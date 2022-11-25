Erste Zusammenarbeit der Bank mit einem „Pure Player“ im boomenden Cloud-Markt

Darlehen bestätigt das aktive Engagement der EIB für europäische Digitalunternehmen

Finanzierung steht in Einklang mit dem vorrangigen Ziel der EU, die strategische Autonomie Europas im Bereich neuer Technologie-Infrastruktur zu stärken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat dem führenden europäischen Cloud-Anbieter OVHcloud ein Darlehen von 200 Millionen Euro für seine Investitionen in Europa bereitgestellt. Damit demonstriert die Bank ihre Entschlossenheit, europäische Digitalunternehmen aktiv zu unterstützen. Die Finanzierung steht in Einklang mit dem vorrangigen Ziel der EU, die strategische Autonomie Europas bei neuen Technologien zu stärken.

Finanzmittel für einen Schlüsselsektor

Das Darlehen ist die erste Finanzierung der Bank für einen reinen Cloud-Anbieter. Es unterstützt die Geschäftsexpansion von OVHcloud in Europa, wo die Gruppe als Wegbereiter eines offenen, reversiblen, transparenten und föderierten Cloud-Ökosystems die Datensouveränität der Nutzer sicherstellt. OVHcloud will seine internationale Geschäftsexpansion in diesem boomenden Markt beschleunigen und bis Ende 2024 15 neue Rechenzentren eröffnen, um neue Märkte und Regionen zu erschließen und seine Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu demonstrieren. Zehn der 15 neuen europäischen Standorte sollen in den nächsten 24 Monaten eröffnet werden.

Das EIB-Darlehen leistet einen aktiven Beitrag zu den Bemühungen der Entscheidungsträger der EU, Europas strategische Autonomie im Bereich der digitalen Infrastruktur zu stärken. Das betrifft vor allem die Forschung, Entwicklung und Produktion – in einem Markt, der bis 2027 den Telekommunikationsmarkt übertreffen könnte.

Michel Paulin, CEO von OVHcloud: „Ob Software oder Hardware – Innovation ist das Herzstück unseres Unternehmens. Sie bildet das Fundament unserer Tätigkeit und basiert auf einem nachhaltigen, offenen und transparenten Ansatz. Die zusätzlichen finanziellen Mittel von der EIB flankieren die Umsetzung des strategischen Fahrplans unserer Gruppe. Wir können so schneller eine Cloud anbieten, die unsere europäischen Werte stärker respektiert.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Cloud ist der wesentliche Baustein für die Digitalisierung aller Aspekte unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Indem die EIB den innovativsten Akteuren in Europa mit Finanzierungen zur Seite steht, trägt sie zu den vorrangigen Zielen der EU bei: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Förderung der technologischen Souveränität. Das Darlehen über 200 Millionen Euro an den europäischen Marktführer im Cloud-Sektor ist ein klarer Beleg für das Engagement Europas, unser digitales Know-how zur Stärkung unserer strategischen Autonomie einzusetzen.“

Infrastruktur, Technologie, Talente und FuE

In den letzten zwölf Monaten hat OVHcloud sein Portfolio an IaaS- und PaaS-Lösungen erweitert und damit seine unumstrittene Marktführerschaft bei zuverlässigen, nachhaltigen Cloud-Diensten bestätigt. Das schnellere Wachstum der Gruppe geht mit der Einführung neuer Produkte einher, die selbst den größten technologischen Herausforderungen gerecht werden. OVHcloud will seine technischen Kapazitäten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenbanken, Sicherheitsmechanismen und Hochleistungsberechnungen weiter ausbauen.

Mit dem neuen Darlehen wird OVHcloud seine Kapazitäten in den folgenden Bereichen erhöhen:

Beschleunigung der FuE-Aktivitäten und des Industriemodells: Entwicklung von High-Density- Lösungen, Einsatz neuer Generationen von Server-Racks und Modernisierung der Produktionsbereiche

Entwicklung von Softwareprojekten: Erweiterung des Produktportfolios, beginnend mit dem Speicherangebot, Sicherheitslösungen und der Integration neuer technologischer Bausteine

Beibehaltung der Patentpolitik: OVHcloud verfügt bereits über 137 Patente in vielen verschiedenen Bereichen und will seine Patentpolitik intensivieren, um seine Position als Innovator zu festigen

Bereitstellung nachhaltiger Cloud-Infrastruktur

Als Pionier einer nachhaltigen Cloud will OVHcloud mit dem Darlehen neue, bessere Kühltechnologien entwickeln, vor allem adiabatische Systeme und neue Mechanismen, die auf seine Innovationen zugeschnitten sind.

Dank ihres voll integrierten Geschäftsmodells kann die Gruppe ihre mehr als 20-jährige Erfahrung mit Wasserkühlsystemen effizient einsetzen, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

OVHcloud erzielt derzeit die besten Werte in der Cloud-Branche bei der Energieeffizienz (PUE zwischen 1,1 und 1,3 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,57) und beim Wasserverbrauch (durchschnittlicher WUE von 0,26 l/kWh gegenüber einem Branchendurchschnitt von 1,8). Das Unternehmen ist somit ideal positioniert, um starke Verpflichtungen einzugehen:

100 Prozent CO 2 -arme Energie bis 2025, um den Einsatz CO 2 -intensiver Energieträger durch die Förderung erneuerbarer Energien und anderer kohlenstoffarmer Energiequellen zu begrenzen

-arme Energie bis 2025, um den Einsatz CO -intensiver Energieträger durch die Förderung erneuerbarer Energien und anderer kohlenstoffarmer Energiequellen zu begrenzen Beitrag zum globalen Netto-Null-Ziel für Scope 1 und 2 bis 2025, wobei die Scope-1 und -2-Emissionen fast 40 Prozent des CO 2 -Fußabdrucks von OVHcloud ausmachen

-Fußabdrucks von OVHcloud ausmachen Beitrag zum globalen Netto-Null-Ziel für alle Scopes bis 2030, wobei Scope 3 hauptsächlich die Komponentenherstellung betrifft

Bis 2025 vollständige Einstellung der Deponierung von Abfällen im Zusammenhang mit den Prozessen von OVHcloud

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie finanziert hochwertige Projekte, die den Zielen der Europäischen Union entsprechen. Dazu gehören auch Innovationen, für die sie 2021 über drei Milliarden Euro bereitstellte. Seit 2019 beschleunigt die EIB ihre Umwandlung in eine Klimabank. Dafür hat sie sich verpflichtet, ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Investitionen bereitzustellen, die zur Bekämpfung des Klimawandels und Minderung seiner Folgen beitragen. In Frankreich hat sie dieses Ziel weitgehend erreicht. Von den dort bereitgestellten 9,2 Milliarden Euro flossen zwei Drittel in erneuerbare Energien, Energieeffizienz in Gebäuden und nachhaltige Mobilität.

OVHcloud