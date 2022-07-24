EIB-Gruppe stellt CaixaBank Garantie von 112,5 Millionen Euro, um Kredite von über 1 Milliarde Euro für KMU-Projekte vor allem in Spanien zu fördern

Fokus auf Liquiditäts- und Investitionsbedarf sowie Zugang förderfähiger Unternehmen zu günstigen Finanzierungen

Garantie wird durch den EGF als Teil des 540-Milliarden-Euro-Pakets der EU gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona unterstützt

Die EIB-Gruppe, zu der die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehören, hat mit der spanischen CaixaBank eine Vereinbarung über eine Garantie von 112,5 Millionen Euro unterzeichnet. Dabei wird unter dem Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) die Erstverlustposition einer synthetischen Verbriefungsstruktur garantiert. Der von der EIB-Gruppe verwaltete Fonds ist Teil des 540-Milliarden-Euro-Pakets der EU zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise, mit dem vor allem pandemiegeschwächte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen gefördert werden sollen.

Die CaixaBank kann dank der Garantie über eine Milliarde Euro für KMU-Kredite mobilisieren. Infrage kommen Projekte in Spanien und anderen EU-Ländern, die in den nächsten 18 Monaten finanziert werden können.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die Unterstützung kleiner und mittlerer spanischer Unternehmen auf dem Weg aus dem Coronatal hat für die EIB-Gruppe Priorität. Wir freuen uns, in unserer Zusammenarbeit mit der CaixaBank ein neues Kapitel zu schreiben. Die Garantie unter dem Paneuropäischen Garantiefonds kann über eine Milliarde Euro für Spaniens Wirtschaft aktivieren. Gerade im aktuell schwierigen Umfeld, wo Pandemie, Energiekrise und Inflation zusammenkommen, ist es wichtig, die Resilienz zu stärken.“

Gonzalo Gortázar, CEO der CaixaBank: „Als führendes spanisches Finanzinstitut sieht sich die CaixaBank dem nachhaltigen Wirtschaftswachstum des Landes verpflichtet. Die Vereinbarung ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für die EIB und die CaixaBank, mit vereinten Kräften spanischen KMU zu helfen, das Pandemietief zu überwinden und ihre Investitionspläne trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten umzusetzen.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Wir freuen uns sehr, das EGF-Verbriefungsmandat gemeinsam mit der EIB so erfolgreich durchzuführen. Für unsere Gruppe ist es ein strategisches Mandat: In der schwierigen makroökonomischen Situation, in der wir uns unter anderen durch die Coronapandemie befinden, soll kleinen spanischen Unternehmen der Rücken gestärkt werden. Mein Dank gilt der CaixaBank, die das wichtige Mandat aktiv unterstützt hat.“

Die Garantie der EIB-Gruppe setzt zusätzliches Kapital frei, mit dem die CaixaBank neue KMU-Kredite von über einer Milliarde Euro vergeben kann. Das wird sehr große Auswirkungen für Kleinbetriebe und KMU haben.

Dies ist die zweite Kooperation der EIB und der CaixaBank in einer synthetischen Verbriefungsstruktur, und erstmals wird eine Erstverlustposition unter dem EGF besichert. Seine Garantien sollen KMU helfen, Investitionshindernisse sowie Liquiditäts- und Betriebsmittelengpässe zu überwinden.

Die Vereinbarung ist Teil der breiter angelegten Zusammenarbeit beider Institute – die CaixaBank zählt in Spanien zu den aktivsten Intermediären der EIB. In jüngerer Zeit wurden vor allem Finanzierungen für bestimmte Förderziele wie Innovation oder Klimaschutz sowie zahlreiche Weiterleitungsdarlehen für KMU unterzeichnet.

Mit Vereinbarungen wie der heutigen, die den Zugang zu Krediten und Finanzierungen mit längeren Laufzeiten verbessert, sichert die EIB-Gruppe ihr Ziel, KMU in der Europäischen Union zu unterstützen.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Spaniens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

Die CaixaBank ist Spaniens führende Finanzgruppe. Nach der Fusion mit Bankia kletterte ihre Bilanzsumme auf aktuell 689,2 Milliarden Euro – damit ist sie Spaniens größte Bank und zählt zu den Schwergewichten in Europa. Auch in Portugal, wo sie 100 Prozent der BPI hält, ist die CaixaBank stark vertreten. Die Gruppe unter Verwaltungsratschef José Ignacio Goirigolzarri und CEO Gonzalo Gortázar hat 20,4 Millionen Kundinnen und Kunden. Sie verfügt in Spanien und Portugal über das größte Filialnetz und spielt mit 11 Millionen digitalen Kundinnen und Kunden auch im digitalen Banking ganz vorne mit.