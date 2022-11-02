Von Frauen geführte Unternehmen nutzen einen erheblich anderen Finanzierungsmix als männlich geführte Unternehmen

Start-ups von Frauen sind weltweit immer noch selten und kommen nur schwer an Kapital

Frauengeführte Firmen erzielen höhere Bewertungen für Umwelt, Soziales und Governance und investieren mehr in die Weiterqualifizierung ihrer Beschäftigten

Zum Auftakt des Gipfeltreffens der Financial Alliance for Women 2022, einem Wirtschaftsforum zur Förderung der weiblichen Wirtschaft, hat die Europäische Investitionsbank (EIB) heute ihre neue Studie vorgestellt: Support for female entrepreneurs in Europe: Survey evidence for why it makes sense.

Der Bericht stützt sich auf verschiedene von der EIB durchgeführte Erhebungen, die zeigen, wie wichtig es ist, in frauengeführte Unternehmen zu investieren.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Genderfokussierte Investitionen sind für alle Gesellschaften und Unternehmen Pflicht und Chance zugleich – und für uns in der EIB eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen ein frauenfreundliches Wirtschaftsumfeld fördern, in dem sich weibliche Führungskräfte entfalten können. Wir unterstützen deshalb weiterhin Unternehmerinnen durch Initiativen wie SheInvest und 2X Challenge und setzen uns beharrlich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Europäischen Union und weltweit ein.”

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Investitionen in weibliche Führerschaft sind nicht nur richtig, sondern führen auch zu besseren Geschäfts- und Entwicklungsergebnissen. Firmen, die sich um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bemühen, sind einfach besser: Sie sind innovativer, digitaler, sorgen sich eher um den Klimawandel und handeln entsprechend. Im internationalen Vergleich hinkt Europa beim weiblichen Unternehmertum hinterher. Das ist besorgniserregend, denn frauengeführte Unternehmen sind eher auf Gendergerechtigkeit bedacht und bieten mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen. Wir glauben, dass ein ganzes Bündel von Maßnahmen erforderlich ist, um den Status quo zu ändern. Die Finanzierung spielt dabei eine wichtige Rolle, und zwar weit über die sehr frühen Wachstumsphasen hinaus. Wenn das Potenzial von Frauen nicht voll ausgeschöpft wird, hat dies wirtschaftliche und soziale Folgen für alle.”

Inez Murray, CEO der Financial Alliance for Women: „Europa liegt bei der Zahl der von Frauen geführten Start-ups hinter den Vereinigten Staaten zurück. Es ist daher an der Zeit, in frauenfreundlichere unternehmerische Ökosysteme zu investieren. Dies wiederum bedeutet, dass wir die richtigen Daten brauchen, um das Problem zu verstehen und um es sichtbar zu machen – Daten, wie sie durch diese Studie bereitgestellt werden. Dann müssen wir den öffentlichen und den privaten Sektor dazu bringen, gemeinsam an der Lösung des Problems zu arbeiten. Der wirtschaftliche Nutzen der Frauenförderung liegt auf der Hand. Frauen sind hervorragende Kreditnehmerinnen und treue Bankkundinnen. Zwar gründen weniger Frauen ein Unternehmen, doch wenn es einmal läuft, sind ihre Firmen ebenso erfolgreich wie die von Männern. Wir müssen mehr Rechenschaft in das System bringen. Wir wollen, dass jedes EU-Land einen Kodex für Investitionen in Frauen aufstellt, damit beispielsweise Finanzdienstleister das Finanzierungsvolumen für weiblich geführte Unternehmen ausweisen. Im Vereinigten Königreich ist das bereits geschehen und hat sich sehr positiv auf das Ökosystem ausgewirkt.”

Zur Zusammenfassung

Warum sind Frauen für die Wirtschaft wichtig?

Unternehmerinnen sind Vorbilder für die Stärkung der Rolle der Frauen in der Wirtschaft und leisten einen wichtigen Beitrag zur Volkswirtschaft. Sie zu fördern trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und ist zugleich von gesellschaftlichem Nutzen.

Untersuchungen zeigen, dass frauengeführte Unternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit solide Managementmethoden — und mehr Leistungsindikatoren — anwenden und eher bereit sind, neue Produkte und innovative Lösungen einzuführen, nicht nur in der Europäischen Union, sondern weltweit. Geschlechtervielfalt am Arbeitsplatz kann zu mehr Kreativität, effizienten Lösungen und einer besseren Entscheidungsfindung führen. Dennoch muss mehr getan werden, um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu erreichen und Frauen zu ermöglichen, ihr Potenzial in einer sich wandelnden Wirtschaft zu nutzen.

Frauen neigen auch eher dazu, den grünen Wandel zu unterstützen, auf die CO2-Emissionen zu achten und sich Ziele für Energieeffizienz zu setzen. Von Frauen geführte Unternehmen erzielen bessere Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance, was die Bewertung ihrer Firmen und ihre Wahrnehmung durch Investoren und Kunden verbessert.

Von Frauen geführte Unternehmen erzeugen weitere positive Spillover-Effekte, da sie stärker auf Fortbildung setzen (40 Prozent der weiblich geführten Firmen unterstützen die Weiterqualifizierung ihrer Beschäftigten gegenüber 34 Prozent der männlich geführten). Dies kommt dem Humankapital des Unternehmens zugute und stärkt die Beschäftigten über das direkte Unternehmensumfeld hinaus. Frauen stellen außerdem mehr Frauen ein (und halten sie), was sich positiv auf die Beschäftigungsquote von Frauen auswirkt, geschlechtsspezifische Ungleichheiten verringert und ein gerechtes Wachstum fördert. So liegt der Anteil weiblicher Beschäftigter in 47 Prozent der frauengeführten Unternehmen bei über 50 Prozent, während er in 74 Prozent der männlich geführten Firmen bei unter 50 Prozent liegt.

Welchen Hindernissen stehen Frauen gegenüber?

Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt, in der Politik und in Spitzenpositionen von Unternehmen unterrepräsentiert. Sie arbeiten eher in Teilzeitjobs, die in der Regel weniger Aufstiegschancen bieten und in denen sie ihr Potenzial nur begrenzt entfalten können.

Start-ups und Scale-ups von Frauen sind immer noch selten: In den Vereinigten Staaten liegt der Anteil der Gründerinnen bei 23 Prozent, im Vereinigten Königreich bei 20 Prozent und in der Europäischen Union bei 11 Prozent.

Für weiblich geführte Unternehmen in der Europäischen Union und ihren Nachbarländern ist der mangelnde Zugang zu Finanzmitteln eines der größten Hindernisse. Der Finanzierungsmix von Unternehmerinnen ist zudem weniger diversifiziert als der ihrer männlichen Pendants, wobei das Eigenkapital eher von ihnen selbst, ihrer Familie oder aus dem Freundeskreis stammt.