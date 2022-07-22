15 Millionen Euro für blaue und grüne Infrastruktur im Zuge der Sanierung von Brachflächen; Projektentwicklung durch den Fonds Ginkgo III

Förderung von Klimaanpassung und Biodiversität mit technischer Hilfe und Know-how aus der Fazilität für Naturkapital (NCFF)

Ginkgo III hatte kürzlich den letzten Zeichnungsschluss mit eingeworbenen Mitteln von 367,5 Millionen Euro; Europäischer Investitionsfonds sagte 30 Millionen Euro zu, vielversprechende Projektpipeline

Die EIB hat aus Mitteln der Fazilität für Naturkapital (NCFF) ein Darlehen von 15 Millionen Euro für Projekte bereitgestellt, die vom Fonds Ginkgo III im Hinblick auf grüne und blaue Infrastruktur bei der Sanierung von Brachflächen entwickelt werden. Das Darlehen trägt zur Klimaanpassung und zur Biodiversität bei. Ginkgo III ist der dritte Fonds von Edmond de Rothschild Private Equity in Zusammenarbeit mit Ginkgo Advisor, die sich auf die nachhaltige Sanierung und Revitalisierung von Brachflächen in Europa spezialisiert haben.

Bei der Revitalisierung von städtischen Industriestandorten geht es um die Sanierung und Umnutzung kontaminierter Flächen zum Zwecke der Mischnutzung, also bezahlbarer Wohnraum, andere Wohngebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Büros, Freizeit- und kulturelle Einrichtungen.

Die Umnutzung städtischer Industrieflächen verringert die Zersiedelung, die die umliegenden Landschaften und die Natur belastet. Die neue Zusammenarbeit der EIB mit Ginkgo wird dazu führen, dass bei diesen Stadterneuerungsprojekten verstärkt naturnahe Lösungen zum Einsatz kommen, die vielfältigen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nutzen bringen. Ginkgo Advisor nutzt seine Vorreiterrolle bei der Umnutzung von Industriebrachen in Europa und will gemeinsam mit der NCFF eine Best Practice für die Einbeziehung grüner Infrastruktur in Projekte in ganz Europa entwickeln.

Der Fonds Ginkgo III hat bereits sechs ehrgeizige Projekte in Frankreich (Massy, Montreuil), Spanien (Alcudia), Italien (Florenz), Portugal (Porto) und den Niederlanden (Amsterdam) in Angriff genommen; weitere Projekte sind in der Pipeline.

Bei grüner und blauer Infrastruktur kommen verschiedene Techniken zur optimalen Nutzung von Topografie, Vegetation und Boden für die Bewirtschaftung der Oberflächengewässer und die Verringerung des Hitzestresses in Städten zum Einsatz. Gleichzeitig schaffen sie Lebensräume und Korridore, die ideale Voraussetzungen für die biologische Vielfalt bieten, und tragen auch zur Energieeinsparung bei. Ginkgo fördert zudem den Einsatz naturnaher Sanierungsverfahren bei seinen Projekten.

Im Rahmen der technischen Zusammenarbeit zwischen Ginkgo und der NCFF entsteht ein multidisziplinäres Team aus Umweltschützern und Architekten, das ein Instrumentarium für grüne und blaue Lösungen für die Biodiversität und die Klimaanpassung entwickelt. Es wird dann auf alle Projekte des Fonds angewandt und dient der der Weitergabe von Best Practice an ein breiteres Publikum, einschließlich lokaler Behörden, die möglicherweise nicht über genügend Fachwissen verfügen, um diese Elemente bei der Planung und Genehmigung großer Stadterneuerungsprojekte zu berücksichtigen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Der Ginkgo-Fonds hat zu einem einzigartigen und innovativen Ansatz bei der nachhaltigen Revitalisierung städtischer Industrieflächen beigetragen. Er hat die erfolgreiche Durchführung mehrerer Projekte in der EU ermöglicht. Mit großer Freude verleihen wir diese Initiative durch die Fazilität für Naturkapital (NCFF), die Geschäftsmodelle zur Förderung der Biodiversität und der Klimaanpassung aufzeigen und unterstützen soll, neuen Schwung. Unsere Zusammenarbeit mit Ginkgo, einem langjährigen und vertrauenswürdigen Partner der EIB, entspricht diesen Zielen, und wir freuen uns auf die verstärkte Anwendung dieses bahnbrechenden Ansatzes.“

Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt: „Der Schutz und die Wiederherstellung unserer Ökosysteme sind von entscheidender Bedeutung, nicht nur für den Schutz der Biodiversität, sondern auch, um in Zukunft den unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels standhalten zu können. Städtische Grünflächen bieten eine Oase für die Biodiversität, senken die Temperaturen in der Stadt deutlich, verringern das Überschwemmungsrisiko und helfen im Kampf gegen die Wasser- und Luftverschmutzung – ganz zu schweigen von den Vorteilen für das körperliche und geistige Wohlbefinden der Einwohnerinnen und Einwohner. Ich freue mich, dass die Fazilität für Naturkapital auf diese Weise zum Einsatz kommt. Naturbasierte Lösungen können dazu beitragen, die großen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Gesellschaft heute konfrontiert ist. Genau darum geht es im europäischen Green Deal der Kommission.“

Ginkgo-Präsident Bruno Farber: „Es ist ein großes Privileg für uns, von der Fazilität zur Finanzierung von Naturkapital zu profitieren. Unser langjähriger Partner, die EIB, ermöglicht es uns damit, unsere Projekte auf den Weg zu bringen, die die Klimaresilienz und die Biodiversität fördern sollen. Wir hoffen, dass unsere Lernkurve bei grüner Infrastruktur steil ansteigt und wir bald mehrere Vorzeigeprojekte präsentieren können.“

Hintergrundinformationen

GINKGO

Die 2010 gegründete und in Genf ansässige Anlageberatung der Ginkgo-Fonds, Ginkgo Advisor, besteht aus einem Team von 25 Fachleuten, die auf Altlastensanierung, Immobilien und Private Equity spezialisiert sind.

Beim letzten Zeichnungsschluss beliefen sich die von Ginkgo III eingeworbenen Kapitalzusagen der Investoren auf 367,5 Millionen Euro, davon entfielen 30 Millionen Euro auf den EIF. Außerdem stellte die EIB eine Ko-Investition von 20 Millionen Euro für ein Projekt des Fonds zur Verfügung: die Dekontaminierung, Sanierung und Revitalisierung einer Werft in Amsterdam.

Neben dem mit 367,5 Millionen Euro ausgestatteten Fonds Ginkgo III verwaltet Ginkgo Advisor auch Kapitalzusagen in Höhe von 240 Millionen Euro über die Fonds Ginkgo I und Ginkgo II, die voraussichtlich Entwicklungsrechte im Umfang von mehr als 450 000 Quadratmetern erhalten werden, vor allem für Wohngebäude, aber auch im Dienstleistungsbereich. Die 16 Projekte konzentrieren sich auf die Sanierung und Revitalisierung von kontaminierten Brachflächen in Frankreich, Belgien und Spanien.

Die Fonds Ginkgo I, Ginkgo II und Ginkgo III haben ihren Zeichnungsschluss erreicht und nehmen keine weiteren Kapitalzusagen mehr entgegen.

Die Fazilität für Naturkapital

Die Fazilität für Naturkapital (NCFF) ist ein Finanzierungsinstrument, das Finanzierungsmittel der EIB und Mittel der Europäischen Kommission aus dem Programm für die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) der Europäischen Union kombiniert. Sie fördert Projekte in den Bereichen Biodiversität und naturbasierte Anpassung an den Klimawandel. Die Finanzierungen stammen aus eigenen Mitteln der EIB, für die eine Garantie in Höhe von 50 Millionen Euro und technische Hilfe von 10 Millionen Euro aus dem LIFE-Programm bereitgestellt werden.

Mehr über die NCFF erfahren Sie auf der Website der EIB: Fazilität für Naturkapital. Siehe auch: A Practical Guide for Europe: Investing in Nature.

Edmond de Rothschild Private Equity

Edmond de Rothschild Private Equity ist eine unabhängige Gesellschaft, die zu Edmond de Rothschild Asset Management gehört und Vermögenswerte von mehr als drei Milliarden Euro verwaltet. Edmond de Rothschild Private Equity verfolgt einen unternehmerischen Finanzierungsansatz und entwickelt aus Überzeugung differenzierte Investitionsstrategien, die eine nachhaltige Antwort auf ökologische und soziale Herausforderungen bieten.

Die 1953 gegründete Edmond de Rothschild-Gruppe verwaltete zum 31. Dezember 2021 Vermögenswerte von 172 Milliarden Euro, beschäftigte 2 500 Personen und unterhielt 33 Niederlassungen weltweit.