltklimagipfel in einem afrikanischen Land – unter dem Titel „Financing for Sustainable Development: a Response to the Challenges of Climate Change“. Im Mittelpunkt stehen die Förderung von Klima- und Resilienzprojekten und Investitionen zur Bewältigung sozioökonomischer und klimatischer Herausforderungen in Ostafrika.

Admassu Tadesse, Ehrenpräsident und Managing Director der TDB Group: „Das East African Banking and Microfinance Forum hat sich zu einem wichtigen Event entwickelt, bei dem Konzepte zu aktuellen Chancen und Herausforderungen im ostafrikanischen Bankensektor und Besonderheiten des Geschäftsumfelds diskutiert werden. Wir freuen uns, das Forum erneut auszurichten, gemeinsam mit der EIB als einem strategischen Partner unserer Gruppe. Zusammen beleuchten wir die drängendsten Themen in der Region und beraten, wie Finanzierungen in den Dienst einer wirklich nachhaltigen Entwicklung gestellt werden sollten – hier in Afrika, aber auch weltweit.“

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Auf dem diesjährigen East African Banking and Microfinance Forum geht es vor allem um Best Practices und gezielte Investitionen, um Herausforderungen wie Dürren und Extremwetter zu meistern, aber auch Energieschocks und Gefahren für die Ernährungssicherheit. Die EIB und die TDB wollen eng mit lokalen Finanzpartnern zusammenarbeiten. So können wir anstehende Aufgaben ermitteln, Lösungen diskutieren und finanzielle Fachkompetenz aufbauen, um die Wirkung privater Investitionen in Afrika zu erhöhen.“

Henriette Geiger, Botschafterin der Europäischen Union in Kenia: „Die Europäische Union sieht, wie wichtig private Investitionen sind, damit die Region ihre Herausforderungen in puncto Klima, Ernährungssicherheit und Energie besser bewältigt. Das East African Banking and Microfinance Forum zeigt, dass afrikanische und internationale Partner bereit sind, einander zuhören und voneinander zu lernen, um mehr nachhaltige Investitionen anzuschieben.“

Das Forum wird auch die Diskussion zu weiteren Themen vorantreiben: Resilienz des Bankensektors angesichts diverser Krisen; Management von Lieferketten zur Stärkung der Ernährungs- und Energiesicherheit; mehr Investitionen in Infrastruktur; besserer Zugang zu Geschäftskrediten; Potenzial der Afrikanischen Freihandelszone für gemeinsamen Wohlstand; Risikomanagement und Kreditmigration sowie andere mehr. Klimaschutz und gerechtes Wachstum fließen als Querschnittsthemen in alle Punkte mit ein.

Die TDB Group und die EIB bauen seit 2014 ihre Zusammenarbeit aus, im Sinne einer sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung in den Mitgliedsländern der TDB. Seit 2018 richten die beiden Einrichtungen gemeinsam das East African Banking and Microfinance Forum aus. Außerdem erhielt die TDB mehrere Finanzierungen für wichtige Projekte in den Bereichen Klimaschutz, KMU und Investitionen in fragilen Regionen. Ergänzend dazu wurde technische Hilfe gewährt.

Die TDB

Die 1985 gegründete Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) ist ein regionales Entwicklungsfinanzierungsinstitut mit Investment-Grade-Ratings und einer Bilanzsumme von acht Milliarden US-Dollar. Auftrag der TDB ist es, in ihren 23 Mitgliedsländern Handel zu fördern und zu finanzieren sowie die wirtschaftliche Integration und nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern. Dazu vergibt sie Handels-, Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen und ist in der Vermögensverwaltung aktiv.

Die TDB ist Teil der TDB Group, zu der auch der Trade and Development Fund (TDF), Eastern and Southern African Trade Advisers Limited (ESATAL), die TDB Captive Insurance (TCI) und die TDB Academy gehören.