© Raiffeisenlandesbank

Die EU-Bank stellt der RLB NÖ-Wien ein Rahmendarlehen von bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Das langfristige Darlehen unterstützt das nationale Programm der österreichischen Regierung zur Dekarbonisierung der Energieversorgung.

Ziel der Regierung ist es, ab 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die RLB NÖ-Wien wollen gemeinsam Investitionen in kleine und mittlere Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Österreich unterstützen. Die EIB wird der österreichischen Regionalbank ein Rahmendarlehen von bis zu €100 Millionen zur Verfügung stellen, auf dem die Bank dann ein Kreditportfolio von bis zu €200 Millionen für die Finanzierung von Projekten im Bereich sauberer Energien aufbauen wird.

In Österreich besteht eine große Nachfrage nach Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz: Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 100% des Stroms aus Wind-, Solar- und Wasserkraft zu erzeugen. Diese ehrgeizigen Regierungsziele haben die Nachfrage nach neuen, klimafreundlichen Energieprojekten im ganzen Land angekurbelt. Dies hat dazu geführt, dass für kleinere und mittelgroße Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ein höherer Bedarf an langfristigen Finanzierungsquellen zu wettbewerbsfähigen Preisen besteht.

Die EIB will diese Marktlücke gemeinsam mit Partnerbanken und anderen Finanzintermediären schließen. Zu diesem Zweck hat die EU-Bank im vergangenen Jahr ein Darlehen aus dem Klimaschutzprogramm an Österreich vergeben. Das heute angekündigte Rahmendarlehen für die RLB NÖ-Wien ist eine weitere Teilfinanzierung im Rahmen dieses EIB-Programms.

Die RLB NÖ-Wien hat langjährige Erfahrung bei der Finanzierung erneuerbarer Energien in ihren Heimatregionen Niederösterreich und Wien und darüber hinaus.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros sagt: „Österreich verfügt bereits über einen der am besten entwickelten und effizientesten Märkte für grüne Energie in Europa. Die Regierung kann auf eine lange Reihe erfolgreicher Klimaschutzinvestitionen verweisen. Daher erwarten wir in den kommenden Jahren eine umfangreiche Pipeline neuer Projekte. Wir freuen uns sehr, mit der RLB NÖ-Wien zusammenzuarbeiten, um Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz auf den Weg zu bringen. Die EIB wird weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner bei der Entwicklung dieser Sektoren in Österreich sein, da wir den Übergang Europas in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe nachdrücklich unterstützen."

„Wir sind stolz, dass wir in Österreich als Vorreiter seit über 20 Jahren den regionalen Ausbau von erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft, finanzieren“, so Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, RLB NÖ-Wien, verantwortlich für das Kommerzkundengeschäft. „Gerade die aktuellen Energiepreiserhöhungen zeigen deutlich, wie notwendig autarke Lösungen in Form von erneuerbaren Energien sind. Wir freuen uns deshalb sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der EIB. Diese ist ein wesentlicher Schritt auf unserem konsequenten Weg, die Energiewende zu fördern. Mit dem EIB-Rahmendarlehen wollen wir vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, Verbesserungen der Energieeffizienz und dadurch auch Kostenersparnisse zu realisieren.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) ist eine moderne Regional- und Kommerzbank im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in Niederösterreich.