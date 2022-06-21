Der EIB Global-Bericht „The Impact“ enthält Ergebnisse und Zahlen zu den Entwicklungsaktivitäten außerhalb der EU und behandelt die vielen Probleme, mit denen Volkswirtschaften und Gesellschaften weltweit konfrontiert sind. Dazu zählen der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und die Coronapandemie.

Der EIB Global-Bericht „The Story“ beschreibt, wie es zu dem neuen Geschäftsbereich Entwicklung der Bank gekommen ist, und befasst sich damit, wie Investitionslücken etwa in den Bereichen Gleichstellung, Innovation, Impfstoffe und grüne Energie geschlossen werden können.

Die Welt wird von Krisen erschüttert, die Gesellschaften, Volkswirtschaften, Gesundheitssystemen, Verkehr und Arbeitsplätzen ein neues Gesicht geben. Viele Bereiche unseres Lebens verändern sich. Mammutaufgaben wie Covid-19, Klimawandel, Armut und Gleichstellung lassen sich in diesem Jahrzehnt nur mit höheren Investitionen und mehr Partnerschaften stemmen. Keine Institution kann alleine den weltweiten Innovations- und Kooperationsbedarf decken.

Es gibt viel zu tun. Afrika muss Hunderte Milliarden Euro im Jahr in den Klimaschutz investieren. Bei den Coronaimpfungen liegt der Kontinent weit hinter den anderen zurück. Bei erneuerbarer Energie in privaten Haushalten und sauberem Trinkwasser kommen Entwicklungsländer kaum voran. Hunderte von Millionen Menschen in Asien, Lateinamerika und Afrika haben keinen Strom zu Hause, und sauberes Wasser ist weit weg. 2021 brachte die EIB-Gruppe Ökostrom in 2,6 Millionen Haushalte außerhalb der EU und verbesserte die Wasserversorgung von 4 Millionen. Wir förderten fast 800 Millionen Impfdosen gegen Corona und andere Krankheiten. Um noch mehr zu erreichen, müssen wir aber zusammenarbeiten.

Die beiden Berichte zeigen anhand von Projekten, Initiativen und technischer Beratung, wie sich die EIB Global immer stärker engagiert und mit dem öffentlichen und privaten Sektor kooperiert. Wir bringen die Bank näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort, die außerhalb der EU am meisten Hilfe benötigen. So können wir schneller und umfassender auf Bedürfnisse eingehen, von der Impfproduktion in Senegal über Gleichstellung in Lateinamerika und medizinisches Material für Bäuerinnen und Bauern in Kenia bis zu digitaler Technologie in Serbien und grüner Energie auf kleinen Inseln in Südostasien.

Wenn wir häufiger zusammenarbeiten, mehr Risiken eingehen und in neue Ideen für unsere planetaren Probleme investieren, drängen wir Infektionskrankheiten zurück, steigern die Ökostromproduktion, versorgen ländliche Dörfer mit sauberem Wasser und regen den privaten Sektor zu bahnbrechenden Erfindungen an.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Die EIB Global will vor Ort mehr Partnerschaften eingehen und mehr bewirken. Wie, können Sie in den beiden neuen Entwicklungsberichten nachlesen. Die EIB Global ist aber auch ein ausdrückliches Signal, dass die Europäische Union klar Position in der globalen Entwicklung bezieht, vor allem in diesen turbulenten Zeiten.

Hinter jedem Projekt der EIB Global steht ein dringender wirtschaftlicher Bedarf – und es fördert Werte wie Freiheit, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit in einer Welt, die nicht so stabil ist, wie wir dachten. Die EIB Global ist ausgerichtet auf gezielte, starke Partnerschaften innerhalb und über Team Europa, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und allen EU-Ländern.“

Zum EIB Global-Bericht „The Impact“ und EIB Global-Bericht „The Story“

Weitere Informationen folgen im Laufe der Woche: Die EIB auf den Europäischen Entwicklungstagen 2022

Hintergrundinformationen

Die EIB

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB über 70 Milliarden Euro außerhalb der Europäischen Union vergeben.

Die im Januar 2022 eingerichtete EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.