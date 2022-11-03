EIB-Beitrag zur FuE-Strategie von Izicap für innovatives Wachstum und Marktexpansion

EU-Finanzierung aus dem Programmdarlehen „Innovation & Digitalisation Growth Finance – Venture Debt“

Finanzierung für internationale Expansion auf dem Web Summit in Lissabon bekannt gegeben

Die EIB investiert 15 Millionen Euro in Izicap. Dadurch kann das Fintech-KMU eine Kundenbindungssoftware für kleinere Einzelhändler, die auf lokaler Ebene tätig sind, entwickeln und vermarkten und so das Wachstum von Unternehmen in Europa ankurbeln.

Die neue Venture-Debt-Finanzierung der EIB wird aus dem Programmdarlehen „Innovation and Digitalisation Growth Finance“ bereitgestellt und ermöglicht Izicap, die Produktinnovation zu beschleunigen, zusätzliches Personal einzustellen und seine Präsenz auf europäischen Märkten auszuweiten, vor allem in Frankreich, Portugal und Italien. Mithilfe des EIB-Beitrags kann Izicap auch seine globalen und regionalen Partnerschaften ausbauen.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix bei der Unterzeichnung in Lissabon: „Die EIB hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zu finanzieren, die in Innovation und Digitalisierung investieren. Die heute auf dem Web Summit bekannt gegebene Vereinbarung wird diesem innovativen Start-up helfen, Kundenmanagement- und Kundenbindungslösungen für kleine Unternehmen zu schaffen, die von der Coronapandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden. So können diese ihre Kunden besser betreuen. Der Web Summit richtet sich an Technologieunternehmen, die innovativ wachsen wollen. Izicap hat die richtigen digitalen Ambitionen, um zu einem führenden Fintech-Unternehmen in Europa zu werden.“

Izicap-Mitbegründer und CEO Reda El Meijad: „Wir demokratisieren die Nutzung von Daten aus Zahlungsterminals und geben kleinen Geschäftsleuten die Möglichkeit, wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Wir freuen uns über diese Finanzierung der EIB, mit der wir unsere Implementierungsstrategie in Zusammenarbeit mit internationalen Banken und Käufern ausbauen können.“

Innovative Software als Service

Izicap ist ein Fintech-KMU, das eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) entwickelt hat, mit der lokale stationäre Geschäftsleute die Zahlungsweise ihrer Kundinnen und Kunden für ein Kundenbindungsprogramm nutzen können. Sobald ein Kunde dem Treueprogramm beigetreten ist, können die Händler eine umfassende Datenbank zum Management der Kundenbeziehungen aufbauen und den Kunden Zahlungsvorteile einräumen.

Der neue Service verschafft ihnen Tools, die in der Regel nur größeren Firmen und Marken zur Verfügung stehen. Gleichzeitig können sie über Gutscheine und Rabattaktionen personalisierte Angebote an Kunden senden. Angesichts des starken Inflationsschubs in vielen europäischen Ländern können solche Vergütungen den Kaufkraftschwund und seine Folgen abfedern.

Die Finanzierung trägt direkt zur Schaffung von mehr als 60 Dauerarbeitsplätzen in der EU bei, in erster Linie in den Bereichen neue Produkte und Technologie, und hat erhebliche positive Effekte, weil innovative Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen geschaffen und Qualifikationen vermittelt oder erweitert werden.

Venture Debt: Rolle und Auswirkungen auf innovative Unternehmen

Die jüngste Studie der Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analysen der EIB zum Thema „Venture Debt der EIB: Rolle und Auswirkungen auf innovative Unternehmen“ aus dem Jahr 2022 analysierte das Venture-Debt-Portfolio der EIB im Zeitraum 2015 bis Mitte 2021. Daraus ergab sich, dass Firmen, die von der EIB Venture Debt erhalten haben, im Durchschnitt weitere langfristige Fremdmittel in Höhe des 2,5-Fachen aufnehmen konnten, was eine erhebliche Mittelmobilisierung zeigt. Außerdem verzeichneten diese Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes um 30 Prozent und der Produktivität um 50 Prozent; ihre Fremdmittelkosten gingen zurück.

Die EIB war auf dem Web Summit 2022 mit einem Team vertreten, um auf der Konferenz in Lissabon Wachstumsunternehmen die Venture-Debt-Produkte der Bank zu präsentieren.

Hintergrundinformationen

Izicap ist eine innovative Plattform zum Management von Kundenbeziehungen und zur Kundenbindung. Durch eine Koppelung an Kreditkarten werden die Zahlungsterminals von lokalen Geschäftsleuten zu hochwirksamen Marketing-Tools. Mit seiner Smart-Data-Plattform verarbeitet Izicap Milliarden von Transaktionsdaten, die lokalen Einzelhändlern wertvolle Informationen liefern. So können sie ihre digitale Präsenz ausweiten, die Kundentreue festigen und den Umsatz steigern. Izicap arbeitet eng mit führenden Banken und Käufern aus ganz Europa zusammen und hilft so mehr als 10 000 Händlern, ihren geschäftlichen Erfolg zu steigern.

Mit ihrem Venture-Debt-Produkt unterstützt die EIB Start-ups und wachstumsstarke innovative Unternehmen in Spitzentechnologiesektoren. Dabei verbindet sie die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Vergütungsmodell, das an den Unternehmenserfolg geknüpft ist. Venture-Debt-Finanzierungen stärken das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers, ohne die Anteile der bestehenden Anleger zu verwässern.

Der Web Summit ist eine Technologiekonferenz in Lissabon, an der jährlich 70 000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Er gilt als eine der wichtigsten Technologieveranstaltungen weltweit.