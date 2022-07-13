© ACCIONA

43 Millionen Euro gehen an ACCIONA Energía

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit von 110 Millionen Euro an ACCIONA vergeben. Mit dem Geld kann das Unternehmen verschiedene Programme weiterentwickeln, um seine Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) zu erhöhen und die Digitalisierung in seinen wichtigsten Geschäftsbereichen voranzutreiben: erneuerbare Energie und regenerative Infrastruktur mit positiver Umweltwirkung.

Dank der EIB-Finanzierung kann ACCIONA neue Technologien für saubere Energien sowie Wasserbehandlung und -entsalzung erforschen und die Nutzung immer nachhaltigerer Baumaterialien weiter optimieren.

Die Finanzierung, die bis 2024 läuft, ist vor allem für die Innovationszentren der Gruppe in Madrid (für Infrastruktur und Digitale Transformation), die Test-Windparks von ACCIONA Energía (unter anderem in Navarra, Extremadura und Kastilien-La Mancha) und das Innovationszentrum des Unternehmens für Wasserbehandlung in Barcelona bestimmt. Davon profitieren letztlich auch die lokale Wirtschaft und Beschäftigung.

43 Millionen Euro des Kredits gehen an ACCIONA Energía für seine FEI- und Digitalisierungstätigkeit.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Diese Vereinbarung mit der ACCIONA-Gruppe zeigt den entschlossenen Einsatz der EIB für mehr Investitionen in Innovation und Digitalisierung sowie für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Es freut uns, ACCIONAs FEI und seine digitale Transformation zu unterstützen und damit auch effizientere Technologien mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität Europas zu fördern. Wir sind außerdem stolz darauf, neue disruptive Lösungen eines europäischen Vorreiterunternehmens im Bereich der Wasserbehandlung mit auf den Weg zu bringen.“

José Ángel Tejero, Chief Financial and Sustainability Officer (CFSO) von ACCIONA: „Die EIB bestärkt ACCIONA mit ihrer Unterstützung darin, in puncto nachhaltige FEI-Investitionen in unseren verschiedenen Geschäftsfeldern eine führende Rolle in Europa zu übernehmen. Dabei unterstützt sie uns schon seit Jahren. Dies verdeutlicht die Bedeutung unseres FEI-Engagements und zeigt, dass sich unsere auf eine positive Umweltwirkung ausgerichtete Strategie mit den Prioritäten der EIB deckt.“