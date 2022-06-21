Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank und ihres Geschäftsbereichs für internationale Partnerschaften, der EIB Global, fand in seiner Eröffnungsrede zu den Europäischen Entwicklungstagen (EDD) unter dem Vorsitz von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eindringliche Worte.

Zum Auftakt erklärte er: „Der Krieg in der Ukraine liefert das stärkste Argument dafür, unsere Wirtschaft umweltfreundlicher zu gestalten und schneller von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden.“

Dabei unterstrich Präsident Hoyer die Bedeutung der Global-Gateway-Initiative. Sie helfe, „bessere Verbindungen aufzubauen, die Herausforderungen der Ernährungs- und Energiesicherheit zu bewältigen, die UN-Entwicklungsziele noch stärker voranzutreiben, um eine alarmierende Entwicklung abzuwenden, und weltweit die Hauptleidtragenden der verheerenden Folgen von Klimawandel, Coronapandemie und Krieg zu schützen“. Die EIB sei entschlossen, die Investitionen von Team Europe weltweit zu verstärken.

