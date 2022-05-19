© Sensible4

Die Software von Sensitive 4 ermöglicht den Betrieb von Fahrzeugen unter schwierigsten Wetterbedingungen wie Schnee, Starkregen, Nebel und Sandstürmen

Autonomes Fahren trägt zu einem nachhaltigen Verkehr bei, reduziert die Zahl der Verkehrsunfälle sowie die CO 2 - und Schadstoffemissionen. Außerdem ist es eine Antwort auf den Mangel an Fahrern für den öffentlichen Personenverkehr und den Gütertransport in Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von acht Millionen Euro an Sensible 4 Oy, ein innovatives finnisches Unternehmen für Selbstfahrtechnologien, das eine vollständige und flexible Software für autonomes Fahren anbietet. Die Software ermöglicht den Betrieb selbstfahrender und fahrerunterstützter Fahrzeuge unter schwierigen Wetterbedingungen wie Schnee, Starkregen, Nebel und Sandstürmen, auch ohne gut markierte Fahrspuren. Das Darlehen fällt unter das Venture-Debt-Produkt des Europäischen Garantiefonds, das von der Pandemie geschädigten kleinen und mittleren Unternehmen zu Liquidität verhelfen soll.

Harri Santamala, CEO von Sensible 4: „Wir freuen uns, dass die EIB das Potenzial unserer Technologie erkennt und uns in dieser Frühphase finanziert. Dank der Mittel konnten wir unser Basisprodukt fertigstellen und können nun die Vorproduktion mit unseren nicht exklusiven Partnern fortsetzen mit dem Ziel einer Massenproduktion.“ Das erste Produkt von Sensible 4 ist bereit für die Vorproduktion.

Die Einführung autonomer Fahrtechnologien könnte dazu beitragen, die Zahl der Verkehrsunfälle, die hauptsächlich auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, zu verringern und die Akzeptanz emissionsfreier Fahrzeuge, insbesondere in städtischen Gebieten, zu beschleunigen und damit CO 2 - und Schadstoffemissionen zu reduzieren.

Mit Blick auf die Herausforderungen, die Sensible 4 angehen will, fügt Santamala hinzu: „Selbstfahrende Fahrzeuge sind nicht nur eine nachhaltige Option für die gemeinsame und autonome Elektromobilität, sondern auch eine Lösung für den akuten Fahrermangel in Europa. Die Ausweitung des ÖPNV und der zunehmende Gütertransport würden noch mehr Fahrerinnen und Fahrer erfordern. Eine selbstfahrende Flotte mit Fernsteuerung löst dieses Problem auf einfache Art.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die Automobilindustrie, einschließlich des autonomen Fahrens, befindet sich in einem radikalen Umbruch mit einem großen Potenzial zur Verringerung der CO 2 -Bilanz des Verkehrs. Unser Engagement für Sensible 4, das bei Lösungen für autonomes Fahren bei schlechtem Wetter schon weit vorne liegt, zeigt klar: Wir fördern europäische Innovationsführer und einen nachhaltigeren Verkehr.“

Als Spin-off der Aalto-Universität profitiert das Unternehmen von mehr als 30 Jahren Forschungs- und Entwicklungserfahrung in den Bereichen Robotik und autonomes Fahren. Die EIB-Finanzierung erlaubt es ihm, die FuE-Aufwendungen für die Technologie zu erhöhen und die Produktentwicklung zu beschleunigen, nachdem das Wachstum durch die Pandemie behindert wurde. Das Unternehmen rechnet damit, bald Produkte auf den Markt bringen zu können und ein führender Anbieter für den Automobilsektor in Europa und Asien zu werden.

Sensible 4 Oy ist ein finnisches Unternehmen für Selbstfahrtechnologien, das ein großes Hindernis beim autonomen Fahren beseitigt hat: die wechselnden Wetterbedingungen. Das Unternehmen entwickelt Software für vollautomatisiertes Fahren gemäß Level 4. Damit wird jedes Fahrzeug zu einem selbstfahrenden Fahrzeug. Das erste Produkt ist in der Vorproduktionsphase. Die einzigartige Technologie kombiniert Software und Informationen verschiedener Sensoren, sodass die Fahrzeuge bei allen Wetterbedingungen einschließlich Schneefall und Nebel betrieben werden können.