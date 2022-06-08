Investitionen in Reissektor verbessern Ernährungssicherheit und schaffen Arbeitsplätze

Machbarkeitsstudie für Investitionsplanung: weniger Abhängigkeit von Reiseinfuhren

EIB und EU fördern Investitionen in Saatgutproduktion, Bewässerung, Lagerung und Logistik

Die Europäische Investitionsbank (EIB) plant, umfangreiche Investitionen zur Erhöhung der Reisproduktion und der Ernährungssicherheit in Liberia zu unterstützen. Die EIB fördert damit zum ersten Mal Investitionen in die Landwirtschaft in dem Land, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette einschließlich Produktion, Lagerung und Verteilung.

In Monrovia unterzeichneten Landwirtschaftsministerin Jeanine M. Cooper, die stellvertretende Ministerin für den Haushalt im Ministerium für Finanzen und Entwicklungsplanung Tanneh G. Brunson, EU-Botschafter Laurent Delahousse und der bei der EIB für Finanzierungen des öffentlichen Sektors in Subsahara-Afrika zuständige Diederick Zambon Vereinbarungen über detaillierte Machbarkeitsstudien. Diese Studien sollen aktuelle Probleme ermitteln und Investitionsprioritäten bewerten.

Agrarministerin Cooper: „Liberia ist enorm anfällig für Nahrungsmittelschocks. Über zwei Drittel des in unserem Land konsumierten Reises werden importiert. Unsere Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Union wird die Reisproduktion in Liberia ankurbeln, überall Arbeitsplätze im Privatsektor schaffen und die Agrarabhängigkeit von anderen Ländern reduzieren. Die enge Zusammenarbeit zwischen Liberia und Europa erhöht die Ernährungssicherheit, und sie fängt die Folgen des Krieges in der Ukraine und der jüngsten wirtschaftlichen Erschütterungen für Liberia auf.“

Vizeministerin Brunson: „Reis ist in Liberia Grundnahrungsmittel, aber wir produzieren ihn nicht. Mit dem neuen Reisinvestitionsprogramm und der Unterstützung von EIB und EU kann sich Liberia schneller nachhaltig entwickeln und durch eine größere einheimische Produktion Preisschocks bei Nahrungsmitteln verhindern. Im Namen aller Liberianerinnen und Liberianer danke ich der EIB und der EU für die Hilfe bei der Entwicklung unserer Reiswertschöpfungskette und bei der Verbesserung der Ernährungssicherheit in unserem Land.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Europäische Investitionsbank wird ihre Finanzierungen ausweiten, um die Ernährungssicherheit zu erhöhen, die einheimische Agrarproduktion zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und die Auswirkungen von globalen Versorgungsschocks auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzufedern. Detaillierte Machbarkeitsstudien ermitteln in den kommenden Monaten, welche Investitionen vorrangig sind, um die Reisproduktion in Liberia umzustellen und sektorweit Finanzierungen in großem Maßstab zu ermöglichen.“

EU-Botschafter Delahousse: „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich auf die Lebensmittel- und Rohstoffpreise auf der ganzen Welt aus, auch in Liberia. Die Europäische Union weiß, wie wichtig die Reisproduktion in dem Land ist, um seine Abhängigkeit von Importen zu verringern.“

Investitionsprioritäten für eine bessere Reisproduktion in Liberia

Die Vereinbarung über vier Millionen Euro zwischen Liberia und der EIB dient der Erstellung detaillierter Machbarkeitsstudien, die das Potenzial und die Probleme der Reiswertschöpfungskette im Land bewerten und die Projektdurchführung flankieren.

Die EIB und ihre liberianischen Partner können daran anschließend ein Investitionsprogramm auflegen, das nächstes Jahr anlaufen soll.

Finanziert werden die Machbarkeitsstudien mit einem Zuschuss des Europäischen Entwicklungsfonds im Rahmen der Investitionsplattform für Afrika.

Liberias Abhängigkeit von importiertem Reis und Anfälligkeit für globale Preisschocks verringern

Das neue EIB-geförderte Programm zur Entwicklung der Reiswertschöpfungskette soll die Produktion des Landes erhöhen. Es vermindert die Abhängigkeit Liberias von Einfuhren, erhöht die Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit und schafft Arbeitsplätze in der einheimischen Reisproduktion, -lagerung und -verteilung.

Das Investitionsprogramm wird voraussichtlich die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, von der Verbesserung der Produktion über den Bau von Bewässerungsanlagen und die Modernisierung von Lebensmittellabors bis zum Ausbau der Lagereinrichtungen und Logistik.

Die Europäische Investitionsbank ist die größte supranationale Bank der Welt. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. In Liberia ist sie seit 1978 tätig.

Seit Beginn der Pandemie hat die EIB afrikaweit über acht Milliarden Euro für Investitionen des privaten und öffentlichen Sektors vergeben.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europe eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/