Die Finanzierung dient der Produktentwicklung und dem Ausbau des Vertriebs der Smart-Sensor Lösungen für Automotive- und Industrie-Anwendungen.

Das zusätzliche Kapital unterstützt das schnellwachsende Startup bei der Expansion in die USA und nach Asien.

Die Finanzierung wird durch eine Garantie der EU abgesichert.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Blickfeld GmbH, einem Hersteller von Hard- und Software für smarte LiDAR-Lösungen, 15 Millionen Euro zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Venture-Debt-Programms der EIB, das auf den besonderen Finanzierungsbedarf wachstumsstarker innovativer Unternehmen zugeschnitten ist. Abgesichert ist die Finanzierung durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), bekannt auch als „Juncker-Plan“.

LiDAR steht für Light Detection and Ranging und ist eine Methode zur Umfelderfassung. Dabei wird Licht in Form eines gepulsten Lasers eingesetzt, um Objekte zu erkennen, zu kategorisieren und zu zählen. LiDAR-Sensoren erzeugen präzise, dreidimensionale Informationen über die Form und Oberflächeneigenschaften der umgebenden Objekte. Zum Einsatz kommen soll LiDAR künftig verstärkt beim autonomen Fahren und zahlreichen industriellen Einsatzzwecken.

Die Technologie wird bereits bei der datenschutzgerechten Erfassung von Fahrzeug- und Passantenströmen auf Verkaufsflächen und an öffentlichen Plätzen eingesetzt, außerdem zur Optimierung des Verkehrsflusses, in der Stadtplanung (Smart City) und zur Reduktion von Falschalarmen in Gebäude- und Sicherheitssystemen. Die detailgenaue dreidimensionale Erfassung der Umgebung kann zudem die Vermessung von bisher nur aufwändig und kostenintensiv quantifizierbaren Materialien wie Zuckerrüben, Dünger oder Recyclingmaterialien erleichtern.

Blickfeld wird das zusätzliche Kapital einsetzen, um die Entwicklung seiner LiDAR-Lösungen beim autonomen Fahren und in verschiedenen Industrieanwendungen noch schneller voranzutreiben und seine Position in internationalen Schlüsselmärkten auszubauen. Die Zahl der Mitarbeitenden liegt heute bei 130 und steigt rasch. In internationalen Märkten wie den USA und China eröffnet das Unternehmen derzeit regionale Büros. Die Technologie wird für den Einsatz in vielen neuen Anwendungen optimiert.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, zuständig für das Deutschland-Geschäft und EFSI, sagt: „Mit unserem Venture-Debt-Programm unterstützen wir innovative junge Unternehmen, die langfristiges Wachstumskapital benötigen, um sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung ihrer Produkte und deren weltweite Vermarktung zu konzentrieren. Die Finanzierung von Blickfeld zeigt das starke Engagement der EIB, innovative Unternehmen in der Frühphase zu unterstützen, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.“

EU-Kommissar Paolo Gentiloni sagt: „Innovation und Nachhaltigkeit sind zwei der zentralen Kriterien, die wir bei der Entscheidung für eine Finanzierung von Unternehmen und Projekten anlegen. Blickfelds 3D-LiDAR-Lösungen schaffen völlig neue Anwendungsgebiete, sei es beim autonomen Fahren und der smarten Mobilität, in der Bauindustrie oder der Landwirtschaft. Das verschafft nicht nur den Unternehmen Vorteile im Markt, sondern macht auch die Supply Chain als Ganzes effizienter und nachhaltiger.“

Mathias Müller, Gründer und CEO von Blickfeld, sagt: „Die Förderung durch die EIB zeugt von der Reife von Blickfeld als Unternehmen und vom Vertrauen, das die Verantwortlichen in das Potenzial unserer LiDAR-Technologie haben. Das von der EIB zur Verfügung gestellte Kapital ist für uns das ideale Finanzierungsinstrument, um noch rascher zu expandieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere LiDAR-Lösungen für zahlreiche Branchen einen echten Unterschied bedeuten und wir freuen uns sehr, dass die EIB darin eine wichtige innovative Technologie zur Stärkung des Standorts Europa erkannt hat.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte. Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Der Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI), bekannt als Juncker Plan, sichert Investitionen der EIB mit Garantien der EU und ist die wichtigste Säule des Investitionsplans für Europa. In diesem Rahmen arbeiten die EIB und die Europäische Kommission eng zusammen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Europa zu stärken. EFSI bietet Erstverlustgarantien, die der EIB-Gruppe Investitionen in risikoreichere Projekte ermöglichen. Die Projekte und Vereinbarungen, die im Rahmen des EFSI finanziert wurden, haben Investitionen in Höhe von 524.3 Milliarden Euro nach sich gezogen, die mehr als 1,4 Millionen kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) zugutegekommen sind.

Die Blickfeld GmbH, 2017 in München gegründet, ist ein Anbieter von 3D LiDAR-Produkten und Perzeptionssoftware für autonome Fahrzeuge und IoT-Anwendungen. Die Blickfeld LiDAR-Produkte erfüllen höchste Anforderungen im Hinblick auf Leistung, Kosten und Größe, die für den Massenmarkt erforderlich sind. Das Hauptaugenmerk liegt dabei heute auf softwaredefinierter LiDAR-Technologie, um die Lösungen immer leistungsfähiger und flexibler zu machen und Analysemöglichkeiten direkt auf das Gerät zu bringen. Blickfeld wird finanziell unterstützt von Bayern Kapital, Continental, Fluxunit – ams OSRAM Ventures, High-Tech Gründerfonds, New Future Capital (NFC), Tengelmann Ventures und UVC Partners.