Internationale Expertinnen und Experten beim 20. Forum zu Aktiv-Passiv- und Risikomanagement in der EIB

Austausch über Best Practices hilft wirtschaftliche Turbulenzen zu bewältigen

Öffentliche Banken einig über Relevanz von ESG-Standards und der IBOR-Reform

Auf dem 20. jährlichen Forum zu Aktiv-Passiv- und Risikomanagement am Sitz der EIB in Luxemburg sprachen Finanzexpertinnen und ‑experten öffentlicher Einrichtungen weltweit über neue Herausforderungen im Bereich des Aktiv-Passiv-Managements und über Best Practices beim Risikomanagement.

Vertreterinnen und Vertreter multilateraler Entwicklungsbanken, nationaler Förderbanken, der Europäischen Kommission und des Europäischen Stabilitätsmechanismus diskutierten über ihre Erfahrungen mit Best Practices, die zu erwartenden Auswirkungen durch die Rückkehr der Inflation, die Einführung des IBOR sowie die zunehmende Bedeutung von Umwelt- und Sozialaspekten.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Politische Entscheidungstragende und beteiligte Kreise erwarten von öffentlichen Banken, dass sie ihre finanzielle Schlagkraft optimal nutzen. Dazu brauchen wir eine solide Basis und müssen unsere begrenzten Ressourcen optimal einsetzen. Der Austausch über Best Practices und praktische Erfahrungen ist dafür entscheidend. Die EIB freut sich deswegen, das 20. Forum zu Aktiv-Passiv- und Risikomanagement auszurichten. Das Forum hat zu einem tieferen Verständnis der Instrumente und Strategien beigetragen, mit denen öffentliche Banken ihr Bilanzmanagement verbessern und Risiken steuern können.“

Auf dem Forum gab es 15 Präsentationen und zwei Rundtischgespräche.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass es weiterer Bemühungen bedarf, damit die Abkehr vom LIBOR erfolgreich verläuft, insbesondere im Hinblick auf die Einstellung des US-Dollar-LIBOR im Jahr 2023.

Die Folgen der Rückkehr der Inflation in den Volkwirtschaften weltweit für das Aktiv-Passiv-Management wurden ebenfalls eingehend diskutiert.

Vier Einrichtungen tauschten ihre Erfahrungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) darüber aus, wie nachhaltige Investitionen vorangetrieben und ESG-Aspekte in Anlagestrategien, neue Finanzprodukte und Rahmen für das Risikomanagement eingebettet werden können.

Gastgeber des Forums 2023 ist die EBWE in London.