Darlehen fließen an Eigentümergemeinschaften, um die Energieeffizienz von Wohngebäuden zu verbessern, und in den Bau und Betrieb von Fotovoltaikanlagen

250-Millionen-Euro-Fonds beflügelt Kreditvergabe der BBVA und öffnet spanischen KMU und Midcaps neue Finanzierungstüren

BBVA kann durch synthetische Verbriefung unter dem EGF-Programm weitere 432 Millionen Euro für KMU aktivieren

Die EIB-Gruppe, zu der die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehören, hat mit der BBVA eine neue Vereinbarung zum Ankauf von Asset-Backed Securities (ABS) unterzeichnet. Dabei werden mehrere Transaktionen in einer einzigen Verbriefung gebündelt, die strukturell auf optimale Effizienz ausgelegt ist. Die EIB-Gruppe hat mit der BBVA außerdem eine Vereinbarung für eine synthetische Verbriefung über 54 Millionen Euro im Rahmen des Programms des Europäischen Garantiefonds (EGF) unterzeichnet.

Von den insgesamt 1,194 Milliarden Euro gehen 512 Millionen Euro an grüne Projekte für Umwelt- und Klimaschutz in Spanien. Bis zu 682 Millionen Euro sind für Kredite an KMU und Midcap-Unternehmen eingeplant, die besonders unter den Folgen der Pandemie leiden und unter den Verwerfungen und der hohen Inflation durch den Krieg in der Ukraine.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix: „Wir freuen uns über diese neue Vereinbarung mit der BBVA, die seit drei Jahrzehnten ein Schlüsselpartner der EIB-Gruppe in Spanien ist. Die Projekte, die darunter fallen, decken eine Vielzahl von Bereichen ab, die auf unsere Ziele Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit abgestimmt sind – wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Mit dem Europäischen Garantiefonds können wir unsere Partnerschaft mit der BBVA weiter ausbauen und KMU und Midcaps aus dem Coronatal heraushelfen.“

Luisa Gómez Bravo, Global Head of BBVA Corporate & Investment Banking: „Dank dieser neuen Vereinbarung mit der EIB helfen wir kleinen und mittleren Unternehmen bei Wachstum und Entwicklung, was vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit keine leichte Sache ist. Wir werden aber auch Umweltprojekte fördern – getreu der strategischen Priorität der BBVA-Gruppe, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Wir freuen uns sehr, das EGF-Verbriefungsmandat gemeinsam mit der EIB so erfolgreich durchzuführen. Für die EIB-Gruppe ist es ein strategisches Mandat: In der schwierigen makroökonomischen Situation, in der wir uns unter anderen durch die Coronapandemie befinden, soll kleinen spanischen Unternehmen der Rücken gestärkt werden. Mein Dank gilt der BBVA, die das wichtige Mandat aktiv unterstützt hat.“

Am meisten Mittel, 500 Millionen Euro, gehen an zwei gleich große Fonds. Der erste Fonds über 250 Millionen Euro leistet finanzielle Unterstützung für Klimainitiativen, die auf nationaler und europäischer Ebene zu Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Zielen beitragen und damit CO 2 ‑Emissionen senken. Eine der geförderten Maßnahmen sind energetische Sanierungen, die Eigentümergemeinschaften in Wohngebäuden in Spanien durchführen. Die BBVA kann außerdem den Kauf von Wohnimmobilien finanzieren, die die höchsten Standards (Energieeffizienzklasse A) sowie die Kriterien der EIB und der EU-Taxonomie erfüllen. Darüber hinaus kann die Bank privatwirtschaftliche Investitionen fördern, die KMU und Midcaps in ausgewählten Initiativen mit starker Klimakomponente durchführen. Der zweite 250-Millionen-Euro-Fonds kurbelt die Kreditvergabe der BBVA an und öffnet spanischen KMU und Midcaps das Tor zu neuen Finanzierungen mit günstigen Konditionen.

Aus der dritten Transaktion fließen 90 Millionen Euro in den Bau und Betrieb von 13 Fotovoltaikanlagen quer durch Spanien. Die Anlagen haben eine kombinierte Gesamtleistung von 605 Megawatt und werden knapp 1 310 Gigawattstunden Strom im Jahr produzieren. Das Projekt ist zu 100 Prozent aus dem EIB-Programm für Klimaschutzanleihen förderfähig. Die erste grüne Anleihe der Welt, die 2007 von der Bank der EU auf den Markt gebracht wurde, führte das Konzept der Berichterstattung über konkrete Investitionen auf der Basis von Nachhaltigkeitszielen ein.

Die baskische Bank und die EIB-Gruppe fördern in der vierten Transaktion mit 100 Millionen Euro den Kauf von Niedrigstenergiegebäuden in Spanien. Bei der fünften Transaktion wurden 72 Millionen Euro mit dem EIF unterzeichnet, sie sind für Investitionen in Nachhaltigkeit bestimmt.

Die Erlöse der sechsten und letzten Transaktion, 432 Millionen Euro, stehen für KMU-Finanzierungen unter dem Europäischen Garantiefonds zur Verfügung. Diese Initiative wird von der EIB-Gruppe verwaltet und ist Teil des globalen Coronahilfspakets der EU, das der europäischen Wirtschaft und vor allem pandemiegeplagten KMU und Midcap-Unternehmen mit 540 Milliarden Euro unter die Arme greift.

Die EIB und die BBVA arbeiten seit über 30 Jahren zusammen. Sie haben seitdem mehr als 140 Vereinbarungen in 17 Ländern unterzeichnet, aus denen Direktfinanzierungen von insgesamt über 4,5 Milliarden Euro an KMU und Midcaps ausgereicht wurden.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen Spaniens und anderer EU-Länder von der EIB-Gruppe eingerichtet, um von der Coronakrise betroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Bereiche der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

Die BBVA, gegründet 1857, ist eine kundenorientierte globale Finanzdienstleistungsgruppe. Sie nimmt eine führende Position auf dem spanischen Markt ein, ist das größte Finanzinstitut Mexikos und verfügt über starke Marktpräsenz in Südamerika. Die Gruppe ist auch die Hauptanteilseignerin der türkischen Garanti BBVA und im Investment-, Transactional- und Capital-Markets-Banking in den USA prominent vertreten. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kundinnen und Kunden orientiert an deren Bedürfnissen die besten Lösungen in ungezwungener und angenehmer Umgebung zu bieten, damit alle ihre Chancen nutzen können und die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen. Das Institut stützt sich auf solide Werte: Der Kunde kommt zuerst, wir denken in großen Dimensionen, und wir sind ein Team. Sein verantwortungszentriertes Geschäftsmodell als Bank zielt auf eine nachhaltigere Gesellschaft für alle ab.